Versuchter Enkeltrick

Aschbach (ots) – Zu einem versuchten Enkeltrickbetrug ist es am

Dienstagnachmittag in Aschbach gekommen. Die 71-jährige Geschädigte wurde von

ihrer angeblichen Enkelin angerufen und gab vor in einer Notlage zu sein. Um

sich aus der Notlage, Festhalten durch die Polizei, nun freizukaufen sollte die

Geschädigte Schmuck und Bargeld nach Kaiserslautern bringen. Die Geschädigte

wurde zurecht misstrauisch und handelte richtig. Das Gespräch wurde beendet und

die nächsten Angehörigen wurden über den Anruf informiert. Einen Tag später

erfolgte dann die Anzeigenerstattung bei der Polizei. pilek

Polizei stoppt auffälligen Autofahrer

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch einen

auffälligen Autofahrer gestoppt, nachdem er kreuz und quer durch den Ort fuhr

und nicht anhalten wollte.

Der 38-Jährige steuerte zur Mittagszeit einen Pkw durch die Hauptstraße. Als

eine Polizeistreife den Fahrer für eine Verkehrskontrolle anhalten wollte, fuhr

der Mann unbeeindruckt weiter. Am Ortsausgang, in dortigem Verkehrskreisel,

drehte der 38-Jährige um und lenkte sein Fahrzeug zurück nach Weilerbach. Die

Fahrt ging kreuz und quer durch Weilerbach. Alle Signale und Zeichen der

Polizisten anzuhalten, missachtete der Mann. In Rodenbach konnte der 38-Jährige

schließlich gestoppt werden. Ein Polizeiauto stellte sich in der Straße Am

Keltenplatz dem 38-Jährigen in den Weg. Wie sich herausstellte war der Fahrer

psychisch auffällig. Er machte verschiedene widersprüchliche Angaben, und schien

zeitlich sowie örtlich nicht orientiert zu sein. Nachdem ein Atemalkoholtest 0,0

Promille ergab, wurde dem Mann dennoch eine Blutprobe entnommen. Sie soll

Aufschluss darüber geben, ob er unter Medikamenten- oder Drogeneinfluss stand.

Den Führerschein des Fahrers behielt die Polizei vorsorglich ein. Der 38-Jährige

wurde in einer Fachklinik vorgestellt. |erf

Ingewahrsamnahme: Polizei setzt Platzverweis durch

Kaiserslautern (ots) – Wildes Geschrei eines 25-Jährigen ließ am Donnerstagabend

Anwohner in der Saarstraße nicht zur Ruhe kommen. Der Mann pöbelte auf der

Straße Leute an und zeigte sich äußerst lautstark. Als eine Polizeistreife vor

Ort eintraf waren bereits Sanitäter mit dem 25-Jährigen beschäftigt. Sie waren

wegen des alkoholisierten Mannes alarmiert worden. Wie sich herausstellte, lag

kein medizinischer Notfall vor. Weil der 25-Jährige durch sein Verhalten und

Geschrei Anwohner belästigte, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis,

gleichzeitig drohten sie dem Mann die Ingewahrsamnahme an. Der 25-Jährige legte

es drauf an: Dem Platzverweis kam er nicht nach. Die Nacht verbrachte der

25-Jährige schließlich in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Wegen der

Nichtbefolgung des Platzverweises erwartet ihn ein Bußgeld. Zudem muss er mit

„Übernachtungskosten“ rechnen. |erf

Altöl in Grünstreifen entsorgt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte entsorgten zwischen Dienstag und Mittwoch in

der Zollamtstraße auf einem Grünstreifen zwischen Gehweg und Straße in Höhe

eines Einkaufsmarktes Altöl. Vermutlich haben die unbekannten Täter das Altöl

zwischen Dienstag 15 Uhr und Mittwoch 10 dort verschüttet. Ein

Entsorgungsfachbetrieb kümmert sich nun um die Entsorgung. Hierbei muss das

kontaminierte Erdreich abgetragen werden. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro

geschätzt. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Umweltgesetze leitete die

Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher

machen können beziehungsweise Verdächtiges in Höhe der Zollamtstraße 28

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit

der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

Erpresser versuchen es per E-Mail

Kaiserslautern (ots) – Mit einer bereits bekannten Masche versuchen Erpresser

derzeit wieder, Menschen unter Druck zu setzen und fordern via E-Mail

Bezahlungen mit Bitcoin. Am Mittwoch erstattete eine Frau Anzeige bei der Kripo

Kaiserslautern. Hier behauptete der Absender, er habe Zugangsdaten zum E-Mail

Account der 65-jährigen Frau und werde damit „schlimme Dinge“ anstellen. Wenn

sie verhindern wolle, dass dies passiert, müsse sie 400 Euro in Bitcoins

bezahlen. Weil klar war, dass die Behauptungen falsch sind und es sich hier um

einen Erpressungsversuch handelt, erstattete die 65-Jährige Anzeige. |elz

Betrug via Messengerdienst

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine 52-Jährige ist via WhatsApp Opfer von

