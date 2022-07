Aktuell rufen vermehrt Betrüger an!

Gießen/Mittelhessen (ots) – Sie versuchen es immer wieder und ganz aktuell riefen Betrüger in Marburg, Cölbe und in Linden an. Angebliche Enkel oder nahe Verwandte berichten über die Verwicklung in einen schweren Unfall. Polizeibeamte oder “zufällig” anwesende Staatsanwälte übernehmen das Gespräch und bestätigen die Geschichte. Letztlich geht es um Geld für eine Kaution zur Abwendung der angeblich bevorstehenden Haft.

“Legen Sie auf, wählen Sie neu und rufen bewusst die angeblich in Not geratene Person an. Dann klärt sich sehr schnell alles auf!”

Aus gegebenem Anlass wiederholt die Polizei nochmal die Tipps

Sofort auflegen, wenn es bei einem unerwarteten Anruf um Geld geht.

Kontaktieren Sie die angeblich betroffenen Verwandten über die Ihnen bekannten Nummern. Benutzen Sie für den Rückruf nicht die Rückruftaste, sondern wählen Sie bewusst neu.

Informieren Sie Freunde und Verwandte über die aktuelle Welle von Anrufen. Sprechen Sie über die gängigen Maschen und sprechen Sie Verhaltensweisen ab.

Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer einer dieser Maschen geworden sind.

Geld und Schmuck übergeben – Zeugensuche

Gießen (ots) – Betrüger erlangten am Donnerstag 30.06.2022 Bargeld und Goldschmuck im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro von einem Gießener Ehepaar. Zuvor hatten die Kriminellen angerufen und sich für die Tochter ausgegeben. Diese schilderte weinend, einen Radfahrer angefahren zu haben der in der Folge gestorben sei. Zur Abwendung einer Haftstrafe benötige sie nun dringend Geld.

In dem über zwei Stunden andauernde Telefonat gaben sich die Betrüger zudem als Polizisten und Staatsanwälte aus und schafften es so, das Ehepaar zur Abhebung von 15.000 Euro zu bewegen. Zusammen mit dem Schmuck übergaben sie das Geld an einen Abholer. Erst danach entstanden bei den Gießenern Zweifel an der Geschichte, weshalb sie ihre Tochter kontaktierten und der Betrug auffiel.

Die Übergabe fand zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr in der Gutfleischstraße auf dem Gehweg statt.

Der Abholer war männlich, hellhäutig, 20 bis 30 Jahre alt, 175cm groß und hatte dunkle, kurze Haare und dunkle Augen. Seine Statur wird als “leicht untersetzt” beschrieben, zudem trug er eine Brille, ein schwarzes Hemd sowie eine blaue Jeans und hatte eine Umhängetasche dabei.

Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Hinweise: Wer hat die Übergabe zufällig beobachtet? Wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Wer kann Angaben zur Fluchtrichtung machen oder Hinweise auf ein genutztes Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Heuchelheim: Schmierereien an Schule

An mehreren Gebäuden einer Schule in der Bahnstraße hinterließen Unbekannte Zahlen- und Buchstabenfolgen mit schwarzer Sprühfarbe. Der Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand zwischen 16.30 Uhr am Freitag 24. Juni, und Montag, 7 Uhr. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Mountainbike entwendet

Ein schwarzes Corratec-Mountainbike im Wert von etwa 800 Euro entwendeten Unbekannte in der Adolph-Kolping-Straße. Das angeschlossene Fahrrad stand seit Mittwoch 29.06.2022 um 14.15 Uhr vor einem Haus, um 11 Uhr am Folgetag bemerkte der Besitzer den Diebstahl. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Dieb nutzt Gelegenheit

Den Moment zwischen dem Ablegen der Handtasche ins Auto und dem Abschließen einer Haustür nutzte ein Dieb am Donnerstag in der Frankfurter Straße. Gegen 18.40 Uhr schnappte er sich die Tasche aus dem unverschlossenen PKW, während die Frau sich gerade der Haustür zugewandt hatte. Als sie sich umdrehte, sah sie den Dieb nur noch auf einem Fahrrad Richtung Innenstadt flüchten.

