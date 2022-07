Kaiserslautern – Vizepräsident des Landgerichts Kaiserslautern, Gerold Siebecker, geht Ende des Juni 2022 in den Ruhestand, Michael Stiefenhöfer folgt Siebecker als Vizepräsident.

Präsident des Landgerichts Markus Gietzen würdigte in einer kleinen Feierstunde Gerold Siebecker:

„Mit großem Engagement haben Sie Ihren Beruf ausgeübt. Ihre persönlichen und fachlichen Qualitäten waren Voraussetzungen für Ihr erfolgreiches Wirken. Als Richter, Kollege und Führungskraft stach Ihre souveräne, ruhige und sachliche Art heraus. Sie führten als Vizepräsident in Zeiten der Vakanz mehrfach den Landgerichtsbezirk Kaiserslautern eigenverantwortlich. Für die Angehörigen des Landgerichtsbezirks Kaiserslautern waren Sie stets ein wichtiger Ansprechpartner. Denn Sie genossen großes Vertrauen bei den Justizangehörigen. Ende des Monats gehen Sie altersbedingt in Pension. Schön ist, dass neue Aufgaben auf Sie warten. Schön ist auch, dass Sie uns weiterhin in der Referendarausbildung unterstützen. Hier sind Sie schon seit vielen Jahren tätig. Wir wünschen Ihnen alles Gute und sagen DANKE.“

Gerold Siebecker trat im Mai 1988 in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein. Nach Stationen am Landgericht Zweibrücken sowie den Amtsgerichten Zweibrücken, Rockenhausen, dem Amts- und Landgericht Kaiserslautern sowie der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde er im September 1992 am Amtsgericht Kaiserlautern zum Richter auf Lebenszeit ernannt. Im Januar 1996 wurde er Richter am Landgericht Kaiserslautern. Nachdem er 2001 zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Frankenthal ernannt wurde, wurde ihm ein Jahr später dieses Amt am Landgericht Kaiserslautern übertragen. Seit 2012 ist er Vizepräsident des Landgerichts Kaiserslautern.

Sein Nachfolger wird der als Pressesprecher des Landgerichts Kaiserslautern bekannte Vorsitzende Richter am Landgericht Michael Stiefenhöfer.

Michael Stiefenhöfer trat im November 1993 in die rheinland-pfälzische Justiz als Richter ein. Nach Stationen am Landgericht Zweibrücken und Amtsgericht Neustadt wurde er im Oktober 1997 bei dem Amtsgericht Kaiserslautern zum Richter auf Lebenszeit ernannt, im August 1999 zum Richter am Landgericht Frankenthal. Im März 2007 wurde er zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Kaiserslautern ernannt. Aus den Händen des Präsidenten des Landgerichts hat er nun die Ernennungsurkunde zum Vizepräsidenten des Landgerichts Kaiserslautern mit Wirkung zum 1. Juli 2022 erhalten. Neben Verwaltungsaufgaben wird er weiterhin die Pressearbeit des Landgerichts übernehmen. Gietzen: