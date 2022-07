Mainz-Altstadt (ots) – Am Donnerstag 30.06.2022 gegen 12:20 Uhr wurde eine 13-Jährige Opfer eines Sexualdeliktes. Das Mädchen stieg gegen 12 Uhr in den Linienbus 71 ein. Ein fremder Mann setzte sich neben das Mädchen und nahm Kontakt zu ihr auf. Er hinderte die 13-Jährige am aussteigen, bis zur Haltestelle “Höfchen/Listmann”. Dort zog der Mann das Mädchen aus dem Bus, weiter zur Unterführung neben dem Bastelwarengeschäft und letztlich in ein einen Hauseingang.

Dort streichelte und berührte er das Mädchen intim und unsittlich. Nachdem er von seinem Opfer abgelassen hatte, verließ der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete und groß angelegte Fahndung durch zivile und uniformierte Polizeikräfte verlief bislang ergebnislos. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 40-45 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, kräftige Statur mit leichtem Bauchansatz. Hellbrauner Vollbart und lockige Haare im Nacken zu einem Zopf gebunden. Er hatte ein Muttermal am rechten oder linken Nasenflügel und schielte leicht.

Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt und grauer Jogginghose mit seitlich weißen Streifen. Er führte eine schwarze Stofftasche bei sich und hatte einen unangenehmen Geruch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder der Person des gesuchten Täters geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/65-3633 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sollte ihnen die Person auffallen, treten sie nicht selbst an den Mann heran und wählen sie den Polizeinotruf 110.

Verhaltenshinweise der Mainzer Kriminalpolizei:

Sagen Sie deutlich und möglichst sehr laut, dass die Person das Verhalten unterlassen soll. Machen Sie andere Fahrgäste oder Passanten auf die Situation aufmerksam und bitten Sie diese ihnen zu helfen. Melden Sie den Vorfall direkt dem Bus-/Straßenbahnfahrer.

Prägen Sie sich die Beschreibung der betreffenden Person ein (Größe, Haarfarbe, Bekleidung, Besonderheiten, wie Bart, Brille, Tätowierung etc.). Merken sie sich die Liniennummer des Busses/der Bahn und die Uhrzeit des Vorfalls.

Wählen sie die 110 und melden Sie den Vorfall sofort der Polizei.