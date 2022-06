Bruchsal – Ladendetektiv rettet sich mit Sprung zur Seite vor flüchtendem Drive-In-Dieb

Karlsruhe (ots) – Ein Ladendetektiv konnte sich am Mittwochmorgen gerade noch

vor einem mit dem Pkw flüchtenden Ladendieb retten, als dieser versuchte,

mehrere Gegenstände aus dem Drive-In-Bereich eines Baumarktes zu entwenden.

Der 53-Jährige verstaute zunächst wohl zahlreiche Sanitärartikel im

Ersatzradfach seines Opels. Sein Versteck tarnte er, indem er zwei Zementsäcke

darauflegte und unbesonnen seinen mitgeführten Anhänger mit Fließen belud.

Während er am Kassenschalter lediglich die sichtbaren Waren im Wert von rund

Fünfzig Euro bezahlte, schleuste er seine Beute im Wert von 700,00 Euro an

diesem vorbei.

Der gesamte Vorgang konnte jedoch von den wachsamen Augen des hauseigenen

Detektivs beobachtet werden. Dieser wollte den Tatverdächtigen nach der Ausfahrt

aus dem Drive-In-Bereich anhalten und zur Rede stellen. Anstatt jedoch

anzuhalten, beschleunigte der rollende Langfinger seinen Pkw und fuhr mit

quietschenden Reifen davon. Der Detektiv konnte sich gerade noch mit einem

geistesgegenwärtigen Sprung zur Seite vor der annähernden Gefahr in Sicherheit

bringen.

Durch Videoaufzeichnungen des Marktes konnte der Übeltäter zeitnah überführt und

von der Polizei erreicht werden. Dieser stellte sich unmittelbar und wurde samt

seiner Beute bei einem Polizeirevier vorstellig.

Rintheim – Betrüger gibt sich als Bauarbeiter aus, Komplize entwendet derweil mehrere Tausend Euro Bargeld

Karlsruhe (ots) – Ein bislang noch unbekannter junger Mann gab sich am

Mittwochnachmittag gegenüber einer 71-Jährigen in Karlsruhe-Rintheim als

Bauarbeiter aus und gelangte so in ihre Wohnung. Während die ältere Dame

abgelenkt war, drang eine zweite Person in die Wohnung ein und entwendete

Wertsachen und Bargeld.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam am Mittwoch gegen 12:40 Uhr ein circa

25-jähriger Mann in die Heilbronner Straße an die Wohnungstüre der 71-Jährigen

und gab sich dort als Bauarbeiter aus, der angeblich die Wasserventile

überprüfen müsse. Die ältere Dame ließ den Mann daraufhin in ihre Wohnung. Der

Mann brachte die Frau dazu, mit ihm ins Badezimmer zu gehen und lenkte sie dort

einige Zeit ab. Anschließend entfernte sich der junge Mann unter einem Vorwand.

Als er nicht mehr zurückkehrte bemerkte die 71-Jährige, dass ihre Wohnungstüre

offen stand. Bei der anschließenden Überprüfung stellte die ältere Dame fest,

dass die Täter mehrere Wertgegenstände sowie mehrere Tausend Euro aus dem Tresor

entwendet hatten und alarmierte die Polizei.

Personen die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Drei Leichtverletzte nach Unfall mit Polizeifahrzeug

Karlsruhe (ots) – Drei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe

von etwa 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am

Mittwochabend zwischen insgesamt drei Fahrzeugen und unter Beteiligung eines

Streifenwagens auf der Bundesstraße B36 bei Rheinstetten-Forchheim ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine Streife des Polizeireviers Ettlingen

gegen 18:20 Uhr unterwegs zu einem Einsatz und befuhr hierzu mit eingeschaltetem

Blaulicht die Hauptstraße in Rheinstetten-Forchheim in östlicher Richtung. Die

Kreuzung zur B36 wollte die 27-jährige Fahrerin des Streifenwagens geradeaus

überqueren und fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Nahezu zeitgleich

wurde auch das Martinshorn zugeschaltet. Unmittelbar danach kam es zum

Zusammenstoß mit einem von rechts auf der B36 herannahenden Audi eines

24-Jährigen. Ein dem Audi nachfolgender VW kollidierte in der Folge ebenfalls

mit dem nunmehr durch die erste Kollision auf der B36 stehenden Streifenwagen.

Beim Unfall erlitt die 27-Jährige Polizeibeamtin, der 24-jährige Fahrer des

Audis sowie seine 23-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der VW-Fahrer

blieb unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst

vor Ort und brachten sie anschließend zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus.

Am Einsatzfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Der

Schaden am Audi beläuft sich auf circa 12.000 Euro und am VW auf etwa 8.000

Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung

Karlsruhe (ots) – Zu einer Körperverletzung kam es offenbar am Dienstagmorgen

gegen 05.30 Uhr am Europaplatz in Karlsruhe. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand

habe ein 60-Jähriger einen noch unbekannten Mann, der mit einem Fahrrad

unterwegs war, geschlagen und getreten. Augenzeugen riefen die Polizei, die den

Angreifer vorläufig festnahmen. Als die Polizei eintraf, war das Opfer jedoch

nicht mehr am Tatort.

Zeugen sowie der mutmaßliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721/666-3311 in

Verbindung zu setzen.