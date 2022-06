Pfalz: Burgen der GDKE locken mit abwechslungsreichen Veranstaltungen im Juli 2022

Annweiler, Landstuhl, Bad Dürkheim – So langsam rücken die Sommerferien näher, die Temperaturen steigen und viele sind auf der Suche nach abwechslungsreichen Ausflugszielen. Die Burgen und Schlösser der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) haben da im Juli ein umfangreiches Programm zu bieten.

Los geht’s direkt am 1. Juli um 19 Uhr mit einer literarisch-musikalischen Wanderung im Pfälzer Wald von Ramberg zur Burgruine Meistersel. Treffpunkt ist der Parkplatz am Ortsausgang von Ramberg Richtung Burrweiler. Die gut 3-stündige Wanderung lässt in verschiedenen Gedichten und Klarinettenstücken das spezifisch romantische Lebensgefühl der Zeit um das Jahr 1800 erahnen. Die Veranstaltung kostet 10 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder Tel. 0261 6675 4826 (Di – Fr)

Am 23. Juli, um 18 Uhr, lädt die Burg Trifels zu einem szenischen Schauspiel ein: Die Befreiung des Richard Löwenherz, der 1193 von Heinrich VI, dem Sohn von Friedrich Barbarossa, auf der Trifels gefangen gehalten wurde. Geschrieben wurde das Stück von Alexander Etzel-Ragusa, Schauspieler ist Markus Maier. Erwachsene: 10 Euro, ermäßigt: 7 Euro. Anmeldung erforderlich unter: Burgverwaltung Trifels, Tel. 06346 8470.

Wer es musikalisch mag, den nimmt Minnesänger Heinrich vom großen Thale am 10. Juli, um 14 Uhr, auf der Reichsburg Trifels bei Annweiler mit auf eine Reise in die Welt der mittelalterlichen Dichtung und Sangeskunst. „Wo ich euch doch so von Herzen verehre!“ heißt sein gut einstündiges Programm und kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 16 Jahren zahlen 5 Euro (jeweils zzgl. Burgeintritt). Der Burgeintritt ist an der Kasse,, die Gebühr für die Führung direkt beim Darsteller zu entrichten. Anmeldung über Erlebnistouren Emanuel (www.erlebnistouren-emanuel.de), Tel. 0162 6685262.

Ebenfalls auf der Reichsburg Trifels bei Annweiler begeistern am 16. Juli ab 20 Uhr wieder die Trifelsserenaden, eine Konzertreihe der Villa Musica. Zu hören sind fünf fantastische Bläser aus Tel Aviv, die schon einmal das Villa Musica-Publikum begeisterten. In ihrem neuen Programm erinnern sie gemeinsam mit Stipendiaten der Villa Musica an Opfer des Holocaust aus Tschechien: an den Prager Erwin Schulhoff, der im KZ starb, und an die Exil-Komponisten Martinu und Zemlinksy, die vor den Nationalsozialisten fliehen mussten. Anmeldung und Tickets unter www.villamusica.de.

Vormerken darf man sich auch den 30. Juli um 20 Uhr, hier bietet die Villa Musica ein Konzert rund um sommerliche Serenaden auf der Burg Trifels an. Anmeldung und Tickets unter www.villamusica.de.

Auf die Spuren von Rittern und Fledermäusen begibt sich am 15. Juli um 19 Uhr eine abendliche Erkundung der Schloss- und Festungsruine Hardenburg bei Bad Dürkheim. Kein Wunder: Im Jahr 2021 wurde die Hardenburg offiziell vom NABU im Rahmen des Programms „Fledermäuse willkommen“ ausgezeichnet. Neben einer Führung zur Geschichte der Burg und Infos von Fledermausexperten dürfen die Besucherinnen und Besucher bei Sonnenuntergang unter Anleitung mit einem Fledermaus-Detektor auf die Suche nach den fliegenden Säugetieren gehen. Die Veranstaltung ist für Familien mit Kindern ab dem Grundschulalter geeignet. Anmeldung erforderlich bis 14. Juli unter: kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder 0261 6675-4826 (telefonisch Di bis Fr). Eintritt: Erwachsene: 8 Euro; Kinder: 6 Euro (zzgl. Burgeneintritt). Dauer: ca. 3 Stunden.

Zwei abwechslungsreiche mittelalterliche Erlebnistage verspricht die Schloss- und Festungsruine Hardenburg am Wochenende des 23. und 24. Juli von 10 bis 17 Uhr. Unter dem Titel „Von Hexen, Helden und Meisterschützen“ tauchen die Besucherinnen und Besucher ein in die Welt des Mittelalters: Ob den Bogen schießen wie einst Robin Hood, der Märchenerzählerin lauschen oder eine Robin-Hood-Mütze basteln. Der Preis ist im Burgeneintritt enthalten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Etwas ganz Besonderes bieten die Burgspiele an mehreren Terminen im Juli inmitten der Ruine der Burg Nanstein oberhalb von Landstuhl mit dem Theaterstück „Das Wirtshaus im Specktal“, eine Adaption des Filmklassikers mit Lilo Pulver. In unvergleichlicher Pfälzer Mundart wird bei dem etwas anderen Theater getobt und gestritten, geschunkelt und gesungen und das unter den nur ein bisschen gefährlichen Räubern mit ihrem überaus charmanten Hauptmann. Das Stück wird aufgeführt am 2. Juli, 9. Juli und am 15. Juli jeweils um 20 Uhr (Einlass eine Stunde vorher) und am 3. Juli, 10. Juli und am 17. Juli jeweils um 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr). Eintritt für Erwachsene 13 Euro, für Kinder 8 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.heimatfreunde-landstuhl.de. Achtung: Bei wechselhaftem Wetter entscheidet sich eine Stunde vor Beginn, ob die Aufführung stattfindet. Informationen unter www.heimatfreunde-landstuhl.de.

Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen ab Juli 2022 in der Pfalz finden Sie unter: https://www.burgenlandschaft-pfalz.de/de/veranstaltungen/.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund aktueller Ereignisse Veranstaltungen auch kurzfristig entfallen oder verschoben werden können. Wichtige Änderungen und aktuelle Hinweise finden Sie unter www.gdke.rlp.de.

