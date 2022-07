Friedberg: Die Polizei-News

Rosbach/Florstadt: PKW-Scheiben gehen zu Bruch

In der Ober-Rosbacher Taunusstraße entwendeten Straftäter zwischen Donnerstagabend (22.15 Uhr) und Freitagmorgen (7.30 Uhr) eine zurückgelassene Gürteltasche, in welcher sich auch eine Geldbörse befand. Um in den Innenraum des blauen VW Touran zu gelangten war zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen worden.

Auch in der Straße “Am Teich” traf es einen roten Ford Ka. Hier ging im Zeitraum von 21.20 Uhr bis 6.50 Uhr das Fensterglas zu Bruch, woraufhin eine im Fahrzeug aufbewahrte Geldbörse entwendet wurde.

Im Florstädter Ortsteil Leidhecken machten sich Diebe zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 14.45 Uhr an einem in der Straße “Am Lindenbrunnen” abgestellten, roten Ford Fiesta zu schaffen. Im Tatzeitraum brachen sie eine Seitenscheibe des Kleinwagens zu Bruch und durchsuchten im Anschluss dessen Innenraum, offenbar, ohne darin fündig zu werden. Der so entstandene Sachschaden beträgt dennoch mehrere Hundert Euro.

Ebenfalls in Leidhecken wurde im Steinweg ein grauer Renault Espace angegangen. Auch hier brachte man eine Seitenscheibe zu Bruch und stahl zwischen Mittwochnacht (23 Uhr) und Donnerstagmorgen (8.45 Uhr) aus der Mittelkonsole eine gefüllte Geldbörse.

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen stahlen Fahrraddiebe aus einer wohl offenstehenden Tiefgarage in der Lessingstraße ein knapp 3.000 Euro teures E-Bike des Herstellers “Cone”, Modell “E Street 3.0”. Das schwarze Zweirad war dort mit mittels eines Faltschlosses gegen Diebstahl gesichert worden, welches die Täter jedoch gewaltsam öffneten.

Dagegen hielt die Diebstahlsicherung eines weiteren, dort abgestellten E-Bikes stand, sodass dieses zurückgelassen wurde. Nun ermittelt die Friedberger Polizei und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Karben: Unfallverursacher flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Erhebliche Schäden an einem in der Burg-Gräfenröder-Straße parkenden VW Tiguan verursachte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der vergangenen Woche in Groß-Karben. Zwischen Montag, 20.06., 22 Uhr und Dienstag, 21.06., 6.30 Uhr hatte ein anderer Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 2 in das weiße SUV gekracht, sodass dieses nicht mehr fahrtüchtig war.

Der Spurenlage nach zu urteilen war der Schadenverursacher zuvor in südlicher Richtung unterwegs gewesen und hatte kurz vor der Einmündung zur Parkstraße das am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 10.000 Euro zu kümmern, war der Verursacher weitergefahren.

Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag letzter Woche auf das Unfallgeschehen aufmerksam geworden waren, sich unter der Tel. 06101/54600 zu melden. Die Ermittler fragen außerdem: Wo ist in der Umgebung ein anderes Fahrzeug mit deutlichen Beschädigungen an der vorderen, rechten Seite aufgefallen?

Butzbach: Polizei bietet Fahrradcodierung

Die Polizeistation Butzbach bietet einen weiteren Termin zur Fahrradcodierung am Samstag, 09.07.2022 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr an. Anmeldungen zu den Terminen sind zwingend erforderlich und können werktags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter der Rufnummer 06033/7043-4660 erfolgen.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung, einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens.

Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen. Entwendete und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Bitte beachten:

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad/E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit.

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig.

Tipps der Polizei:

Bewahren Sie den Eigentumsnachweis des Rades gut auf.

Sollten Sie gedenken, ein gebrauchtes Fahrrad zu erwerben, lassen Sie sich diesen vom Verkäufer ebenso übergeben.

Notieren Sie sich die Fahrradrahmennummer.

Tragen Sie alle wichtigen Daten zu Ihrem Rad in einen Fahrradpass oder in eine entsprechende App ein.

Fertigen Sie ein Foto ihres Zweirads.

Schließen Sie das Fahrrad stets am Rahmen mit einem sicheren Schloss an einem feststehenden Gegenstand an. Geeignet sind u.a. Stahlketten, Panzerkabelschlösser sowie Bügelschlösser. Gleiches gilt ebenso für das Abstellen in Fahrradkellern usw. Bedenken Sie dabei auch die Sicherung der Reifen.

Wertvolles Zubehör sollte nicht am Rad belassen werden. Nehmen Sie beispielsweise hochwertige Fahrradcomputer mit.

Lassen Sie ihr Rad codieren.

Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, informieren Sie umgehend die Polizei und erstatten Anzeige. Zur Anzeigenerstattung bringen Sie alle Ihnen vorliegenden Fahrraddaten und Belege mit zur Dienststelle.

