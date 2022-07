Kellnergeldbörse aus Pkw entwendet – Täterbeschreibung,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Donnerstag, 30.06.2022, 17:10 Uhr

(he)Gestern Nachmittag entwendete ein unbekannter Täter in der Schiersteiner

Straße in Wiesbaden aus einem geparkten Pkw eine Kellnergeldbörse samt mehreren

Hundert Euro Bargeld. Bei den ersten Ermittlungen konnte eine Beschreibung des

Täters erlangt werden. Der Mitarbeiter eine Pizzeria stellte seinen Pkw um kurz

nach 17:00 Uhr auf der Schiersteiner Straße in Höhe der Hausnummer 22 ab. Das

Beifahrerfester war geöffnet und auf dem Beifahrersitz lag eine

Kellnergeldbörse. Dies erkannte der Täter, welcher auf einem Fahrrad den Pkw

passierte. Bei einer günstigen Gelegenheit ergriff er dann durch das geöffnete

Fenster die Geldbörse und flüchtete in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring.

Täterbeschreibung: 35-40 Jahre alt, 1,80 – 1,85 Meter groß, humpelte, schwarze

Haare zu einem Dutt gebunden und an den Seiten kurzrasiert, blauer

Kapuzenpullover mit grauen Ärmeln und grauer Kapuze, hellblaue Jeans, schwarze

Schuhe. Das 5.Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter

der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu der gesuchten Person.

15-Jährige von Hund angesprungen und gekratzt – Halter gesucht, Wiesbaden,

Viktoriastraße, Mittwoch, 29.06.2022, 20:20 Uhr

(he)Am Mittwochabend wurde eine 15-jährige Jugendliche in der Viktoriastraße von

einem Hund angesprungen und dabei an den Beinen gekratzt. Die Personalien des

Hundehalters sind unbekannt. Die Jugendliche lief gegen 20:20 Uhr auf dem Gehweg

entlang, als ihr ein Mann mit Hund an der Leine entgegenkam. In Höhe der

Hausnummer 16, als sich die Personen auf gleicher Höhe befanden, sprang der Hund

die 15-Jährige an und verletzte diese mit seinen Krallen. Der Hundehalter sei

circa 1,80 Meter groß, habe helle Haut und sei mit einer kurzen Hose bekleidet

gewesen. Der Hund sei etwa kniehoch und habe ein beiges Fell mit weißen Stellen

gehabt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den

Hundehalter, beziehungsweise Personen, welche Hinweise auf diesen geben können,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Vespa gestohlen,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Dienstag, 21.06.2022, 09:00 Uhr – Mittwoch,

29.06.2022, 19:30 Uhr

(he)Zwischen dem 21. und 29.Juni 2022 entwendeten unbekannte Täter einen in der

Friedrichstraße abgestellten Motorroller im Wert von circa 1.100 Euro. Die

schwarze Vespa trug das Kennzeichen 396 BHL und stand ordnungsgemäß geparkt und

mit einem Lenkradschloss gesichert auf der Straße. Hinweise auf die Diebe liegen

nicht vor. Das 5.Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter

der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu der Tat.

Fahrrad nach 10 Minuten verschwunden, Wiesbaden, Kirchgasse, Donnerstag,

30.06.2022, 09:05 Uhr bis 09:15 Uhr

(he)Gestern wurde innerhalb von 10 Minuten ein in der Fußgängerzone in Wiesbaden

angeschlossenes Fahrrad im Wert von circa 1.200 Euro entwendet. Dessen Besitzer

hatte das Fahrrad um 09:05 Uhr in der Kirchgasse vor einem großen Kaufhaus an

einem öffentlichen Fahrradständer abgestellt und mit einem massiven Schloss

gesichert. Als er nach 10 Minuten von seinem Einkauf zurückkam, war das Rad

verschwunden. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Cube „Race One“ in

mattschwarz mit neongelber Schrift. Die AG Fahrrad hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise zu dem

Diebstahl.

Verkehrsunfall verursacht und zu Fuß geflüchtet, Wiesbaden-Biebrich,

Wingertstraße, Freitag, 01.07.2022, 02:23 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht verursachte ein Pkw-Fahrer in der Wingerststraße in

Biebrich einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von circa 30.000 Euro

entstand. Der Verursacher selbst flüchtete jedoch von der Unfallstelle. Gegen

02:25 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in der Wingertstraße im Bereich

der Hausnummer 24 zu einem Unfall gekommen sei. Entsandte Einsatzkräfte stellten

fest, dass ein Polo die Wingertstraße aus Richtung Bernhard-May-Straße in

Richtung „Am Hohen Stein“ befahren hatte. An besagter Stelle kam er dann aus

unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am

Straßenrand geparkten Toyota LandCruiser. Dieser wiederum wurde durch die Wucht

des Aufpralls auf den davorstehenden Renault Twingo geschoben. Zeugenangaben

zufolge entfernte sich der Unfallfahrer nach der Kollision von der Unfallstelle.

Beschreibung: Sportliche athletische Gestalt, circa 1,80 Meter groß, sehr kurze

Haare oder Glatze. Da der Verursacher das Fahrzeug, mit dem er den Unfall gebaut

hatte, an der Unfallstelle zurückließ, gibt es Ermittlungsansätze für die

Polizei. Der VW Polo wurde sichergestellt.

