Landau: Die Polizei-News

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Landau (ots) – Unbekannte Täter beschädigten durch Farbschmierereien ein Garageneingangstor in der Glacisstraße in Landau und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Kontrollen des Durchfahrtsverbots

Landau (ots) – Am Dienstagmittag 28.07.2022 fanden Verkehrskontrollen zur Überwachung des Durchfahrtsverbots in der Kraftgasse in Landau-Queichheim statt. Bei den Kontrollen in der Zeit zwischen 11-13.30 Uhr stellten die Beamten 12 Verstöße fest. Auf die Fahrer kommt ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro zu.

Auto gerät in Brand

Essingen (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 ist auf der L 542 zwischen Essingen-Deihof und Essingen ein Auto in Brand geraten. Gegen 09 Uhr bemerkte der 40-jährige Autofahrer eine starke Rauch- und Flammenentwicklung, stoppte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand und verließ dies unverletzt.

Die Feuerwehr kam mit 3 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Ursächlich für den Brand war ein technischer Defekt. Die L542 wurde während der Löschmaßnahmen für ca. 40 Minuten gesperrt.