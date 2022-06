Brand zerstört Elektrofachgeschäft

Bobenheim-Roxheim (ots) – Gegen 06:30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass es in Bobenheim-Roxheim im Bereich der Fohlenweide brennen würde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde festgestellt, dass die Räumlichkeiten eines Elektrofachmarktes in Vollbrand standen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, verletzt wurde niemand, da sich am frühen Morgen niemand im Geschäft aufhielt. #+

Nach ersten Einschätzungen sind die Räumlichkeiten (Büroräume, Lager, Werkstatt) gänzlich ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf einen niedrigen 7-stelligen Betrag.

Kräfte der Kriminalpolizei waren vor Ort und haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrt ohne Führerschein und Trunkenheitsfahrten

Waldsee/Limburgerhof/Hochdorf-Assenheim (ots) – Mittwoch 29.06.2022 gegen 14:00 Uhr in der Deidesheimer Straße in Hochdorf-Assenheim: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes gab der Fahrer an, seinen Führerschein lediglich vergessen zu haben. Für dort, wo sich der Führerschein angeblich befinden soll, hätte er keinen Schlüssel.

Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer gar keinen Führerschein hat. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Auch für den nicht getragenen Gurt hat er sich zu verantworten.

Mittwoch 29.06.2022, gegen 18:00 Uhr auf der Landstraße bei Limburgerhof: Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und stand mit laufendem Motor im Gebüsch. Ein Schaden war nicht zu verzeichnen, dafür jedoch bei der der Fahrerin ein Alkoholwert von 2,99 Promille.

Donnerstag, 30.06.2022, gegen 05:00 Uhr in der Neuhofener Straße in Waldsee: Laute Musik aus einem Fahrzeug und offenstehende Türen. Der PKW-Fahrer kam schwankend der Polizeistreife entgegengelaufen und roch deutlich nach Alkohol. Zuvor war er fahrend gesehen worden. In seinem Zustand war kein Alkoholtest mehr möglich. In beiden vorgenannten Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und je ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus muss auf die Führerscheine verzichtet werden.

Betrugsversuche

Neuhofen/Schifferstadt/Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 leitete die Polizei mehrere Strafverfahren wegen versuchten Betruges ein. Ein Schaden entstand aufgrund umsichtigem Verhalten der jeweils kontaktierten Personen in allen Fällen nicht.

Es kam zum Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters in Neuhofen, zur Nachricht vom angeblichen Kind mit einer neuen Handynummer sowie zum Anruf eines angeblichen Europol-Mitarbeiters in Hochdorf-Assenheim und zum Anruf einer angeblichen Polizistin aus Frankfurt sowie eines angeblichen Europol-Mitarbeiters in Schifferstadt.

Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) Am Mittwoch 29.06.2022, 12:20 bis 13:30 Uhr, wurde auf der Landstraße zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Insgesamt wurden 12 Verstöße registriert, wobei der Schnellste bei erlaubten 70 km/h mit 96 km/h gemessen wurde. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Von 22:30 bis 00:00 Uhr stand sodann bei einer Kontrolle in der Speyerer Straße die Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugen sowie von deren Insassen im Fokus der Polizei. Bei mehreren Verkehrskontrollen kam es hier zu keinen Beanstandungen.