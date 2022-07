Autodieb flüchtet mit angezogener Handbremse – Festnahme

Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) – Polizeibeamte des 5. Polizeireviers haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 01.07.2022 einen 16-Jährigen festgenommen. Seine kurzzeitige Flucht mit einem entwendeten Pkw verlief dabei unerwartet langsam. Der Besitzer eines Dacia hatte seinen Pkw in der Grünen Straße geparkt und dabei offenbar den Fahrzeugschlüssel stecken lassen.

Ein 16-Jähriger, der gegen 01 Uhr durch die Straßen zog, fand genau dieses Fahrzeug und nutzte die sich ihm bietende Gelegenheit. Zu diesem Zeitpunkt schaute die Frau des Halters aus dem Fenster und sah, wie der Dacia aus der Parklücke bewegt wurde. Dies kam ihr äußerst merkwürdig vor, da ihr Mann im Bett lag, weshalb sie die Polizei verständigte.

Eine alarmierte Streife des 5. Reviers sah wenige Minuten später in der Habsburgerallee das gestohlene Fahrzeug, das ohne Licht und mit etwa 20 km/h unterwegs war. Auf Anhaltesignale der Polizeibeamten reagierte der Fahrer jedoch nicht und setzte die “Flucht” mit gleichbleibender Geschwindigkeit fort.

In der Folge setzten sich die Beamten mit ihrem Streifenwagen vor das Fahrzeug und brachten es zum Anhalten. Am Steuer saß ein 16-jähriger Jugendlicher, welcher offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Da er nicht im Besitz eines Führerscheins war, wusste er vermutlich auch nicht, dass man beim Fahren die Handbremse lösen sollte. Er wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen an einen Verantwortlichen übergeben.

Das entwendete Fahrzeug konnte später dem äußerst dankbaren Besitzer glücklicherweise unfallfrei ausgehändigt werden.

Kofferdieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt-Hauptbahnhof/Mannheim (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Donnerstag 30.06.2022 einen 50-jährigen Mann aus Mannheim festnehmen, der am 23.06.2022 einem Reisenden im Frankfurter Hauptbahnhof in einem abfahrbereiten ICE den Koffer mit Schmuck im Wert von 5.000 Euro gestohlen hatte.

Der gestohlene Koffer und ein Teil der entwendeten Schmuckstücke konnten nun bei der Durchsuchung der Wohnung des Täters in Mannheim gefunden und sichergestellt werden.

Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung und der darin beschriebenen markanten Tätowierungen, erkannte eine Streife der Bundespolizei kurz nach Mitternacht den Mann im Hauptbahnhof. Nach seiner Festnahme, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und Durchsuchung seiner Wohnung, wurde der Mann in Mannheim wieder auf freien Fuß gesetzt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Verkehrsunfall mit 7 Fahrzeugen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Am Donnerstag 30.06.2022 gegen 17.00 Uhr, hielten ein 54-jähriger Lkw-Fahrer und ein 49-jähriger Pkw-Fahrer nebeneinander an der Ampelanlage Eschenheimer Anlage/Eschersheimer Landstraße. Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht wechselte, fuhren der 54-jährige Lenker des Mercedes Atego und der 49-jährige Audi-Fahrer zusammen an und bogen nach rechts in die Eschersheimer Landstraße ab.

Der Lkw-Fahrer verlor dabei die Kontrolle über seinen Mercedes, touchierte zunächst den Audi und geriet danach in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Mercedes 500 zusammen, der dort vor der Rotlicht zeigenden Ampel stand. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mercedes nach hinten auf 4 weitere Autos geschoben.

Durch den Unfall wurden der Fahrer des Lkw und ein Insasse des Mercedes-Pkw leicht verletzt. Der bei dem Unfall insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 EUR.

Tödlicher Bahnunfall

Frankfurt-Gallus (ots)-(la) – Ein 31-jähriger Mann ist Freitag 01.07.2022 gegen 02 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Triebwagen am Hauptbahnhof ums Leben gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat der Mann die Gleise in der Einfahrt zum Hauptbahnhof überqueren wollen. Hierbei wurde er von einem in den Hauptbahnhof einfahrenden Triebwagen seitlich erfasst.

Aufgrund der tödlichen Verletzungen verstarb er noch am Unfallort. Warum der Mann die Gleise in diesem Bereich überqueren wollte, ist unklar. Hinweise für eine suizidale Absicht sind derzeit nicht erkennbar. Die Ermittlungen dauern an.

