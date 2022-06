Fernwald: Ford touchiert

1000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht in Steinbach. Der Focus parkte zwischen Donnerstag (23.Juni) 16.00 Uhr und Sonntag (26.Juni) 20.00 Uhr in der Kirchstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Motorhaube und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der Landstraße 3047 zwischen Fellingshausen und Wettenberg

Der 20-Jährige Motorradfahrer hat sich bei dem Unfall nicht leicht sondern schwerverletzt!

Die Meldung müsste wie folgt lauten:

Eine 19-jährige Frau aus Biebertal in einem Opel befuhr am Mittwoch (29.Juni) gegen 18.20 Uhr die Landstraße 3047 von Fellingshausen in Richtung Wettenberg. Dabei kam die Opel-Fahrerin nach rechts auf die Bankette, streifte die Leitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Motorradfahrer. Der Biker verletzte sich bei dem Unfall schwer, die Insassen aus dem Opel leicht. Die Verletzten kamen mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Mädchen fast umgefahren – Zeugenaufruf

Die Polizei ermittelt nach zwei Vorfällen am Kirchenplatz sowie Markplatz gegen einen bislang unbekannten Autofahrer und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Eine 15-Jährige war am Montag gegen 13.45 Uhr in dem verkehrsberuhigten Bereich des Kirchenplatzes unterwegs, als sich von hinten ein Autofahrer ihr schnell näherte. Bevor das Auto die Jugendliche erreichte, machte sie einen Sprung zur Seite. Der Unbekannte fuhr dann einfach in Richtung Marktplatz weiter. Vor einem Restaurant wollte er sein Fahrzeug drehen, da er nicht mehr weiterfahren konnte. Obwohl sich offenbar zwei Mädchen hinter dem Fahrzeug befanden, fuhr er rückwärts und stieß fast mit ihnen zusammen. Anschließend fuhr er mit seinem silberfarbenen PKW einfach davon. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach den beiden Mädchen.

Wer hat den Vorfall mit der 15-jährigen Jugendlichen am Kirchenplatz beobachtet?

Wer hat das Wendemanöver des Unbekannten am Marktplatz gesehen?

Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Mädchen machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Landkreis Gießen: Achtung vermehrt Betrugsversuche durch Anrufe „falscher Polizeibeamter“

Gießen (ots)

Aktuell kommt es im Landkreis Gießen vermehrt zu Anrufen sogenannter „falscher Polizeibeamten“. In diesem Zusammenhang geben sich die Gesprächspartner als Polizeibeamte und gaukeln eine Festnahme nach einem versuchten Einbruch vor oder einen schweren Verkehrsunfall. Mit diesen Maschen möchten die Betrüger den Angerufen Geld oder Sachwerte aus der Tasche ziehen. Die Kriminalpolizei warnt davor und gibt folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren und nach Wertsachen befragen! Erhalten Sie einen ebensolchen Anruf, beenden Sie sofort das Gespräch und informieren die Polizei unter der 110! Informieren Sie Familie, Freunde und Bekannte über derartige Betrugsversuche!

Weitere Informationen zu diesen und anderen Betrugsphänomenen erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Mauer beschädigt

Am Dienstag (28.Juni) zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter offenbar rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Straße „Am Weinberg“ in Allendorf. Dabei touchierte der Unbekannte eine Grundstücksmauer und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 19-jährige Frau aus Biebertal in einem Opel befuhr am Mittwoch (29.Juni) gegen 18.20 Uhr die Landstraße 3047 von Fellingshausen in Richtung Wettenberg. Dabei kam die Opel-Fahrerin nach rechts auf die Bankette, streifte die Leitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Motorradfahrer. Beide Unfallbeteiligte sowie eine 19-jährige Mitfahrerin des Opels verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Geldbörse gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen (FOTO)

Gießen (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde eine 57-jährige Frau aus Solms

vorgestern Nachmittag (28.6/16:00 Uhr) im Bahnhof Gießen. Als die Frau in den

Zug Richtung Wetzlar einsteigen wollte, stellte sie noch fest, dass ihre

Handtasche geöffnet war. Erst später beim Einkaufen bemerkte sie, dass ihre

Geldbörse fehlt. Einen Tag später ging sie schließlich zur Bundespolizei in

Gießen und gab den Diebstahl zur Anzeige.

Dreister Dieb

Mittels entwendeter EC Karte wurde in Lollar an einem Zigarettenautomaten 13

Abbuchungen über jeweils 10 Euro getätigt, insgesamt also 130 Euro. Zudem

befanden sich in der Geldbörse 130 Euro Bargeld.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.