Heidelberg-Weststadt: 19-Jährige angegriffen – Polizei fahndet mit Phantombild; Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – Am Sonntag, den 12.06.2022, wurde eine 19-Jährige auf dem

Nachhauseweg von einem bislang unbekannten Täter körperlich angegangen – das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte fahndet jetzt mit einem Phantombild nach dem

Täter.

Gegen 3:20 Uhr wurde die 19-jährige Fußgängerin auf Höhe des Adenauerplatzes zur

Gaisbergstraße von einem ihr unbekannten jungen Mann angesprochen. Ohne auf ein

Gespräch einzugehen, ging die junge Frau weiter. Der Unbekannte folgte ihr und

redete weiter auf sie ein. Unvermittelt stieß er die 19-Jährige über eine

hüfthohe Mauer, wodurch diese zu Boden fiel und sich dabei verletzte. Dabei

drohte der Angreifer mit geballter Faust, schlug jedoch nicht zu. Als die junge

Frau aufstand und weiterging, stieß er sie erneut gegen eine Türe und

abgestellte Fahrräder. Auch hierbei wurde sie verletzt. Im Verlauf des

Geschehens warf der Gesuchte auch eine Glasflasche in die Richtung der

19-Jährigen, die auf dem Boden zersplitterte. Durch die herumfliegenden

Glassplitter erlitt die junge Frau Schnittwunden am Bein. Kurz darauf ließ der

Angreifer von ihr ab und flüchtete. Neben Schnittwunden erlitt die Betroffene

mehrere Hämatome am Körper.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach Alarmierung des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte verlief in der Nacht ohne Erfolg. Mit der Beschreibung des

Angreifers konnte ein Phantombild erstellt werden, mit dem die Polizei nun nach

dem Täter öffentlich wegen gefährlicher Körperverletzung fahndet.

Das Phantombild kann hier abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/traci

ng/heidelberg-gefaehrliche-koerperverletzung/

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ungefähr 20 Jahre alt,

ca. 1,70 m groß, schwarze Hautfarbe, sprach fließend und akzentfrei Deutsch,

dunkle lockige Haare ähnlich einer Afro-Frisur, trug ein hellblaues T-Shirt. Vor

dem Angriff soll der Gesuchte ein Fahrrad mit sich geführt haben.

Zeugen, die das Geschehen beobachteten oder Hinweise zur abgebildeten Person

oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter 06221 99-1700

an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte oder jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.

Heidelberg-Altstadt: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Altstadt (ots) – Zwei verletzte Personen und beträchtlicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend im

Stadtteil Altstadt ereignete. Ein 21-jähriger Mann war gegen 17.30 Uhr mit

seinem BMW auf der Friedrich-Ebert-Anlage stadtauswärts unterwegs. In Höhe einer

Abzweigung zur Einfahrt eines Parkhauses wechselte er unachtsam vom rechten auf

den linken Fahrstreifen. Ein auf der linken Fahrspur nachfolgender 19-Jähriger

konnte seinen Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem BMW auf. Dabei

wurden der 19-jährige Fahrer des Audi und dessen Mitfahrer leicht verletzt. Sie

wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf

rund 25.000 Euro geschätzt.

Heidelberg: Auto bei Unfall überschlagen

Heidelberg (ots) – Gegen 2 Uhr am Donnerstag kam es in Handschuhsheim zu einem

schweren Verkehrsunfall – die Unfallstelle erstreckte sich über 90 Meter.

Der 28-jährige Fahrer eines Renaults fuhr zunächst auf der Dossenheimer

Landstraße in Richtung Hans-Thoma-Platz, wobei er nach rechts von der Fahrbahn

abkam und mit seinem Vorderrad einen Randstein streifte. Darauf verlor der

Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern, weshalb der

Renault auf den gegenüberliegenden Gehweg abkam und ein Gebäude beschädigte.

Dabei durchbrach der Wagen ein Geländer, überquerte die Straße, durchbrach ein

weiteres Geländer auf der gegenüberliegenden Straßenseite und stieß letztlich

gegen einen Blumenkübel aus Stein. Durch die Kollision überschlug sich das

Unfallfahrzeug und blieb auf dem Dach bei einem Fahrradständer für Leihräder zum

Stillstand. Mehrere Fahrräder wurden dabei stark in Mitleidenschaft gezogen.

Durch herumfliegende Trümmerteile wurde zudem ein geparkter Audi und eine

Hausfassade beschädigt.

Der 28-jährige Fahrer wurde erlitt bei dem Unfall mehrere Verletzungen, war

jedoch ansprechbar. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Während

der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord und den

Verkehrsexperten der Autobahnpolizei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum

beim Unfallverursacher. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.