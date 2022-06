Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juli 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring Juli 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Mainzer Landstraße Juli 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Mörfelder Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel Juli 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße Juli 2022: Babenhäuser Landstraße, Züricher Straße, Bundesstraße 43

Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz

Frankfurt-Nordwest, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt – Bornheim: Raub in U-Bahnstation

Frankfurt (ots) – (la) Am Mittwoch, den 24. Juni 2022, kam es gegen 13:30 Uhr,

zu einem Raub in der U-Bahnstation Bornheim Mitte. Der unbekannte Täter

erbeutete Geld aus einem Portemonnaie.

Der 80-jährige Geschädigte befand sich zu dem genannten Zeitpunkt am Bahnsteig

in Richtung Seckbacher Landstraße. Plötzlich fasste ihm der unbekannte Täter von

hinten an den Hals und an die Brust. Als der Mann sich umdrehte, ließ der Täter

von ihm ab und rannte zunächst in Richtung des U-Bahnausgangs Uhrenturm davon,

drehte sich dann jedoch nochmal um. Jetzt bemerkte der 80-jährige, dass der

Täter ihm seine Geldbörse entwendet hatte, da dieser sie in der Hand hielt. Der

Täter warf die Börse auf den Bahnsteig und rannte dann weg. Bei der Durchsicht

der Geldbörse stellte der Mann fest, dass der Täter 50,- Euro entnommen hatte.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 175 cm groß, circa 20 Jahre, schwarze, mittellange Haare,

schlank, orientalisches Aussehen; bekleidet mit einer roten Hose und einem

schwarzen Sweatshirt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter

der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt – Rödelheim: Raub in Wohnung

Frankfurt (ots) – (la) Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, kam es gegen 14:50 Uhr,

zu einem Raub in einer Wohnung. Der unbekannte Täter erbeutete Modeschmuck.

Die 76-jährige Geschädigte kam gerade vom Einkaufen nach Hause und schloss ihre

Wohnungstür auf. In diesem Moment bekam sie von hinten einen kräftigen Stoß,

sodass sie über ihre Einkäufe in die Wohnung stürzte. Der unbekannte Täter nutze

diesen Sturz, um in die Wohnung zu gelangen und begann diese sofort nach

Wertsachen zu durchsuchen. Die Frau konnte wieder aufstehen und folgte dem

Täter. Sie forderte Ihn mehrfach erfolglos auf, die Wohnung zu verlassen. Der

Täter verließ die Wohnung erst, als er alle Räume durchsucht hatte und eine

Kette gefunden und an sich genommen hatte. Glücklicher Weise blieb die

76-jährige bei dem Sturz ohne schwere Verletzungen und bei der Kette handelte es

sich lediglich um Modeschmuck.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 170 cm groß, etwa 45 Jahre, schlank; bekleidet mit einer braunen

Hose und einem brauen Oberteil. Der Täter sprach gebrochenes Deutsch mit

osteuropäischem Akzent.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter

der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, gegen 11.50 Uhr, stellte

ein 20-Jähriger seinen Wagen auf dem Parkplatz Am Martinszehnten, in Höhe der

Hausnummer 10, ab. Dort wurde er von einer ihm unbekannten Frau angesprochen,

welche ihn nach einem Putzjob fragte. Dabei fasste sie ihn am Arm an und

äußerte, „auch andere Dinge für Geld zu machen“. Der 20-Jährige zog seinen Arm

zurück und entfernte sich vom Parkplatz. Die Frau stieg in einen dunklen

VW-Kombi mit Dortmunder Kennzeichen und fuhr vom Parkplatz. Kurze Zeit später

stellte der Geschädigte fest, dass ihm die hochwertige Armbanduhr gestohlen

worden war.

Die Täterin wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß.

Dunkelbraune Haare, hellblaue Blümchenbluse.

Bereits am Dienstag, den 14. Juni 2022 war es auf diesem Parkplatz zu einem

ähnlichen Diebstahl gekommen. Damals hatten sich zwei Frauen an einen

Geschädigten gedrängt und ihm ebenfalls die Uhr entwendet (siehe hierzu die

Meldung Nummer 220616-0635).

Frankfurt-Riedberg: Unbekannter belästigt Mädchen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein mutmaßlicher Heranwachsender belästigte am

Mittwochnachmittag (29. Juni 2022) ein 12-jähriges Mädchen, das sich im

Kätcheslachpark aufhielt.

Die 12-Jährige befand sich gegen 15:10 Uhr auf dem Heimweg von der Schule, als

ihr im Kätcheslachpark, in Höhe eines Spielplatzes, ein Radfahrer entgegenkam,

welcher direkt auf sie zusteuerte. Der junge Mann bremste unmittelbar vor ihr

ab, griff ihr von vorne an das Shirt und versuchte es herunterzuziehen.

Währenddessen forderte er von ihr, „zu zeigen, was sie drunter trägt“. Die

12-Jährige setzte sich jedoch zur Wehr, weshalb der Unbekannte wieder davonfuhr.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 18 Jahre alt, schwarze Locken; fuhr ein schwarzes Mountainbike

mit gerader Lenkstange.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund der sexuellen

Belästigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu

dem unbekannten Radfahrer machen können, sich unter der 069-75511400 zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme nach Widerstand und Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (la) Am Donnerstag, den 30. Juni 2022, gegen 02:20 Uhr, haben

Polizeibeamte des 4. Reviers in der Wilhelm-Leuschner-Straße einen aggressiven

Mann festgenommen.

Ein 39 Jahre alter Mann sollte gegen 02.00 Uhr aus einem Hotel verwiesen werden.

Da der Mann der Aufforderung des Hotelpersonals nicht nachkam und sich dem

Sicherheitsdienst widersetzte, wurde die Polizei gerufen. Auch die Polizei

konnte den Mann nicht mit Worten zum Gehen und Vorzeigen seines Ausweises

bewegen. Er wurde gegenüber den Polizisten handgreiflich, sodass er zu Boden

gebracht werden musste. Dies brachte Ihn jedoch immer noch nicht zur Gesinnung.

Er wehrte sich weiter und riss kraftvoll an der Kleidung eines auf ihm knienden

Polizisten. Schließlich spuckte der 39-jährige dem Polizisten mit blutbehaftetem

Speichel ins Auge.

Der Mann wurde schlussendlich festgenommen und für die weiteren polizeilichen

Maßnahmen ins Polizeipräsidium verbracht.

Gegen den 39-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs. Der verletzte

Polizeibeamte konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen und musste in ein

Krankenhaus zur weiteren Untersuchung.

Ergänzung zu Meldung 220630 – 0693 Frankfurt – Bornheim: Raub in U-Bahnstation

Frankfurt (ots) – In diese Meldung hatte sich leider der Fehlerteufel

eingeschlichen. Dort hieß es, Mittwoch, der 24. Juni. Tatsächlich muss es

natürlich heißen, Mittwoch, der 29. Juni. Wir bitten, dies zu entschuldigen.