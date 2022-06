Vor Ampel im Auto eingeschlafen – 28-Jähriger mit 2,6 Promille

Biebesheim (ots) – Ein Autofahrer meldete der Polizei in der Nacht zum Donnerstag 30.06.2022 gegen 02.15 Uhr, ein auf der Abbiegespur vor der Ampelanlage Bundesstraße 44/Landesstraße 3112 schon auffällig lange stehendes Auto. Eine Polizeistreife bemerkte in dem Wagen anschließend einen auf dem Fahrersitz tief und fest schlafenden Mann, der zunächst auch auf lautstarke Ansprache der Polizisten nicht reagierte.

Irgendwann bemerkte er die Ordnungshüter dann aber doch und öffnete die verriegelte Fahrertür. Ein Atemalkoholtest bei dem 28-jährigen Mann zeigte anschließend 2,6 Promille an und eine gültige Fahrerlaubnis hatte der müde Autofahrer ebenfalls nicht.

Der 28-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Dienstag 28.06.2022 zwischen 20-21:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Ginsheim-Gustavsburg ein graues Coupé von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 350 EUR geschätzt.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bischofsheim unter der 06144/96660 entgegen.

Darmstadt

Kriminelle gibt sich als Pflegekraft aus und lässt Bargeld mitgehen

Darmstadt (ots) – Nichts Gutes hatte eine noch unbekannte Frau am Mittwoch (29.6.) im Sinn, als sie sich unter dem Vorwand eine Pflegekraft zu sein, gegen 14 Uhr, Zugang zu der Wohnung einer 87-jährigen Seniorin in der Heinrichstraße verschaffte. Ohne Argwohn ließ die ältere Dame die Frau hinein und musste nach ihrem anschließenden Verschwinden feststellen, dass rund 80 Euro Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Trickbetrugs. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen den Beamtinnen und Beamten keine Details zur Personenbeschreibung der Unbekannten vor.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler: Wer hat gegen 14 Uhr im Bereich der Heinrichstraße/Ecke Wilhelm-Glässing-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Möglicherweise hat die Täterin im Vorfeld oder danach auch bei anderen Anwohnern der Straße geklingelt?

Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Nicht weit gekommen – Kontrolle mündet in Festnahme

Darmstadt (ots) – Nicht weit gekommen ist ein 36-jähriger Mann aus Darmstadt am Donnerstag 30.6.2022 als er gegen 03 Uhr die Aufmerksamkeit eines Streifenteams in der Rheinstraße auf sich zog und sofort beim Erblicken der Beamten die Flucht auf einem Fahrrad ergriff. Doch die Flucht währte nicht lange. Die Polizisten stoppten den Mann und schnell zeigte sich der Grund für sein Verhalten. Bei seiner Kontrolle räumte er umgehend ein, dass er das Fahrrad kurz zuvor in der Goebelstraße entwendet hatte.

Weil der Mann bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich bekannt war und letztmalig Anfang Juni mit einem Fahrraddiebstahl in der Kasinostraße in Verbindung gebracht werden konnte, klickten die Handschellen. Neben dem Fahrrad stellten die Ordnungshüter zudem bei seiner Durchsuchung einen Bolzen -sowie einen Seitenschneider als Beweismaterial sicher.

Der Festgenommene musste mit zur Wache und verbrachte die restliche Nacht im Gewahrsam, bevor er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen und ist unter Tel. 06151/9690 für Hinweise, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen, zu erreichen.

Odenwaldkreis

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag 30.06.2022 gegen 08:50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße 15-17 in Michelstadt ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein roter Mitsubishi beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Aufgrund eines am Pkw vorgefundenen Zettels eines unbekannten Zeugen, wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lieferwagen einer Logistik-Firma handeln könnte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach den Zeugen, welcher den Zettel verfasst und wahrscheinlich den Unfallhergang beobachtet hat. Auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden darum gebeten sich auf der Polizeistation Erbach zu melden. Hinweise bitte unter Tel. 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Autoscheibe eingeschlagen – Tasche erbeutet

Erbach (ots) – Ein in der Michelstädter Straße geparkter VW geriet am Dienstag 28.06.2022 in der Zeit zwischen 7.30-12.20 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche samt Inhalt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

