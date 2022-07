Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Heidelberg (ots) – Um 19.08 Uhr missachtete eine Straßenbahn vom Hauptbahnhof kommend ein Stop-Signal und kollidierte im Kreuzungsbereich der Lessingstraße zur Kurfürsten-Anlage mit einem Citroen. Durch den Aufprall wurde der Pkw gegen den Mast einer Radfahrampel geschoben, wodurch diese beschädigt wurde.

Der Citroen Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hierdurch war der Gleisbereich bis 20.12 Uhr blockiert. Zeitweise musste der Verkehr geregelt werden, wodurch eine größere Staubildung verhindert werden konnte.

Hohen Unfallschaden verursacht und geflüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 30.06.2022 zwischen 10-18 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen hohen Sachschaden in der Schulzengasse Ecke Brückenkopfstraße. Der Unfallverursacher streifte dabei die gesamte Fahrzeugseite eines geparkten BMW sowie dessen Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Auch der Verursacher muss entsprechende Schäden an seinem Fahrzeug aufweisen, da Teile davon am Unfallort zurückgelassen wurden. Wer Hinweise zum Geschehen oder den Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 06221 45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Beim Vorbeifahren geparktes Auto gestreift – Verursacher flüchtig

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Einen Verkehrsunfall verursacht ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag 30.06.2022 im Stadtteil Neuenheim. Eine 22-jährige Frau stellte ihren 1er BMW gegen 10 Uhr am linken Fahrbahnrand in der Schulzengasse, direkt an der Kreuzung zur Brückenkopfstraße, unbeschädigt ab. Als sie gegen 16 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die komplette rechte Fahrzeugseite, sowie der rechte Außenspiegel beschädigt.

Offenbar hatte ein unbekannter Autofahrer den BMW beim Vorbeifahrern gestreift und war hinterher einfach davongefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Sonntag, 19.06.2022 und Freitag, 24.06.2022 im Stadtteil Weststadt einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend einfach davon. Vermutlich stieß der Unbekannte beim rückwärts Einparken gegen einen in der Hans-Böckler-Straße am Fahrbahnrand abgestellten Fiat.

Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fiat wurde am hinteren Radkasten und hinteren Stoßfänger zerkratzt und eingedellt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Ein am Fahrzeug angebrachter Zettel mit einer Telefonnummer erbrachte keine Hinweise auf den Unfallverursacher. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.