Betrügern geworden. Die Täter gaben sich als Tochter der Frau aus. Angeblich sei

ihr Handy kaputt, weshalb sie eine neue Rufnummer habe, so die Betrüger. Dann

gab sie eine finanzielle Notlage vor und bat die 52-Jährige 1800 Euro zu

überweisen. Die 52-Jährige schöpfte zunächst keinen Verdacht und speicherte die

neue Telefonnummer der angeblichen Tochter in ihrem Mobiltelefon ab und überwies

die geforderte Summe. Der Betrug flog auf als sich die echte Tochter bei der

Frau meldete. Die Polizei warnt: Wenn Sie von angeblichen Verwandten oder

Bekannten nach Geld gefragt werden, vergewissern Sie sich zunächst, ob Sie mit

der Person chatten, für die sie sich ausgibt. Rufen Sie sie unter der Ihnen

bekannten und bislang gewohnten Telefonnummer an. Im Zweifel, sollten Sie sich

besser persönlich treffen und die Sache besprechen. |elz

Betrunken und ohne Hose

Kaiserslautern (ots) – Eine verdächtige Person ist der Polizei in der Nacht zu

Mittwoch aus der Lutrinastraße gemeldet worden. Als es gerade hell wurde, war

ein Zeuge auf den Unbekannten aufmerksam geworden, weil dieser sich so

merkwürdig in der Nähe eines geparkten Autos herumdrückte. Vorsorglich

verständigte er die Polizei.

Die ausgerückte Streife fand den beschriebenen Mann vor Ort nur mit T-Shirt und

Socken bekleidet; er war stark alkoholisiert und gab an, seine Hose „verloren“

zu haben. Näher definieren konnte er dies nicht.

Die Personalien des Mannes wurden überprüft und dem 37-Jährigen ein Alcotest

angeboten – dieser bescheinigte ihm einen Pegel von 2,01 Promille. Anschließend

begleitete die Streife den Mann bis zu seiner Wohnanschrift. |cri

Kinder unbeaufsichtigt im Auto

Kaiserslautern (ots) – Weil sie sich Sorgen machte, hat eine Frau aus dem

Stadtgebiet am Mittwochvormittag die Polizei verständigt. Die 36-Jährige hatte

gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mannheimer Straße

ein Auto entdeckt, in dem sich ein Kleinkind und ein Baby befanden – Erwachsene

waren weit und breit nicht zu sehen. Das Baby weinte.

Eine Streife rückte sofort aus, aber als die Beamten vor Ort eintrafen, konnte

die Zeugin nur noch berichten, dass die Mutter der Kinder ungefähr fünf bis zehn

Minuten später aufgetaucht und weggefahren sei. Das Kennzeichen ist bekannt, mit

der Fahrerin konnte noch nicht gesprochen werden.

In diesem Zusammenhang aber noch einmal der dringende Appell: Lassen Sie Kinder,

ältere Menschen oder auch Tiere nicht unbeaufsichtigt im geparkten Fahrzeug

zurück! Auch ohne direkte Sonneneinstrahlung kann es in dieser Jahreszeit im

Innenraum des Wagens innerhalb kurzer Zeit sehr schnell sehr warm und sehr

stickig werden. Das kann zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen! |cri

Kontrollen unterschiedlichster Art

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife in der Innenstadt hatten

Polizeibeamte der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch einiges zu tun. Sie führten

zwischen 11.15 und 12.45 Uhr nicht nur mehrere Personenkontrollen durch und

vollstreckten einen Haftbefehl, sie kontrollierten auch mehr als 20

Fahrradfahrer, die zwischen Willy-Brandt-Platz, Schillerplatz und Stiftsplatz

unterwegs waren.

Strafrechtliche Verstöße ergaben sich dabei nicht, dafür wichtige Gespräche, die

von den Beamten unter anderem für Präventionshinweise genutzt wurden.

Insbesondere den Radfahrern, die „oben ohne“ unterwegs waren, wurde empfohlen,

trotz der sommerlichen Temperaturen einen Sicherheitshelm sowie Kleidung mit

reflektierenden Elementen zu tragen.

Sozusagen vor seiner Haustür schnappten die Polizisten einen per Haftbefehl

gesuchten Mann. Sie waren während der Streife auf den 22-Jährigen aufmerksam

geworden und konnten ihn widerstandslos festnehmen. Weil er die ausstehende

Geldstrafe in fünfstelliger Höhe plus Gebühren nicht bezahlen konnte, wurde er

mit zur Dienststelle genommen und später ins Gefängnis nach Frankenthal

gebracht. Dort sitzt er nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe ab.

