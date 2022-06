Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kindenheim: Geschwindigkeitskontrollen

Kindenheim (ots) – Am gestrigen Mittwochnachmittag, 29.06.2022, wurde in Kindenheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Rahmen dieser einstündigen Kontrolle konnten bei geringem Verkehrsaufkommen fünf Fahrzeugführer festgestellt werden, die schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren. Der Schnellste wurde mit 56 km/h gemessen, was ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und die Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamts in Flensburg nach sich zieht.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Grünstadt (ots) – Ein 29-jähriger Mann aus Mainz befuhr heute am 29.06.2022 um 11:25 Uhr mit einem Kastenwagen die Kirchheimer Straße in Grünstadt in Fahrtrichtung BAB6/ Kirchheim. Schließlich bog er nach links auf ein Tankstellengelände ab und übersah hier einen Fußgänger von rechts kommend, welcher das Tankstellengelände wohl überqueren wollte. Durch den Anstoß fiel der 72-jährige Fußgänger aus Fulda zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Der Fußgänger wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die BGU Unfallklinik nach Oggersheim geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.

Grünstadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots) – Am 29.06.2022 gegen 00:10 wurde ein 26-Jähriger Fahrer eines VW Golf in Kindenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer erzählte den kontrollierenden Beamten, dass er seinen Führerschein zuhause vergessen habe. Es konnte schnell ermittelt werden, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Freinsheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Freinsheim (ots) – Am 28.06.2022 gegen 10:00 Uhr wurde eine 18-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim verletzt. Der 18-Jährige befuhr mit seinem 125er Krad die Bahnhofstraße in Richtung Ungstein. Als plötzlich ein 59-Jähriger seine Fahrzeugtür öffnete, kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer hatte seinen VW Golf am rechten Fahrbahnrand abgestellt und den Kradfahrer wahrscheinlich übersehen. Der 18-Jährige wurde leicht an seinen Händen und der Hüfte verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 6500 Euro.

Weisenheim am Berg: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Weisenheim am Berg (ots) – Am 28.06.2022 gegen 09:30 Uhr konnte in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg der Fahrer eines Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 49-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