Er hat dunkle Haare und einen Schnauzbart, ist etwa 170cm groß, trug ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose. Am Fahrrad hingen mehrere weiße Tüten.

Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555): Wer hat den Vorfall beobachtet und kann die Angaben ergänzen? Wem ist der Radfahrer im anderen Zusammenhang aufgefallen?

Gießen: Tasche entwendet

Aus einem in der Gnauthstraße geparkten Renault entwendeten Unbekannte eine Tasche vom Beifahrersitz. Zuvor beschädigten sie zwischen 15.45 Uhr am Donnerstag, 30. Juni, und 7 Uhr am Freitag eine Scheibe, um in das Auto hineingreifen zu können. Wertsachen befanden sich nicht in der Tasche, lediglich berufliche Unterlagen und Schlüssel.

Daher übersteigt der entstandene Schaden von 300 Euro auch den Wert des Diebesguts, der etwa bei 100 Euro liegen dürfte. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Biebertal-Rodheim-Bieber: Kabeldiebstahl

Von einer Baustelle in der Fellingshäuser Straße entwendeten Unbekannte Kabel im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro. Zwischen 17 Uhr am Donnerstag, 30. Juni und 7 Uhr am Freitag knackten die Diebe die Schlösser an Containern und entwendeten mehrere hundert Meter Stromkabel.

Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise: Wem sind in der Nacht auf Freitag an der Baustelle fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden-Großen-Linden: Unfall mit Verletzten

Im Kreuzungsbereich der Robert-Bosch-Straße/ Gießener Pforte stießen am Donnerstag, 30. Juni, zwei PKW aneinander, wovon einer noch an mit einem dritten PKW kollidierte. Gegen 14.55 Uhr fuhr eine 50-jährige Wetzlarerin mit ihrem Suzuki geradeaus über die Kreuzung, um in die Robert-Bosch-Straße zu fahren. Dabei kollidierte sie mit einem 51-jährigen Peugeot-Fahrer aus Linden, der die Gießener Pforte Richtung Gießen befuhr.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Peugeot gegen einen an der Kreuzung wartenden VW, den ein 31-jähriger Gießener fuhr. Die 33-jährige Beifahrerin im Suzuki erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Peugeotfahrer verletzte sich leicht.

Der Suzuki und der Peugeot mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstanden Schäden in Höhe von 6.000 Euro und 8.000 Euro. Hinzu kommen die Schäden von etwa 300 Euro am VW. Zur Unfallzeit waren die Ampeln offenbar außer Betrieb, so dass die Verkehrsregelung über die angebrachten Verkehrszeichen lief.

Heuchelheim: Seat touchiert

Vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke touchierte ein bislang Unbekannter am Donnerstag, 30. Juni, gegen 11.00 Uhr in der Marktstraße einen geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Ibiza zurückkam, war dieser an der Heckstoßstange beschädigt. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Beim vorbei fahren Ford gestreift

Am Sonntag, 26. Juni, zwischen 18 Uhr und 20.45 Uhr, streifte ein bislang Unbekannter beim Vorbeifahren in der Wilhelm-Liebknecht-Straße einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Ford Fiesta am linken Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen-Wieseck: Skoda touchiert

Ein Unbekannter touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Gießener Straße geparkten Skoda Oktavia, der durch die Unfallschäden nicht mehr zu fahren war. Zwischen 14 Uhr am Donnerstag, 23.06.2022 und 19.30 Uhr am Samstag 25.06.2022 entstanden die Schäden in Höhe von 3.000 Euro an der hinteren linken Seite, der Felge und dem Reifen.

Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Bematen der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise dazu an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen