Nicht weit gekommen – Flucht auf dem Fahrrad

Darmstadt (ots) – Nicht weit gekommen ist ein 36-jähriger Mann aus Darmstadt am Donnerstag 30.6.2022 als er gegen 03 Uhr die Aufmerksamkeit eines Streifenteams in der Rheinstraße auf sich zog und sofort beim Erblicken der Beamten die Flucht auf einem Fahrrad ergriff. Doch die Flucht währte nicht lange. Die Polizisten stoppten den Mann und schnell zeigte sich der Grund für sein Verhalten.

Bei seiner Kontrolle räumte er umgehend ein, dass er das Fahrrad kurz zuvor in der Goebelstraße entwendet hatte. Weil der Mann bereits mehrfach wegen Diebstahl polizeilich bekannt war und letztmalig Anfang Juni mit einem Fahrraddiebstahl in der Kasinostraße in Verbindung gebracht werden konnte, klickten die Handschellen.

Neben dem Fahrrad stellten die Ordnungshüter zudem bei seiner Durchsuchung einen Bolzen -sowie einen Seitenschneider als Beweismaterial sicher. Der Festgenommene musste mit zur Wache und verbrachte die restliche Nacht im Gewahrsam, bevor er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen und ist unter der Rufnummer 06151/9690 für Hinweise, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen, zu erreichen.

Ladendieb von Ladendetektiv und beherzten Passanten gestoppt

Darmstadt (ots) – Der versuchte Diebstahl von Parfum im Wert von rund 200 Euro endete für einen 30-jährigen Mann am Donnerstag 30.6.2022 im Gewahrsam der Polizei. In einem Kaufhaus in der Elisabethenstraße war der Wohnsitzlose kurz vor 17 Uhr von Mitarbeitern bei seinem kriminellen Treiben ertappt worden.

Angesprochen auf die Tat reagierte er sofort aggressiv, schlug den Ladendetektiv unter anderem ins Gesicht und trat die Flucht an. Doch der Mitarbeiter ließ sich nicht abschüttelt und setzte, zusammen mit beherzten Passanten, dem Flüchtenden nach. Mit vereinten Kräften konnte der Mann dann gestoppt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden.

Die Ordnungshüter nahmen den Beschuldigten fest und brachten ihn zur Wache. Weil der 30-Jährige der Polizei bereits bekannt ist und aktuell keinen festen Wohnsitz hat, prüfen die Beamten des Kommissariats 35 in Heppenheim derzeit, zusammen mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ob der Festgenommene noch heute einem Haftrichter vorgeführt wird.

Darmstadt-Dieburg

Einbrecher von beherzten Hausbewohnern gestoppt

Weiterstadt (ots) – Wie wichtig ein gutes Verhältnis zu den eigenen Nachbarn ist, zeigte sich am Donnerstag 30.06.2022. Denn dem unmittelbaren Eingreifen von Hausbewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße ist es zu verdanken, dass ein 38-jähriger Mann nach dem Einbruch in eine dortige Wohnung nicht weit kam und noch auf seiner Flucht gestoppt wurde.

Gegen 16 Uhr hatte die abwesende Wohnungsinhaberin über eine Alarmfunktion ihres Handys festgestellt, dass sich ein ihr unbekannter Mann offenbar Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Sogleich verständigte sie neben der Polizei auch ihre Nachbarn. Diese reagierten sofort und setzten dem Verdächtigen nach, der ihnen, als sie nach dem Rechten schauen wollten, bereits aus der Wohnung entgegenkam und zur Flucht ansetzte.

Vergeblich blieb auch sein Versuch, seine beherzten Verfolger auf dem Weg, durch den Einsatz von Pfefferspray zu stoppen. Die Hausbewohner stellten den Mann nach nur wenigen Metern und hielten ihn gemeinsam bis zum Eintreffen der alarmierten Streife fest.

