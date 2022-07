Dillenburg: Betrug am Telefon

Trotz wiederholter polizeilicher Warnungen an die Bevölkerung kam es gestern (30.06.2022) zu einem erneuten Betrugsfall mit dem sogenannten Schockanruf. Eine 78-Jährige aus Dillenburg wurde durch die unwahre Geschichte, dass eine Freundin einen tödlichen Unfall verursacht habe so erschreckt, dass Sie letztendlich gegen 17:15 Uhr einen fünfstelligen Geldbetrag und Goldschmuck an eine unbekannte Frau übergab.

Zuvor wurde der Frau am Telefon erklärt, dass ihre Freundin in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Sie werde nun bei der Polizei festgehalten und müsse eine Kaution hinterlegen. Das nachfolgende Telefongespräch zog sich über mehrere Stunden hin.

Die Polizei warnt an dieser Stelle nochmals vor den dreisten Betrügern:

Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, bei denen es um Leben und Tod oder bedeutende Sachwerte und damit verbundener Geldforderungen am Telefon geht! Beenden Sie umgehend das Gespräch und informieren Sie Ihre Angehörigen und die Polizei. Die Polizei fordert niemals die Herausgabe von Bargeld oder Schmuck zur Leistung einer Kaution.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention „Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!

Greifenstein: Zwei leicht Verletzte nach Unfall

(ots) – Ein 21-Jähriger fuhr gestern Abend 30.06.2022 um 22:00 Uhr, mit seinem Toyota Yaris auf der Landesstraße 3282 von Greifenthal kommend in Richtung Holzhausen. Der aus Aßlar stammende junge Mann fuhr zunächst das Steigungsstück bis zum Abzweig nach Greifenstein, passierte die Einmündung an der Kuppe und fuhr weiter in das Gefällstück Richtung Holzhausen.

Dort verlor er offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Yaris, das Heck brach aus und er prallte mit der linken Fahrzeugseite in den entgegenkommenden Opel Astra eines Greifensteiners. Durch den Zusammenstoß wurde das linke Hinterrad des weißen Yaris abgerissen und in ein Wiesenstück geschleudert. Nach weiteren 300 Metern kam der Toyota nach rechts von der Fahrbahn und in einem angrenzenden Acker zum Stehen.

Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Opel-Fahrer wurde an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Die Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei ihm. Ein Test brachte es auf 0,34 Promille. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Während der Bergungsarbeiten war die Landesstraße teilweise voll gesperrt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 19.000 Euro.

Leun-Biskirchen: In Gartenhütte eingestiegen

Irgendwann, zwischen dem 19.06.2022 und gestern Abend (30.06.2022), 20:00 Uhr stiegen Unbekannte in eine Gartenhütte im Bornweg an der Zufahrt zur Lahn ein. Sie hebelten ein Fenster des Gartenhauses auf und drangen in die Hütte ein. Dort stahlen die Diebe Lebensmittel und Schlüssel. Anschließend brachen sie die Zugangstür von innen auf und verließen die Hütte.

Im Außenbereich beschädigten sie eine weitere Tür und brachen einen auf dem Grundstück stehenden Wohnwagen auf. Der Schaden wird mit rund 300 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzten.

