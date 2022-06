Sattelzug brennt auf A 3,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 29.06.2022, 12:35 Uhr

(wie) Am Mittwoch geriet auf der A 3 bei Wiesbaden ein Sattelzug in Brand und

sorgte für Verkehrsbehinderungen. Die Autobahnpolizei wurde gegen 12:35 Uhr auf

die A 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Tank- und Rastanlagen Medenbach

gerufen. Dort war die Zugmaschine eines Sattelzuges in Brand geraten. Das

brennende Gefährt stand nun auf der mittleren der drei Fahrstreifen. Die

Feuerwehr löschte den Brand, der Verkehr konnte anschließend nur noch über den

linken Fahrstreifen fahren. Die Autobahnmeisterei sperrte den Gefahrenbereich,

bis der Sattelzug gegen 14:45 Uhr abgeschleppt und die Fahrbahn wieder gereinigt

war. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet, eine strafbare

Handlung wird bisher ausgeschlossen.

+++Vollsperrung der Flachstraße in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden-Dotzheim, Flachstraße,

ab Mittwoch, 29.06.2022, 09:20 Uhr bis auf Weiteres,

(jul) Aufgrund eines Unfalles ist die Flachstraße in Wiesbaden in Höhe der

Brücke der Aartalbahn in beide Richtungen für Fahrzeuge und Fußgänger voll

gesperrt.

Am Mittwochmorgen um ca. 09:20 Uhr kam es in der Flachstraße zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Lkw und der Brücke der Aartalbahn. Bei dem

Zusammenstoß entstand an dem Lkw, sowie der Brücke Sachschaden in der Höhe von

mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Da derzeit nicht ausgeschlossen

werden kann, dass durch den Zusammenstoß die Statik der Brücke der Aartalbahn

beeinflusst wurde, muss die Flachstraße in beide Richtungen in Höhe der Brücke

bis auf Weiteres für den Fahrzeug-und Personenverkehr voll gesperrt werden. Ein

Sachverständiger wurde mit der Begutachtung der Brücke beauftragt. Die

Absperrmaßnahmen bleiben zunächst bis zu der Begutachtung der Brücke am

Donnerstag, den 30.06.2022 bestehen. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig

zu umfahren.

Berauschter Mann schläft in fremden Auto, Wiesbaden,

Richard-Wagner-Straße, 30.06.2022, 00.15 Uhr

(pl)In der Nacht zum Donnerstag musste die Polizei in Wiesbaden einen

berauschten 28-jährigen Mann aus einem fremden Auto herausholen. Die Polizei

wurde gegen 02.40 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der

Richard-Wagner-Straße ein Mann wohl unberechtigt auf der Rückbank eines

geparkten Mini Coopers schlafen würde. Die Streife weckte den Mann und geleitete

ihn aus dem Pkw, dessen Innenraum durchwühlt worden war. Der sich im weiteren

Verlauf aggressiv zeigende und offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss

stehende 28-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Falscher Wasserwerker unterwegs,

Wiesbaden, Emser Straße, 29.06.2022, 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Emser Straße wurde am Mittwochvormittag

eine Seniorin von einem falschen Wasserwerker heimgesucht. Der Mann überrumpelte

die Geschädigte gegen 10.30 Uhr an der Wohnungstür und erlangte unter dem

Vorwand, „einen Wasserschaden beheben zu müssen“, Einlass in deren Wohnung.

Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab, so dass ein Komplize

unbemerkt in die Wohnung gelangen und hochwertige Schmuckstücke stehlen konnte.

Der angebliche Handwerker soll ca. 1,80 Meter groß sowie kräftig gewesen sein

und schwarze gekräuselte Haare sowie braune Augen gehabt haben. Getragen habe er

eine gelbe Warnweste. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0.

Zwei Mercedes Sprinter entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Diltheystraße, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 28.06.2022, 19.00

Uhr bis 29.06.2022, 06.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch schlugen Autodiebe in Biebrich gleich zweimal zu.

Zum Ziel unbekannter Täter wurden zwei Mercedes Sprinter, die in der

Diltheystraße sowie der Rudolf-Dyckerhoff-Straße geparkt waren. Der in der

Diltheystraße gestohlene Sprinter hat eine weiße Lackierung und Schilder mit dem

amtlichen Kennzeichen „OF-YA 19“. In der Rudolf-Dyckerhoff-Straße entwendeten

die Tätern einen silbernen Sprinter, an dem zuletzt die Kennzeichen „SWA-BB 103“

angebracht waren. Der Wert der beiden Fahrzeuge beläuft sich zusammen auf rund

45.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Einbruch in Schreinerei,

Wiesbaden-Schierstein, Saarbrücker Allee, 28.06.2022, 15.00 Uhr bis 29.06.2022,

08.00 Uhr,

(pl)Einbrecher haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen eine

Schreinerei in der Saarbrücker Allee in Schierstein heimgesucht. Die Täter

verschafften sich mit äußerst brachialer Gewalt Zugang zur Schreinerei,

entwendeten jedoch offensichtlich nichts. Der versurachte Sachschaden wird auf

rund 2.000 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Diebe in Gartenkolonie zugange,

Wiesbaden-Rambach, Am Burgacker, 26.06.2022, 19.00 Uhr bis 28.06.2022, 10.00

Uhr,

(pl)In Rambach waren Diebe zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag in einer

