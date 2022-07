Neustadt: Deutsches Weinlesefest vom 23. September bis 10. Oktober 2022

Neustadt an der Weinstraße – Die Planungen laufen auf Hochtouren. Weinspezialitäten, Pfälzer Köstlichkeiten und Neustadter Lebensfreude – vom 23. September bis 10. Oktober 2022 wird in Neustadt an der Weinstraße wieder das Deutsche Weinlesefest gefeiert. Die Veranstaltung ist mit dem größten Winzerfestumzug in Deutschland der Höhepunkt der Weinfestsaison in der Pfalz.

Bei den „Haiselschern“, dem gastfreundlichen Pfälzer Winzerdorf, bestehend aus rustikalen Fachwerkhäusern (geöffnet vom 23. September bis 10. Oktober), herrscht stets ausgelassene Stimmung bei einem breiten Weinangebot, Pfälzer Spezialitäten und Live-Musik auf der Programmbühne.

Ab dem 30. September lässt der kunterbunte Jahrmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz nicht nur Kinderaugen erstrahlen. Köstlichkeiten von der deftigen Bratwurst über Räucherlachs bis hin zur Zuckerwatte sorgen für die Stärkung zwischendurch. Beobachtet werden kann das Farbenspiel des Abendhimmels auch in diesem Jahr bei einer Runde auf dem Riesenrad.

Im lauen Spätsommer krönt der nostalgische Spiegelpalast „Bon Vivant“ den Hetzelplatz und wird zum Dreh- und Angelpunkt des w.i.n.e.FESTivals. Gemütliche Sitzmöglichkeiten in den Séparées, an den Weinbars oder im mediterranen Garten laden ab dem 30. September Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber zum Verweilen ein. Weinbegegnungen des Genusses werden ermöglicht durch eine exzellente Auswahl an Weinen aus Neustadt an der Weinstraße, seinen Weindörfern, aus der Pfalz, den deutschen Anbaugebieten sowie aus europäischen Weinregionen. Zusätzlich können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein buntes Musikprogramm und weitere Veranstaltungen wie die Jungwinzermatinée freuen.

Das Finale der Wahl der Deutschen Weinkönigin findet am Abend des 30. September im Neustadter Saalbau statt. Der Vorentscheid der Wahl der Deutschen Weinkönigin ist am 24. September.

Am 2. Oktober lädt der dritte Verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr kauflustige Besucherinnen und Besucher zum Flanieren in der Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße ein. Die romantischen Straßen und Gassen mit ihren vielen attraktiven Geschäften ermöglichen einen gemütlichen Sonntags-Bummel und die Neustadter Lokale und Gastronomiebetriebe laden mit ihrem ansprechenden Ambiente zum Entspannen und Genießen ein.

Die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin findet am 7. Oktobermit einem neuen Konzept statt. Im Mittelpunkt des Events stehen die drei Kandidatinnen, die als neues #teampfalz die Nachfolge der aktuellen Pfälzischen Weinhoheiten antreten werden. Gefeiert wird mit den neu gekrönten Hoheiten im Rahmen einer After-Show-Party, direkt im Anschluss im Saalbau.

Die große Pfalzweinprobe der Weinbruderschaft der Pfalz steigt am 8. Oktober um 16 Uhr im Neustadter Saalbau (bereits ausverkauft).

Der Winzerfestumzug am Sonntag, den 9. Oktober, ist der Höhepunkt des alljährlichen Weinlesefestes. Ab 13.30 Uhr zieht Deutschlands größter Winzerfestumzug durch die Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet, um die Prunkwagen der frisch gekrönten Pfälzischen und Deutschen Weinköniginnen zu bewundern und die Zugnummern mit Festwagen, fröhlichen Musik- und Brauchtumsgruppen sowie spektakulären Prunkwagen mit Beifall zu begleiten. Zusätzlich hat das Publikum die Möglichkeit, den schönsten Festwagen zu bestimmen.

Alles auf einen Blick:

23. September bis 10. Oktober 2022: Deutsches Weinlesefest

Ab 23. September: „Die Haiselscher“ – gute Laune im Pfälzer Winzerdorf

24. September 2022: Vorentscheidung der Wahl der Deutschen Weinkönigin

30. September 2022: Finale der Wahl der Deutschen Weinkönigin

Ab 30. September: Der kunterbunte Jahrmarkt

Ab 30. September: w.i.n.e.FESTival im historischen Spiegelpalast

2. Oktober 2022: Verkaufsoffener Sonntag

7. Oktober 2022: Wahl der Pfälzischen Weinkönigin

8. Oktober 2022: Große Pfalzweinprobe der Weinbruderschaft der Pfalz

9. Oktober 2022: Winzerfestumzug am Sonntag

Öffnungszeiten:

Freitag bis Samstag

Beginn: 11 Uhr/ Musikschluss: 23 Uhr/ Ausschankschluss 24 Uhr

Beginn: 11 Uhr/ Musikschluss: 23 Uhr/ Ausschankschluss 24 Uhr Sonntag bis Donnerstag

Beginn: 11 Uhr/ Musikschluss und Ausschankschluss 22 Uhr

Alle Informationen auch zum Ticketverkauf gibt es in Kürze unter www.neustadt.eu/DeutschesWeinlesefest2022