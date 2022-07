Kaiserslautern – Immer mehr Studierende berichten von Belastungssituationen, etwa Stresserleben oder Erschöpfung. Dies belegen die Ergebnisse des Gesundheitsreports, den die Technische Universität Kaiserslautern (TUK) alle drei Jahre durchführt. Als erste Anlaufstelle für Betroffene, die Beratung suchen, hat die TUK jetzt 12 Studierende und 4 Beschäftigte zu Ersthelferinnen und Ersthelfern für psychische Gesundheit ausbilden lassen. Die Qualifikation wird seit 2020 vom Unternehmen „MHFA Ersthelfer“ (Mental Health First Aid) angeboten. Träger ist das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim.

erklärt Diana Neben vom Team „CampusPlus“, zuständig für das studentische Gesundheitsmanagement (SGM) an der TUK.

Diese Erkenntnisse nutzt die TUK, um den Studierenden künftig verstärkt beim Umgang mit Belastungssituationen zu helfen.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) hat sich dem Vorhaben angeschlossen:

erklärt Melina Hanyßek, Projektkoordinatorin des BGMs.

„Darüber hinaus sehen wir aus der Perspektive des BGM seit der Pandemie einen sprunghaften Anstieg von psychischen Belastungen und Ausfällen in der Belegschaft.“ Die ohnehin seit Jahren in der Bevölkerung steigende Anzahl der psychischen Erkrankungen wie Depression und Burnout habe sich zugespitzt, sodass eine Arbeitsgruppe „psychische Gesundheit“ an der TUK ins Leben gerufen wurde, die auch Brücken zu den künftigen Kolleginnen und Kollegen nach Landau schlagen wird. „Einen Professor der Psychologie aus Landau konnten wir bereits in der Arbeitsgruppe begrüßen und freuen uns sehr, dass er als Vertreter dieser AG an der ersten MHFA-Schulung teilgenommen hat“,