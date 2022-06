Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen

Germersheim (ots) – “Am Unkenfunk” wurden am Mittwoch 29.06.2022 zwischen 11:20-13:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen und allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt fuhren 10 PKW-Fahrer zu schnell.

Außerdem wurde ein 53-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Geschwindigkeitskontrollen

Weingarten (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 zwischen 08:50-10:30 Uhr wurden in der Hauptstraße in Weingarten, am Ortsausgang zur B272, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei ergaben sich insgesamt 8 Geschwindigkeitsverstöße.

Weitere Kontrollen werden zukünftig durchgeführt.