Gartenkolonie im Bereich der Straße „Am Burgacker“ zugange und suchten dort

mindestens fünf Gärten auf. Teilweise wurden die Zäune zerschnitten oder in

Hütten eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden durch die Täter

Lebensmittel und aufgefundene Wertsachen gestohlen. Der angerichtete

Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 4.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Biebricher Allee, 27.06.2022, 18.00 Uhr bis 29.06.2022, 19.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend und Mittwochabend in ein

Einfamilienhaus in der Biebricher Allee eingebrochen. Die Täter öffneten

gewaltsam die Eingangstür des Hauses und versachten hierdurch einen Sachschaden

von rund 200 Euro. Bislang ist noch nicht bekannt, ob aus dem Haus etwas

entwendet wurde. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Diebe entwenden Katalysatoren,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 28.06.2022, 18.30 Uhr bis 29.06.2022, 09.00 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände eines Autohandels in der Dotzheimer Straße waren in der

Nacht zum Mittwoch Katalysatorendiebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurden

insgesamt vier dort abgestellte Fahrzeuge. An den betroffenen Autos wurde

jeweils der Katalysator abmontiert und entwendet. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Unfall beim Ausparken – Tor durchbrochen und gegen Glascontainer gekracht,

Wiesbaden, Hans-Bredow-Straße, 29.06.2022, 16.20 Uhr,

(pl)Eine 50-jährige Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag im Bereich der

Hans-Bredow-Straße beim Rückwärtsausparken einen Verkehrsunfall verursacht. Die

50-Jährige hatte auf einem Privatgelände geparkt und wollte gegen 16.20 Uhr mit

ihren Fiat 500 rückwärts ausparken. Hierbei durchbrach sie mit ihrem Fahrzeug

das Tor des Geländes und kollidierte anschließend in der Hans-Bredow-Straße mit

einem Altglascontainer. Die Autofahrerin wurde wegen des Verdachtes auf einen

medizinischen Notfall vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht,

konnte aber wieder entlassen werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schwerer Verkehrsunfall,

Taunusstein/ Hohenstein, Landesstraße 3032, Mittwoch, 29.06.2022, 13:15 Uhr,

(ym) Am Mittwochmittag kam es auf der L 3032 zwischen Wingsbach und

Strinz-Margarethä zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem

zwei Personen verletzt wurden. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit einem Audi die L

3032 in Richtung Strinz-Margarethä, als er die Kontrolle über seinen Wagen

verlor und in den Gegenverkehr schleuderte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit

dem entgegenkommenden Mazda einer 60-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß

überschlug sich das Auto des 20-Jährigen. Sowohl die 60-jährige Frau, als auch

der 20-jährige Fahrzeugführer wurden verletzt und zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Durch die Polizei wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein

Sachverständiger hinzugezogen. Die L 3032 war für die polizeilichen Maßnahmen

für eine Dauer von rund drei Stunden voll gesperrt.

Schockanrufer in Hohenstein,

Hohenstein, Mittwoch, 29.06.2022, 14:00 Uhr,

(ym) Am Mittwoch versuchten Betrüger in Hohenstein eine Seniorin um ihr

Erspartes zu bringen. Die Dame erhielt gegen 14:00 Uhr den Anruf einer

unbekannten Täterin, die sich als ihre Tochter ausgab und mitteilte, dass sie

einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine hohe Geldsumme als

Kaution benötige. Ein Bekannter der Seniorin wollte diese beim Aufbringen der

notwendigen Geldsumme unterstützen und begab sich daher zu einer Bank, wo er

diverse Wertgegenstände beschaffte. Auf dem Rückweg zur Geschädigten begab er

sich sicherheitshalber zur Polizei in Bad Schwalbach und konnte dort

glücklicherweise noch rechtzeitig über den Betrugsversuch aufgeklärt werden. Die

Polizei bittet dringend: Lassen Sie sich am Telefon nicht auf Geldforderungen

ein. Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, rufen sie bei Ihrer Polizeidienststelle

an. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen. Alle Personen mit älteren Angehörigen

werden gebeten diese anzusprechen und über die fiesen Maschen der Täter

aufzuklären.

Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben

sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der

Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die

Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck

setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf.

Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem

Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den

meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten,

Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Immer wieder ist es die gleiche

Story: „Ich bin gerade in finanziellen Schwierigkeiten“, „Ich brauche

kurzfristig Bargeld für den Kauf einer Eigentumswohnung“, „Ich sitze beim Notar

und mit einer Überweisung ist etwas schiefgelaufen“, Auch die Betrugsmasche der

„falschen Polizeibeamten“ kommt oft zum Vorschein. Denken sie immer daran: Echte

Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie

unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt.

Rollläden mit Luftdruckwaffe beschossen, Niedernhausen-Oberjosbach,

Hügelstraße, Festgestellt: 29.06.2022, 16.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag stellte die Bewohnerin eines Hauses in der Hügelstraße

mehrere Löcher in den Rollläden ihres Hauses fest und informierte die Polizei.

Die Rollläden des Hauses wurden augenscheinlich von einer unbekannten Person mit

einer Luftdruckwaffe beschossen und beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in

Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Sockel von Außenlampe beschädigt, Heidenrod, Kemel, Bäderstraße, 29.06.2022, 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Mittwoch in Kemel den Sockel der Außenlampe der

Kirche in der Bäderstraße umgeknickt und hierdurch einen Sachschaden von rund

000 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.