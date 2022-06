Toter Flamingo und Fahrrad im Gehege

Mainz-Stadtpark (ots) – Ein toter Flamingo und ein Fahrrad im Gehege der Tiere im Stadtpark sorgte am Mittwochmorgen 29.06.2022 für Aufregung. Nach einer Meldung über das tote Tier und ein Fahrrad im Flamingogehege nahm eine Funkstreife die Ermittlungen auf. Ein 27-jähriger Mainzer hatte am Dienstagabend sein Fahrrad im Stadtpark, in unmittelbarer Nähe zum Flamingogehege angeschlossen und wollte es dort bis zum Folgetag stehen lassen.

Eine unbekannte Person muss dann in der Nacht zum Mittwoch das Fahrrad genommen und über den Zaun in das Gehege geworfen haben. Der Tierpfleger hatte dann am Mittwochmorgen das Fahrrad und zusätzlich einen toten Flamingo vorgefunden.

Der Flamingo wies jedoch nach einer ersten Untersuchung keinerlei Verletzungen auf und kam auch nicht mit dem Rad in Berührung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte eine Kausalität zwischen dem weggeworfenen Fahrrad und dem toten Tier nahezu ausgeschlossen werden. Dem Besitzer des Fahrrades konnte selbiges wieder ausgehändigt werden.

Schlägerei um Parkplatz

Mainz-Altstadt (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung wegen eines Parkplatzes. Im Bereich eines Kiosks in der Weißliliengasse gerieten ein 36-jähriger Mann aus Frankfurt um kurz vor 14:00 Uhr in Streit mit einem 23-jährigen und 20-jährigen Mann. Im Verlaufe eines Wortgefechts schlugt der 36-Jährige auf die anderen beiden Männer ein, worauf diese ihrerseits mit Tritten gegen den 36-Jährigen reagierten.

Von 3 Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers konnte der Streit geschlichtet werden. Zur Behandlung der Verletzungen war der Rettungsdienst vor Ort. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Einbruch in Shisha Bar

Mainz-Weisenau (ots) – Im Verlauf der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 29.06.2022 brachen unbekannte Täter in eine Shisha Bar im Stadtteil Weisenau ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter über ein ungenutztes Grundstück des Kleingartenvereins Mainz Weisenau zunächst Zutritt zu einem weiteren Grundstück, von wo aus sie dann an die Gebäuderückseite der Shisha Bar gelangten.

Hierbei beschädigten die Täter einen Holzzaun. Sie zertrümmerten danach ein Fenster der Shisha Bar, um so in die Innenräume der Bar zu kommen. Hier hatten es die Täter auf zwei Spielautomaten abgesehen. Um an die Geldfächer zu gelangen zerstörten die Täter die Automaten teilweise massiv. Die Einbrecher flüchteten mit ihrer Beute vermutlich wieder auf gleichem Wege wie sie gekommen waren.

Die Höhe der Beute ist derzeit nicht abschließend bekannt. Vom Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei wurden am Tatort erste Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Drei polizeibekannte Rollerdiebe gestellt

Mainz-Finthen (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten am Mittwochabend 29.06.2022 drei Rollerdiebe gestellt werden. Gegen kurz nach 19:00 Uhr meldete eine aufmerksame Mainzerin, dass sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe. 3 junge Männer seien mit Motorrollern angefahren, hätten diese in ein Gebüsch geworfen, seien dann weggerannt, zwischenzeitlich nochmal zurückgekehrt und dann endgültig geflüchtet.

Von einer alarmierten Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3, konnten tatsächlich zwei Motorroller und ein Motorradhelm in einem Gebüsch im Merkurweg aufgefunden werden. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide Motorroller im Laufe des Tages an unterschiedlichen Tatorten in Mainz gestohlen worden waren. An den aufgefundenen Rollern und am Helm wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und insbesondere DNA-Spuren gesichert.

Zudem hatte die aufmerksame Zeugin Fotos der flüchtenden Täter gemacht und konnte diese an die Polizei übermitteln. Von den eingesetzten Polizeikräften konnte so eine Person direkt identifiziert werden, da diese jüngst ein Betretungsverbot für den Bereich des kürzlich stattfindenden Johannisfestes bekommen hatte.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, konnten dann alle 3 Täter gegen 20:50 Uhr an einer Bahnhaltestelle im Sertoriusring angetroffen und gestellt werden. Es handelte sich um drei 18-jährige Heranwachsende die bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten waren. Sie müssen sich nun wegen Kraftfahrzeugdiebstahls strafrechtlich verantworten.

Mainz-Bingen

Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Oberdiebach, Rheingoldstraße (ots) – 29.06.2022, 23:25 Uhr – Beim Befahren der Rheingoldstraße beschädigte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Fiat. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die gerade ihren Hund ausführte.

Diese konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges ablesen. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug schließlich in Niederheimbach, Rheinstraße, festgestellt werden. Der Fahrer konnte nicht angetroffen werden.

Hohe Beanstandungsquote

Bingen und Vororte (ots) – 29.06.2022, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr – In der Zeit von 09-17.00 Uhr wurden im gesamten Dienstgebiet umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Drei Fahrzeuge waren nicht ordnungsgemäß versichert, sodass Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurden.

Vier Fahrzeugführer nutzen während der Fahrt widerrechtlich ihr Mobiltelefon, fünf andere Fahrzeugführer hatten den Gurt nicht angelegt. Zudem wurden zwei Rotlichtverstöße geahndet.

Geklärte Unfallflucht

Bingen-Büdesheim, Breitestraße (ots) – 29.06.2022, 16:55 Uhr – Beim Befahren der Breitestraße beschädigte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug einen PKW Skoda. Dank Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte der Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, ermittelt werden.

Unfall mit Personenschaden

Bingen, Mainzer Straße (ots) – 29.06.2022, 13:43 Uhr – Zwei PKW befuhren die Mainzer Straße in Bingen in Fahrtrichtung Bingen- Gaulsheim. Auf Grund des Rotlichtes der Lichtsignalanlage Höhe Hafenstraße musste das erste Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Münster-Sarmsheim, Parkplatz (ots) – 28.06.2022, 07:00 Uhr bis 29.06.2022, 06:55 Uhr – Unbekannte Täter beschädigten über Nacht zwei Fahrzeuge, einen Transporter Daimler Benz Vito und einen PKW Ford, welche auf einem Parkplatz in Münster-Sarmsheim abgestellt waren.

An beiden Fahrzeugen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Nach derzeitigem Sachstand wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.