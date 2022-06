Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss im PKW

Speyer (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 um 11:50 Uhr unterzog eine Polizeistreife einen 21-jährigen PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der St.-Markus-Straße. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist. Außerdem stellten sie bei ihm Anzeichen für einen kürzlich zurückliegenden Drogenkonsum fest.

Ein Urintest reagierte anschließend positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der berauschten Fahrt ein.

Verkehrsunfall bei Motorrad-Probefahrt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 um 12:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer im Rahmen einer Probefahrt mit einem für ihn neuen Motorrad die Heinkelstraße in Richtung Industriestraße. Da er mit dem Automatikgetriebe des Motorrads nicht vertraut war, verlor er die Kontrolle über den Gasgriff.

Aufgrunddessen fuhr er rechts an einem vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden PKW vorbei und stürzte nach links vom Motorrad. Beim Sturz touchierte der Ellenbogen des Motorradfahrers das PKW-Heck und verursachte dabei eine Delle.

Das Motorrad verlor infolge des Sturzes Öl. Die Feuerwehr wurde verständigt und streute Bindemittel aus. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Wohnungseinbruch bei Tageslicht

Speyer (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 zwischen 10-12 Uhr arbeitete die 83-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Im Erlich im Vorgarten ihres Anwesens und ließ hierbei die Terrassentür auf der rückwärtigen Gebäudeseite offen stehen. Diese Gelegenheit nutzten unbekannte Täter, um ins Hausinnere zu gelangen. Sie entwendeten hierbei Schmuck im Wert von ca. 2.000 Euro aus dem Schlafzimmer der Geschädigten und zogen unerkannt davon.

Bei dem Schmuck handelte es sich um 2 Eheringe, 3 Ohrringe, 1 Perlenring und 4 Halsketten.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Pedelec-Fahrer befährt falschen Radweg und kollidiert mit PKW

Speyer (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 um 08:11 Uhr befuhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer die Straße Im Erlich, von Westen kommend, in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße. Währenddessen befuhr ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer verbotswidrig den für ihn linken Fahrradweg der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Iggelheimer Straße und bog nach links in die Straße Im Erlich ab.

Der PKW-Fahrer übersah hierbei den abbiegenden 42-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Pedelec-Fahrer zog sich beim Zusammenstoß Schürfwunden, Schulterschmerzen und Schwindel zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3.100 Euro