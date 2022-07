Aggressive, alkoholisierte Frau tritt Polizist gegen Schienbein

Bad Kreuznach (ots) – Am 01.07.2022 um 17:21 Uhr, wurde die Polizei zu einer Streitigkeit in der Mannheimer Straße, vor einem Supermarkt gerufen. Dort soll eine Frau mehrere Personen mit einem Messer bedroht haben. Die 27-jährige Frau konnte vor Ort durch Polizeibeamte angetroffen werden. Die aggressiv auftretende Frau wurde zunächst durchsucht, hierbei konnte kein Messer aufgefunden werden.

Während der Durchsuchung versuchte sich die Frau mehrfach der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, so dass sie schließlich gefesselt werden musste. Während dieser Maßnahme wurden die einschreitenden Polizisten fortlaufend durch die Frau beschimpft. Als die Frau an die Wand eines Hauses gestellt werden sollte, trat sie unvermittelt zweimal gegen das Schienbein des einschreitenden Beamten. Hierdurch wurde der 22-jährige Polizist leicht verletzt.

Die 27-jährige Frau wurde daraufhin zu Boden gebracht, wobei sie mit dem Kinn auf den Boden aufschlug und sich eine leichte Platzwunde zuzog. Die Verletzung der Frau wurde im Anschluss durch einen Arzt behandelt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der Beschuldigten ergab einen Wert von 2.67 Promille. Gegen die 27-jährige Frau wird nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Die Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Exhibitionist – Zeugen gesucht

Merxheim (ots) – Am Freitag 24.06.2022 entblößte sich gegen 10 Uhr ein Mann in der Hauptstraße (Nähe Friedhof) vor einer älteren, noch unbekannten Passantin.

Zeugen oder anderweitige Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen

Kirn, Kreisel Fontaine-les-Dijon-Straße/Altstadt (ots) – Am 01.07.2022 gegen 14.47 Uhr befahren drei PKW hintereinander in Kirn die Fontaine-les-Dijon-Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Kreisel Altstadt. Am dortigen Kreisel mussten die beiden ersten Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten.

Das dritte Fahrzeug übersah die stehenden Fahrzeuge und fuhr hinten auf und schob beide stehenden Fahrzeuge aufeinander. Die beiden Insassen des mittleren Fahrzeugs, 26 und 49 Jahre alt, wurden hierbei leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 21jährigen Unfallverursacher musste ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden.

Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl in der Schweiz

Monzingen (ots) – In der Nacht zum 01.07.2022 kam es in der Schweiz, Kanton Basel- Land zu einem besonders schweren Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes. Nachdem der Geschädigte den Diebstahl seines über 2.000 Euro teuren Fahrrades bemerkte und eine entsprechende Diebstahlsanzeige in der Schweiz erstattete, versucht er sein E-Bike Mittels eines sog. “Airtag Trackingchips”, welchen er nach dem Kauf des neuen Fahrrades daran anbrachte, zu orten.

Dies gelang ihm in der Folge mehrfach, so konnte er sein Fahrrad zunächst im Bereich Bruchsal und schließlich mehrfach im Bereich Monzingen orten.

Dieser Trackingchip verbindet sich offenbar automatisch mit einem Endgerät (Mobiltelefon, o.ä.) welches sich in der Nähe befindet, wodurch der Standort sehr genau lokalisiert werden kann. Dadurch war es der Polizei Kirn möglich an dem genannten Standort in Monzingen einen geparkten und verschlossenen Lieferwagen festzustellen. Dieser wurde auf richterliche Anordnung geöffnet und durchsucht.

Auf der Ladefläche des Lieferwagens konnten schließlich drei hochwertige Fahrräder festgestellt und sichergestellt werden, darunter auch das in der Schweiz entwendete E-Bike. Der Fahrer bzw. Verantwortliche konnte schließlich ermittelt werden.

Gegen den 33-jährigen moldauischen Staatsbürger wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie eine Sicherheitsleistung erhoben. Hinsichtlich der beiden anderen Fahrräder werden derzeit weitere Ermittlungen getätigt.