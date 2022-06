Frankenthal/A6 (ots) – 6 unfallbeteiligte Fahrzeuge und 4 leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, kurz nach der Auffahrt Frankenthal. Gegen 15:34 Uhr war die Feuerwehr Frankenthal zu dem Unfallgeschehen auf die Autobahn 6 alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatten alle Fahrer der beteiligten PKW´s bereits ihre Unfallfahrzeuge verlassen. Diese wurden durch die Feuerwehr medizinisch erstversorgt und bis zum sukzessiven Eintreffen des Rettungsdienstes betreut.

Weiterhin wurde auf Grund auslaufenden Benzins der Brandschutz sichergestellt und die auslaufenden Betriebsstoffe soweit abgebunden.

Durch den Rettungsdienst, welcher mit mehreren Rettungswagen, einem Notarzt, sowie organisatorischen Leiter und Leitendem Notarzt vor Ort waren, wurden die 6 Personen gesichtet und 4 von ihnen in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht.

Die Unfallstelle wurde nach Ende der Maßnahmen der Feuerwehr an die Polizei und die Autobahnmeisterei übergeben, welche das Abschleppen der Unfallfahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn veranlasste. Während der Einsatzmaßnahmen waren die beiden linken Spuren gesperrt, der Verkehr lediglich über den Auf-/Abfahrtsstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen, was zu einem entsprechenden Rückstau führte.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 5 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Schadenhöhe und zur Unfallursache werden von der Autobahnpolizei Ruchheim geführt.

Nach während der Einsatzmaßnahmen wurde seitens der Leitstelle ein weiteres Unfallgeschehen im Stadtgebiet gemeldet. Diese Unfallstelle wurde durch ein weiteres Hilfeleistungslöschfahrzeug von der Hauptfeuerwache, sowie freie Kräfte des Autobahneinsatzes angefahren. Hier war jedoch kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich.