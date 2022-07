36-jähriger torkelt auf Fahrbahn rum und hält Autos an

Mainz-Bretzenheim (ots) – Gleich mehrere Autos hat ein stark alkoholisierter Mann auf der Albert-Schweitzer-Straße angehalten und sich den Fahrern gegenüber aggressiv geäußert. Gegen 22:45 Uhr erreichen die Polizei Meldungen von PKW-Fahrern, dass ein Mann sich ihnen aggressiv in den Weg stellen und an der Weiterfahrt hindern würde. Die Autofahrer schätzten den Mann alle, als stark alkoholisiert ein.

Einsatzkräfte der Polizei treffen kurze Zeit später den ganz offensichtlich stark alkoholisierten Mann, auf dem Gehweg der Albert-Schweitzer-Straße, an. Weil er sich weiterhin aggressiv verhält und gegenüber den Polzisten eine Art aggressives “Schattenboxen” aufführt, erhält er einen Platzverweis, mit der Empfehlung nach Hause zu gehen.

Weil er aber unmittelbar danach wieder damit beginnt auf die Fahrbahn zu treten und grundlos Autos anzuhalten, wird er auch zu seinem Schutz, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, in Gewahrsam genommen. Nach ärztlicher Prüfung bleibt er bis in die frühen Morgenstunden im Gewahrsam der Polizei. Er wies zudem einen Alkoholgehalt von 2,6 Promille auf.

Nach Streit alkoholisiert weggefahren

Mainz (ots) – Weil der Streit eines jungen Paares gegen 02:30 Uhr am Freitag in der Straße “Am Katzenberg” deutlich zu hören war, verständigen aufmerksame Zeugen die Polizei. Noch vor deren Eintreffen setzt der beteiligte Mann sich offensichtlich alkoholisiert in ein Auto und fährt weg. Eine Streifenbesatzung kann ihn jedoch nur wenige Sekunden später im Verkehr erkennen und anhalten.

Bei dem 21-jährigen Fahrer fallen direkt seine glasigen Augen auf und er erreicht bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,83 Promille. Der Führerschein des Mainzers wird einbehalten, ebenso die Fahrzeugschlüssel. Auf einer Polizeidienststelle wird ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr geführt. Ob es bei vorherigen Streit ebenfalls zu Straftaten kam ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Mainz-Bingen

Brennender PKW auf der A60 – Eine leicht verletzte Person

Heidesheim am Rhein (ots) – Am Freitagnachmittag 01.07.2022 gegen 15:46 Uhr, kam es auf der A60/Höhe Anschlussstelle Ingelheim zum Brand eines PKW. In dem Fahrzeug befand sich eine 7-köpfige Familie aus Mainz. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass es im Bereich des Fahrzeughecks brannte und brachte sein Fahrzeug daraufhin auf dem Standstreifen zum Stehen.

Bevor der gesamte Fahrzeuginnenraum ausbrannte, konnten sich alle Insassen in Sicherheit bringen. Anschließend wurde das Feuer durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Ingelheim gelöscht. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine Person kam vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.