Renault Clio beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden, Frauensteiner Straße,

Einmündung Rotkäppchenweg, Donnerstag, 30.06.2022, 14:00 Uhr bis 16:45 Uhr

(he)Gestern kam es in der Frauensteiner Straße in Wiesbaden zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der ein unbekanntes Fahrzeug einen Sachschaden von

circa 2.000 Euro verursachte. Die Halterin eines Renault Clio hatte ihren blauen

Pkw gegen 14:00 Uhr kurz vor der Einmündung „Rotkäppchenweg“ abgestellt. Gegen

16:45 Uhr stellte sie dann fest, dass der Pkw an der hinteren, rechten Ecke

sowie am Stoßfänger hinten beschädigt worden war. Hinweise auf den Verursacher

oder die Verursacherin liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier bittet unter der

Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht.

Elektrorollerfahrerin übersehen – Unfall, Wiesbaden, Biebricher Allee,

Rittershausstraße, Donnerstag, 30.06.2022, 17:05 Uhr

(he) Gestern Nachmittag kam es auf der Biebricher Allee zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Mercedes und einer Rollerfahrerin, bei dem die Rollerfahrerin

leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Ein

70-jähriger Mercedes-Fahrer wollte gegen 17:05 Uhr aus der Donnersbergstraße

heraus, über die Biebricher Allee hinweg in die Rittershausstraße einfahren.

Zeitgleich war die Fahrerin eines Elektrorollers auf der Biebricher Allee

unterwegs. Die 20-Jährige befuhr den dortigen Radfahrstreifen, aus Richtung

Äppelallee kommend, in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Als der Mercedesfahrer in

die Rittershausstraße einfahren wollte, übersah er die querende 20-Jährige, es

kam zum Zusammenstoß und die Rollerfahrerin stürze zu Boden. Die junge Frau zog

sich Schürfwunden zu, konnte jedoch vor Ort entlassen werden.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Illegale Drogen bei Kontrolle gefunden, Idstein,

Taubenberg, Donnerstag, 30.06.2022, 23:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entdeckte die Polizei illegale

Drogen bei einem Mann in Idstein. Der 22-Jährige geriet mit zwei Begleitern in

der Straße „Taubenberg“ in eine Kontrolle. Da er offensichtlich unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sahen die Beamten genauer hin und fanden

verschiedene illegale Drogen bei dem Mann. Des Weiteren führte der Kontrollierte

mehrere Gegenstände mit sich, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel

hindeuteten. Deshalb wurde der 22-Jährige fest- und mit zur Dienststelle

genommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durchsuchten die Beamten

auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch die Wohnung des Mannes. Hier wurden

sie mithilfe eines Drogenspürhundes schnell fündig. Es wurden noch weitere

Betäubungsmittel und Portionierungsmaterial sichergestellt. Anschließend wurde

der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Hauswand in Rüdesheim beschmiert,

Rüdesheim, Rheinstraße, Mittwoch, 29.06.2022, 21:00 Uhr bis Donnerstag,

30.06.2022, 08:30 Uhr

(wie) In Rüdesheim beschmierte ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag eine Hauswand. Der Inhaber eines Geschäftes in der Rheinstraße entdeckte

am Donnerstagmorgen einen Schriftzug auf seiner Hauswand. Ein unbekannter Täter

hatte in einem unbeobachteten Moment die Hauswand mit Buchstaben beschmiert. Der

Sachschaden wird auf 750 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der

Rufnummer 06722/ 9112-0.

Brand in Silo in Walluf,

Walluf, Kurt-van-Hees-Straße, Donnerstag, 30.06.2022, 14:00 Uhr

(wie) In Walluf geriet am Donnerstag ein Silo in Brand. Feuerwehr und Polizei

wurden gegen 14:00 Uhr in die Kurt-van-Hees-Straße gerufen, da dort bei

Schweißarbeiten ein Feuer ausgebrochen war. Offenbar hatte sich ein Kompressor

überhitzt und Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und

brachte den Brand an dem Silo schnell unter Kontrolle. Eine Gefahr für Anwohner

konnte durchgehend ausgeschlossen werden. Die Polizei geht nicht von einer

strafbaren Handlung aus. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 EUR

geschätzt.

Hoher Schaden bei Unfallflucht,

Idstein, Oberemser Straße, Samstag, 25.06.2022, 02:00 Uhr

(wie) Am letzten Wochenende fuhr ein Unbekannter in Idstein mit einem Fahrzeug

gegen eine Hauswand und flüchtete anschließend. In der Nacht von Freitag auf

Samstag des letzten Wochenendes prallte in der Oberemser Straße, gegen 02:00

Uhr, ein Fahrzeug gegen eine Hauswand. Hierbei gab es einen lauten Knall. Der

Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den entstanden Schaden zu

kümmern. Es wurden die Hauswand und ein Fenster beschädigt. Der Sachschaden wird

auf 8.000 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer

06126/ 9394-0.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird es nur unangekündigte

Messstellen geben.

Radfahrer durch Sturz schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots) – Taunusstein, Waldweg Platte-Wehen

Donnerstag, 30.06.2022, 18:50 Uhr

Am Donnerstagabend stürzte ein 52 Jahre alter Taunussteiner mit seinem E-Bike

auf einem Waldweg von der Platte in Richtung Wehen so unglücklich, dass er mit

schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Mainzer Klinik geflogen

werden musste.

Nach Angaben eines Zeugen geriet der Radfahrer auf dem abschüssigen Waldweg ins

Trudeln und stürzte. Trotz Helm erlitt er dabei schwere Kopfverletzungen.

Die Unfallstelle war zunächst für die Rettungskräfte schwierig zu erreichen.

Daher auch die Entscheidung, den weiteren Transport mit einem Hubschrauber zu

absolvieren, was wiederum die Suche nach einer geeigneten Landefläche nötig

machte. Der Rettungseinsatz erstreckte sich so auf einen Zeitraum von 1,5

Stunden.