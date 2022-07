Körperverletzungen und Beleidigungen zwischen 3 Männern

Speyer (ots) – Am Donnerstag 30.06.2022 gegen 06:10 Uhr sind Beamte der Polizeiinspektion Speyer in die Bahnhofstraße gerufen worden, da dort eine blutverschmierte Person gemeldet wurde. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 26-jährigen Mann. Er gab ihnen gegenüber an, zuvor in einem Lokal von 2 Männern grundlos geschlagen worden zu sein.

Die weiteren Ermittlungen brachten sowohl das Lokal als auch die beiden anderen Männer ans Licht. Nach aktuellen Erkenntnissen habe der 26-jährige die beiden Männer (26 und 30 Jahre) dort beleidigt. Während einer darauffolgenden Rangelei kam es zu beidseitigen Verletzungshandlungen. Die Polizei hat daher mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Junge Polizisten überwachen Tempolimit

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstag 30.06.2022 in der Mannheimer Straße die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert. Für Studierende bei der Polizei war es ein Übungstag. Höchstens 50 Kilometer pro Stunde sind in dem überwachten Bereich der Bundesstraße nach Hochspeyer erlaubt.

Die Polizeikommissarsanwärter stellten zusammen mit ihren Praxisanleitern 23 Verstöße fest. 5 Autofahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen, die anderen kamen mit einer Verwarnung davon. Der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit 77 Stundenkilometern unterwegs.

Zweimal beanstandeten die Polizisten nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung. Bevor die betroffenen Fahrzeugführer weiterfahren durften, mussten sie nachbessern und ihre Fracht sicher verstauen. |erf