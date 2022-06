Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrskontrollen in und um Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 29.06.2022 führte die Polizei Neustadt mehrere Verkehrskontrollen durch. Zwischen 11:30 Uhr und 13:45 Uhr wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit (70 km/h) auf der B39 Höhe Sportplatz Geinsheim überprüft. 12 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs, die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 99 km/h. Zudem fehlten in mehreren Fahrzeugen Warnwesten, Verbandskästen und Warndreiecke.

Von 23:00 Uhr bis 0:00 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Landauer Straße Höhe Stiftstraße überprüft. Dort gab es lediglich zwei zu schnelle Fahrzeuge. Hier lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 69 km/h.

Zudem wurden von 29.06.2022, 23:50 Uhr bis 30.06.2022, 00:30 Uhr, Alkoholkontrollen in der Louis-Escande-Straße durchgeführt. Hier waren alle kontrollierten Fahrzeugführer vorbildlich ohne vorherigen Alkoholkonsum unterwegs.

Neustadt: Aus seinen Fehlern nichts gelernt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Aus seinen Fehlern nichts gelernt hat offensichtlich ein 32-Jähriger Mann aus Neustadt, als er durch Beamte am 27.06.2022 um 19:10 Uhr mit einem E-Scooter in der Landauer Straße in Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf der Kontrolle konnten nämlich bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführt Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 32-Jährige musste den E-Scooter stehen lassen und die Beamten zur Blutprobe in die hiesige Dienststelle begleiten. Der Neustadter ist bereits vor circa zwei Monaten wegen gleichgelagerter Sache in Erscheinung getreten. Diesen erwartet nun eine Straf-, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