Die Beamten nahmen den 38-Jährigen fest und brachten ihn zur Wache. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Hofheim am Taunus am Abend nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und auch die Frage, wie er in die Wohnung gelangen konnte ist derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die die Darmstädter Kripo (K21/22) übernommen hat.

Einbruch in Einfamilienhaus

Reinheim (ots) – Mit dem Ziel, Wertgegenstände aus einem Einfamilienhaus “Am Roßbergring” mitgehen zu lassen, haben Einbrecher am Donnerstag 30.6.2022 gegen 01.30 Uhr die Scheibe einer Tür eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zugang zu den Räumen verschafft. Auf ihrer kriminellen Suche wurden sie nicht fündig und flüchteten ohne Beute.

Durch ihr Vorgehen verursachten die Täter einen Schaden von mindestens 3.000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt Hinweise zu den noch Unbekannten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Gerau

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Wohnhausbrand

Trebur (ots) – Einen Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro hat ein Wohnhausbrand am Freitag 01.07.2022 in der Hollergasse angerichtet. Gegen 12 Uhr verständigten Zeugen über Notruf Feuerwehr und Polizei und meldeten einen Dachstuhlbrand in einem dortigen Anwesen. Es folgte eine Alarmierung weiterer Wehren aus den Ortsteilen und den Nachbargemeinden, zwei Polizeistreifen sperrten zudem die umliegenden Straßen ab.

Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Aufgrund der Ausdehnung der Flammen wurden die Nachbargebäude sicherheitshalber geräumt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen. Aktuell sind sie mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, die sich vermutlich noch bis in den späten Nachmittag hinziehen dürften.

Ein Bewohner des Anwesens zog sich Verletzungen am Arm zu, benötigte aber keine ärztliche Versorgung. Validierte Angaben zur genauen Brandursache können bislang noch nicht gemacht werden, die Rüsselsheimer Kriminalpolizei (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Einbruch in Volkshochschule

Groß-Gerau (ots) – Die Räumlichkeiten der Kreisvolkshochschule in der Hauptstraße in Dornberg gerieten in der Nacht zum Freitag 01.07.2022 in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und beschädigten anschließend 3 weitere Zimmertüren im Gebäude.

Sie durchschnitten Stromkabel und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Die Einbrecher ließen zudem Computerzubehör mitgehen. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Nach Arbeitsunfall – 42-Jähriger erliegt Verletzungen

Gernsheim (ots) – Nach einem Arbeitsunfall in der Nacht zum Mittwoch 29.06.2022 in einem Logistik-Lager in der Mainzer Straße, ist der hierbei lebensgefährlich verletzte 42-jährige Arbeiter am Donnerstag 30.06.2022 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Wie genau es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen von Kriminalpolizei und der Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt.

Kreis Bergstraße

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Heppenheim (ots) – Einen 25-jährigen Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Heppenheim in der Nacht zum Freitag 01.07.2022 gegen Mitternacht, in der Darmstädter Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 25-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Test zeigte anschließend 1,4 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rimbach (ots) – Am Donnerstag 30.06.2022 zwischen 05:30-12:30 Uhr ereignete sich in der Brunnengasse 5 in Rimbach auf dem Parkplatz der Brunnen Apotheke ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter grauer VW Polo wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel-Nr.: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

30-Jähriger vorläufig festgenommen

Erbach (ots) – Nach mehreren Diebstählen haben Polizeikräfte der Odenwälder Kriminalpolizei am Freitag 01.07.2022 einen 30-Jährigen vorläufig festgenommen und einen Großteil der mutmaßlichen Beute sichergestellt. Der Mann, der im Stadtteil Günterfürst wohnt, steht im Verdacht, für mindestens 5 Diebstähle aus Kellern, Schuppen und Bauwagen in dem Stadtteil als Täter in Frage zu kommen. Im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 41 erhärtete sich dieser Tatverdacht.

Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und heute vollstreckt. Hierbei stellten die Ermittelnden unter anderem Werkzeuge und Autoreifen sicher, die bei den Taten entwendet wurden. Ob er auch für weitere, gleichgelagerte Fälle in Frage kommt, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und muss sich jetzt in den Verfahren strafrechtlich verantworten.

Verkehrsteilnehmer stoppen Schlangenlinien fahrenden Pkw

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag (30.06.) befuhr gegen 16:30h ein 84-jähriger Mann aus Michelstadt mit seinem blauen VW Golf die K92 von Weiten-Gesäß in Fahrtrichtung Michelstadt. Der Fahrer fuhr mit seinem Pkw so starke Schlangenlinien, dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten und die Polizei alarmierten. Durch andere Verkehrsteilnehmer konnte das Fahrzeug gestoppt werden.

Aufgrund des Verdachts auf einen medizinischen Notstand wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Bei Eintreffen der Beamten erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer aufgrund körperlicher Mängel nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen.

Ihm drohen nun der Entzug der Fahrerlaubnis sowie ein Strafverfahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, bzw. ausweichen mussten, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Stadt Oberzent ersten KOMPASSpartner in Südhessen

Oberzent (ots) – Der 01.07.2022 ist ein ganz besonderer Tag für die Stadt Oberzent, mit den 4 Kommunen Beerfelden, Rothenberg, Sensbachtal und Hesseneck sowie für die südhessische Region. Am Mittag wurde Oberzent als erster KOMPASSpartner in Südhessen und zweiter in Hessen, in die KOMPASS-Familie des Hessischen Innenministeriums aufgenommen.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann überreichte Bürgermeister Christian Kehrer im Bürgerhaus Beerfelden das KOMPASS-Begrüßungsschild als sichtbares Zeichen der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen Kommune, Bürger und Polizei.

Die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik hat wiederholt belegt, dass der Odenwaldkreis und damit auch Oberzent sehr sicher sind. Polizeivizepräsident Rudi Heimann freut sich sehr, dass Oberzent als zukünftiger KOMPASSpartner gemeinsam mit der Polizei die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl für die Region noch etwas genauer unter die Lupe nehmen wird. “Um diese Sicherheit zu halten und auszubauen, wird mit Unterstützung der Polizei ein wichtiger Prozess angestoßen, bei dem sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbringen können. Besonders anerkennenswert sind die bereits laufenden Vorbeugemaßnahmen für die Kinder an den Schulen”, so Vizepräsident Heimann.

In Oberzent wurden bereits in der Vergangenheit wichtige Maßnahmen für die Sicherheit vor Ort eingeleitet. So wird an den Grundschulen bereits erfolgreich die Präventionsmaßnahme “Sicher ohne Gewalt – (SoG)” durchgeführt. Um die Medienkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu schärfen und zu stärken, beteiligt sich die Oberzent-Schule mit Beiträgen zu dem Themenkomplex Strafbarkeit im Netz.

Mit KOMPASSpartner bietet die Sicherheitsinitiative des Landes ab sofort speziell auch kleineren Kommunen einen leichten Einstieg in das Sicherheitsprogramm. Sie können zunächst als KOMPASSpartner von einzelnen KOMPASS-Bausteinen profitieren. Ebenso können sich mehrere kleinere Kommunen ab sofort auch als KOMPASSregion zusammenschließen und so gemeinsam die Vorteile des Sicherheitsprogramms nutzen und sich das kommunale Engagement für mehr Sicherheit aufteilen.

Mit der Stadt Oberzent nehmen bereits 125 Kommunen an der Sicherheitsinitiative KOMPASS (KOMunalProgrAmmSicherheitsSiegel) des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport teil. Im Odenwaldkreis sind drei KOMPASS-Kommunen am Start. Bereits über 2,6 Millionen Hessinnen und Hessen profitieren damit von der bundesweit einmaligen Initiative.

