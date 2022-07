Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Rotenburg

Verkehrsunfallflucht – Am Freitag, 01.07.2022, kam es zwischen 10:00 Uhr und 13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Rotenburg.

Ein in der Arndtstraße geparkter PKW wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch einen anderen PKW beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500,- Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/Fulda, Telefon: 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. Unbekannte zerkratzten zwischen Sonntagabend (26.06.) und Dienstagmorgen (28.06.) in der Pacelliallee die rechte hintere Tür eines schwarzen Volvo. Das Auto stand auf einem Parkplatz am Straßenrand. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schnellrestaurant

Künzell. In der Nacht auf Donnerstag (30.06.), gegen 4 Uhr, brachen Unbekannte in der Danziger Straße in ein Schnellrestaurant ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe, um ins Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut – nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Autohaus

Künzell. In der Nacht auf Donnerstag (30.06.) brachen Unbekannte einen Bürocontainer auf dem Gelände eines Autohauses in der Justus-Liebig-Straße auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sexuelle Belästigung

Fulda. Am Donnerstagabend (30.06.), gegen 21 Uhr, kam es auf einem Schrebergartenweg im Bereich Zieherser Weg zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen ging ein Unbekannter auf eine 17-Jährige zu, berührte sie unsittlich und beleidigte die Geschädigte mehrfach auf sexueller Basis. Als die 17-Jährige sich lautstark bemerkbar machte, ergriff der Täter die Flucht in Richtung Zieherser Weg. Sie beschreibt ihn folgendermaßen: Der Täter war männlich, circa 175 cm groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und eine schlanke Figur. Besonders auffällig war das Fehlen des linken oberen Schneidezahns und ein sehr langer, rechter, oberer Schneidezahn. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Entlaufene Ziegenherde im Bereich Dreiländereck Hessen / Thüringen / Bayern

Hilders. Seit Donnerstagvormittag (30.06.) ist eine Ziegenherde – insgesamt elf Ziegenböcke – im Bereich des Länderdreiecks Hessen / Bayern / Thüringen aus Richtung des Schwarzen Moors kommend in Richtung Seiferts/Birx unterwegs. Die dunklen Tiere sind aus einer umzäunten Wiese ausgebrochen. Laut Angaben der Tierhalterin könnten zwei größere Ziegenböcke gegebenenfalls aggressiv auf Menschen reagieren und diese auch angreifen. Aus diesem Grund rät die Polizei dazu, sich den Tieren nicht zu nähern. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Ziegenherde geben kann, wird gebeten, sich umgehend an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Donnerstag (30.06.), gegen 15.10 Uhr, befuhr eine Opel-Astra Fahrerin aus Rotenburg die Josef-Durstewitz-Straße in Richtung Seewiesenweg. Eine weitere Mercedes-Fahrerin – ebenfalls aus Rotenburg – befuhr zeitgleich die Richard-Wagner-Straße in Richtung Mündershäuser Straße. An einer Straßenkreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß des Opels mit dem von rechts kommenden Mercedes. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 6.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (26.06.), gegen 12 Uhr, bis Montag (27.06.), gegen 14:30 Uhr, war der schwarze 1er BMW einer Frau aus Bad Hersfeld in der Sternerstraße Höhe Hausnummer 9 geparkt. Als die Dame am nächsten Tag zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Beschädigungen an der Beifahrerseite und dem dort befindlichen Spiegel fest. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro an dem schwarzen Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen Straßenlaterne gefahren und geflüchtet

Schotten-Rainrod. Am Mittwoch (29.06.), gegen 19:30 Uhr, wurde der Mast einer Straßenlaterne an der Ecke „Zum Stausee“ in Höhe der Hausnummer 5 und Kreuzweg beschädigt. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen blauen Lkw bis 3,5 t. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06044/98909-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Diebstahl von E-Bike-Zubehör

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Dienstagvormittag (28.06.) bis Mittwoch (29.06.) unberechtigten Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Wittastraße. Anschließend entwendeten die Langfinger den Akku-Schlüssel eines E-Bikes, eine Ladestation des Herstellers „Bosch“ und ein Lenker-Display, bevor sie sich sodann in die angrenzende Garage des Hauses begaben. Hier bauten die Täter den Akku aus dem E-Bike aus und flüchteten unerkannt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Wildeck. Eine Lagerhalle im Naturschutzgebiet Rhäden wurde in der Nacht zu Donnerstag (30.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen eines Schlosses gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, aus denen sie verschiedene Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien im Wert von circa 500 Euro entwendeten. Zudem entstanden 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Philippsthal. In ein Vereinsheim im Meisenweg brachen Unbekannte in der Zeit von Sonntag (26.06.) bis Donnerstag (30.06.) ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, aus welchem sie mehrere Kisten Bier und Radler, eine Kiste mit Schnaps sowie einen schwarzen und einen silbernen Werkzeugkoffer stahlen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 300 Euro. Zudem entstand Sachschaden in etwa gleicher Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de