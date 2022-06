Mannheim-Schönau: Unfall verursacht und einfach davon gefahren – Zeugen gesucht

Mannheim-Schönau (ots) – Bereits am Donnerstag, 23.06.2022 verursachte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Schönau einen Verkehrsunfall, bei

dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unbekannte war kurz nach 13 Uhr mit einem

orangefarbenen Kastenwagen in der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau

unterwegs. In Höhe einer dortigen Baustelle musste er wegen Rotlichts an der

dortigen Ampel anhalten. Nach Umschalten auf Grün fuhr er zunächst los, vollzog

jedoch wenige Meter weiter ohne nachvollziehbaren Grund eine Vollbremsung.

Hierdurch musste der nachfolgende Bus der Linie 50 ebenfalls eine Vollbremsung

einleiten, wodurch eine 33-jährige Frau, die mit ihrem Kinderwagen im Bus stand,

zu Boden stürzte. Ihr fünf Monate alter Säugling fiel aus dem Kinderwagen. Der

Kastenwagen fuhr anschließend einfach davon.

Sowohl die 33-jährige Frau als auch der Säugling erlitten leichte Verletzungen

in Form von Prellungen. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert, das sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen

konnten.

Da die bisherigen Ermittlungen der Unfallspezialisten der Verkehrspolizei

Mannheim nicht zur Identifizierung des flüchtigen Unfallverursachers führten,

werden weitere Zeugen benötigt, die den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise zum orangenen Kastenwagen und dessen Fahrers geben

können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.:

0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: 28-jähriger Mann wird handgreiflich gegenüber Polizeibeamten

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Mittwochabend wurde im Stadtteil Neckarstadt ein

28-jähriger Mann handgreiflich gegenüber Polizeibeamten. Der Mann fiel einer

Polizeistreife gegen 18.15 Uhr in der Käfertaler Straße auf und sollte

kontrolliert werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten

fest, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle bestanden und er eine

Freiheitsstrafe zu verbüßen hat. Nachdem ihm das eröffnet worden war und ihm

Handschließen angelegt werden sollten, schubste er einen der Beamten gegen die

Brust und versuchte, zu flüchten. Er konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt

und zu Boden gebracht werden. Auf dem Boden liegend, setzte er sich gegen die

Maßnahmen der Ordnungshüter zur Wehr. Dabei erlitt einer der Beamten leichte

Verletzungen an der Hand, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Auch der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen

und Rötungen. Er wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt.

Gegen den 28-jährigen Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte

und Widerstands gegen diese sowie wegen Körperverletzung ermittelt. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Verbüßung seiner Haftstrafe

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mannheim-Friedrichsfeld: Einbruch in öffentliche Einrichtung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von

Sonntag auf Montag in die Räume von zwei öffentlichen Einrichtungen im Stadtteil

Friedrichsfeld ein. Die Einbrecher drangen zunächst in den Hinterhof des

Anwesens in der Vogesenstraße ein, öffneten anschließend gewaltsam die

Eingangstür des Gebäudes und brachen danach mehrere Türen in den Räumlichkeiten

der Bibliothek im Erdgeschoss auf. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und

Schubladen. Anschließend begaben sie sich ins Obergeschoss, brachen auch hier

mehrere Türen auf und durchsuchten anschließend die Räume des dortigen

Jugendtreffs nach stehlenswerten Gegenständen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließen die Einbrecher in der Bibliothek

Bargeld sowie zahlreiche Spielmodule für eine Spielkonsole mitgehen. Im

Jugendtreff entwendeten sie Computer, eine Spielkonsole mit Zubehör, Musikanlage

sowie weitere Elektronikgeräte. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert

werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg,

Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Falsche Handwerker verschafften sich unter Vorwand Zutritt in die Wohnung einer 81-Jährigen; Bargeld gestohlen; Warnhinweis und Zeugenaufruf der Polizei

Mannheim-Neckarau (ots) – Am vergangenen Dienstagmittag, kurz nach 13 Uhr,

verschafften sich zwei falsche Gas- und Wasserinstallateure, die angeblich auf

Schadenssuche waren, in der Friedrichstraße, Zutritt in die Wohnung einer

81-jährigen Frau.

Während der vorgetäuschten Nachforschung nach dem Schaden entwendeten sie aus

der Handtasche des Opfers ihren Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld,

einer Bankkarte sowie diversen Ausweispapieren.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Männer im Alter von jeweils circa

25 Jahren, dunkle Haare, beide mit Kinnbart, sie sprachen gesprochen Deutsch.

Bekleidet waren sie mit weißen T-Shirts mit buntem Aufdruck und kurzen Hosen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckaraus,

Telefonnummer 0621 83397-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Käfertal: Firmeneinbruch; Täter stehlen kompletten Safe mit hohem Bargeldbetrag

Mannheim-Käfertal (ots) – Im Zeitraum von vergangenem Dienstag bis Mittwochfrüh,

gegen 7 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft im Waldeckweg

durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu dem Verkaufsraum einer Autozubehör- und

Reparaturfirma.

Dort entwendeten sie den kompletten Safe, in dem sich ein hoher Bargeldbetrag

befand.

Mannheim-Feudenheim: Exhibitionist zeigte sich vorbeifahrender Autofahrerin; Zeugenaufruf der Polizei

Mannheim-Feudenheim (ots) – Bereits am vergangenen Sonntagmittag, gegen 13:30

Uhr, zeigte sich ein Exhibitionist mit herunter gelassener Hose und in

eindeutiger Handlung einer im Auto vorbeifahrenden 42-jährigen Frau.

Der bislang unbekannte Täter hielt sich unterhalb der Carlo-Schmid-Brücke in der

Nähe zur Fahrbahn der Abfahrt der B38a in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim auf.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Alter circa 60 Jahre, kräftige

Statur, mit kurzen grauen Haaren und einem Dreitagebart. Bekleidet war der Mann

mit einer dunkelgrauen Jogginghose. Der Oberkörper war unbekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums

Mannheim, Telefonnummer 0621 174 4444, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Almenhof: Unbekannter schlägt grundlos zu – Wer kann weitere Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Als ein 57-Jähriger am Mittwochabend mit seinem dreirädrigen

E-Bike auf dem Neckarauer Übergang in Richtung Zentrum unterwegs war, schlug

diesem ein Unbekannter ins Gesicht – das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht

Hinweisgeber! Ohne Grund soll der entgegenkommende Täter das Lenkrad des

57-Jährigen festgehalten und ihn belanglos angesprochen haben. Gleich darauf,

noch bevor der Mann antworten konnte, schlug der Unbekannte diesem ins Gesicht.

Zur Rede gestellt, reagierte der Schläger aggressiv pöbelnd und ging

anschließend zu Fuß weiter. Eine Fahndung der alarmierten Beamten verlief ohne

Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 35 Jahre alt, ca.

1,70 m groß, braungebrannt, schwarzes langes Haar, trug ein schwarzes T-Shirt

mit weißem Aufdruck und eine kurze blaue Jeanshose.

Zeugen des Geschehens, das sich kurz vor 19 Uhr zutrug, werden gebeten, sich

unter 0621 833970 bei den Ermittlern zu melden.