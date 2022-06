Straßenverkehrsgefährdung unter Medikamenteneinfluss

B41, Kirn in Fahrtrichtung Bad Sobernheim (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 gegen 12.27 Uhr meldet eine Verkehrsteilnehmerin einen auffällig fahrenden weißen PKW, BMW, welcher die B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach befuhr. Durch die Fahrweise des Fahrers sei es zu mehrfachen Straßenverkehrsgefährdungen gekommen.

So wurde einer Verkehrsteilnehmerin in Höhe der Abfahrt Kirn Mitte die Vorfahrt genommen, so dass diese ihren PKW stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Im Anschluss steuerte der BMW in der Ortslage Martinstein seitlich auf einen an der Einmündung nach Merxheim wartenden Kleinbus zu. Nur durch eine ruckartige Lenkbewegung des BMW-Fahrers nach links zurück auf die B41 konnte eine Kollision mit dem Kleinbus verhindert werden. Darüber hinaus überholte der BMW kurz vor der Ortslage Monzingen einen vor ihm fahrenden LKW trotz Gegenverkehr und Überholverbot.

Auf der gesamten Fahrstrecke zwischen Kirn und Monzingen fuhr der weiße PKW mit deutlichen Schlangenlinien und fuhr hierbei auch über die Fahrstreifenbegrenzungen. Eine sofortige Nahbereichsfahndung durch Kräfte der Polizei Kirn verlief zunächst jedoch negativ. Das Fahrzeug konnte nicht angetroffen werden.

Gegen 13.00 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe der Baustelle bei Nußbaum informiert. Als die Streife vor Ort eintraf musste sie feststellen, dass es sich bei dem verunfallten PKW um eben den gesuchten weißen BMW handelte. Dieser befuhr in dem Baustellenbereich die B41 aus Richtung Monzingen kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim und kollidierte dort mit der Baustellenbegrenzungsmauer am rechten Fahrbahnrand. Dadurch öffneten sich die Airbags und das Fahrzeug blieb nicht mehr fahrbereit im Baustellenbereich liegen.

Beim Fahrer handelt es sich um einen 38-jährigen Mann aus Bad Kreuznach, welcher zunächst abstritt gefahren zu sein. Mehrere Zeugen konnten jedoch Gegenteiliges beobachten. Der Mann blieb offensichtlich unverletzt.

Bei dem 38-Jährigen konnten Auffälligkeiten hinsichtlich eines möglichen Drogen- und/oder Medikamentenkonsums festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe angeordnet und entnommen wurde. Der Fahrer ist erst seit wenigen Wochen wieder im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese wurde aufgrund der Gesamtumstände beschlagnahmt.

Der 38-Jährige hat sich nun wegen mehrerer Straftaten u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung zu verantworten. Weitere mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

Motorradfahrer stürzt beim Überholen

Winterburg (ots) – Am Mittwoch 29.06.2022 gegen 17:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die L108 von Winterburg in Richtung Bockenau. Nachdem er einen PKW im Bereich des Ortsausgangs Winterburg überholt hatte, wollte er noch einen LKW überholen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 31-Jährigen und kollidierte mit diesem frontal.

Der Motorradfahrer stürzte hiernach und erlitt Knochenbrüche in den Beinen. An PKW und Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der 21-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die L108 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen. Insbesondere der LKW-Fahrer wird darum gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.