Auch später am Nachmittag konnte ein Streifenteam einen weiteren Haftbefehl

vollstrecken. Der gesuchte 30-Jährige aus dem Landkreis wurde mit seinem Auto in

der Richard-Wagner-Straße entdeckt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die

ausstehende Geldstrafe von 100 Euro zahlte er diesmal sofort und in bar, so dass

die Fahndung nach ihm anschließend gelöscht werden konnte.

Kurz nach 16 Uhr wurden Polizeibeamte in der Bismarckstraße auf einen E-Scooter

aufmerksam, an dem noch ein „altes“ Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020

montiert war. Als sie den Fahrer darauf ansprachen, gab der 37-Jährige zu, dass

es für den Roller keinen aktuell gültigen Versicherungsschutz gibt. Die Fahrt

war somit für den Mann beendet. Auf den 37-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige

wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz zu.

Nur wenige Minuten später fiel der Streife in der Rousseaustraße ein Pkw mit

abgelaufener Tageszulassung auf. Der Halter muss mit einer

Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Am frühen Abend wurde am Willy-Brandt-Platz ein amtsbekannter Mann einer

Kontrolle unterzogen. Nachdem ihm die Durchsuchung seiner Sachen angekündigt

wurde, händigte der 21-Jährige den Beamten ein Einhandmesser aus, das er in

seiner Jackentasche hatte. Weil es sich um einen verbotenen Gegenstand handelt,

wurde das Messer sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren

eingeleitet. |cri

Aggressives Verhalten

Kaiserslautern (ots) – Weil er im Verdacht steht, einen Hund misshandelt zu

haben, ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis. Am

späten Mittwochnachmittag waren in der Notruf-Zentrale des Präsidiums mehrere

Anrufe von Zeugen eingegangen, die beobachtet hatten, dass der Mann in der

Martin-Luther-Straße „extrem aggressiv“ mit seinem Hund umging. Die

Beschreibungen reichten dabei von „zu Boden werfen“, über starkes Reißen an der

Leine bis hin zu Schlägen gegenüber dem Tier. Der Hund habe immer wieder gejault

und versucht, sich zu verstecken.

Dank der guten Beschreibung des Hundebesitzers konnte der Tatverdächtige vor Ort

ausfindig gemacht werden. Er gab an, dass der Hund nicht ihm, sondern seiner

Ex-Freundin gehöre. Nachdem die Beamten ihn mit den Zeugenaussagen über sein

Verhalten dem Tier gegenüber konfrontiert hatten, gab der 21-Jährige an, sich

schriftlich dazu äußern zu wollen.

Wegen seines aufbrausenden und aggressiven Verhaltens wurde dem Mann ein

Platzverweis ausgesprochen und ihm auch die möglichen Konsequenzen bis hin zur

Gewahrsamnahme erläutert, falls er sich nicht daran hält. Die weiteren

Ermittlungen laufen. Der Hund wurde zu seiner rechtmäßigen Eigentümerin

gebracht. |cri

Autofahrer verfolgt Polizei bis in die Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am späten Mittwochabend eine

Polizeistreife „verfolgt“. Der Pkw war den Streifenbeamten bereits aufgefallen,

als sie kurz nach 23 Uhr von Otterberg in Richtung Kaiserslautern fuhren – der

auffällige Jeep immer hinter ihnen. Auch im Stadtgebiet folgte der Wagen dem

Polizeifahrzeug, und selbst als die Beamten wegen einer Kontrolle im Bereich

Steinstraße in die Fußgängerzone einbogen, fuhr der Jeep weiter hinterher.

In der Kanalstraße stoppten die Polizisten dann das Fahrzeug, um den Fahrer zu

überprüfen – der Mann war gerade am Telefonieren. Wie sich herausstellte, war er

bereits am Mittwochnachmittag einem Streifenteam der Polizeiinspektion 2

aufgefallen, und weil der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von

Medikamenten steht, war eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein des

38-Jährigen sichergestellt worden.

Auch jetzt am späten Abend zeigte der Mann noch immer typische Anzeichen einer

Beeinflussung durch Medikamente. Warum ihm am Nachmittag der Führerschein

abgenommen worden war, wusste er nicht mehr, und er konnte sich auch nicht mehr

an den Vorfall erinnern.

Der 38-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er eine weitere Blutprobe

abgeben musste. Die Fahrzeugschlüssel wurden „einkassiert“ und der Mutter des

Mannes übergeben, die in die Gaustraße kam und ihren Sohn abholte. |cri