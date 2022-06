Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein junger Mann aus dem Landkreis in der Nacht zu Donnerstag eigehandelt. Zunächst lies der 22-Jährige seinen Ausweis als Pfand bei einem Taxifahrer, da er den Fahrpreis nicht zahlen konnte. Zu Hause angekommen gab es Streit mit seiner Freundin, die er auch gewürgt und mehrfach geschlagen hatte.

Der 22-jährige Fahrgast hatte nur noch 10 Euro, gab diese dem Taxifahrer mit seinem Ausweis und versprach das restliche Geld zu holen. Als der 22-Jährige nach einer halben Stunde immer noch nicht zurückgekehrt war, verständigte der Taxi-Fahrer die Polizei und übergab den Ausweis an die Beamten.

Die Polizisten machten den 22-Jährigen in dem Anwesen ausfindig, vor dem er ausgestiegen war und wollten ihm seinen Ausweis aushändigen. Dabei wurden sie auf einen Streit zwischen dem Mann und seiner Freundin aufmerksam. Wie sich herausstellte, hatte der 22-Jährige während der Auseinandersetzung die Frau am Hals gepackt und auch zugedrückt, außerdem schlug er ihr mehrfach auf die Wangen und drohte ihr weitere Schläge an.

Die Frau trug mehrere blaue Flecken und Kratzer davon. Sie gab an, dass es nicht zum ersten Mal zu Handgreiflichkeiten gekommen sei, und sie auch Angst vor ihrem Lebensgefährten habe.

Da ein Gespräch mit dem 22-Jährigen vor Ort unmöglich war, sollte er zur Dienststelle gebracht werden. Weil sich der Mann schon allein bei der Ankündigung der Fahrt aggressiv verhielt und permanent mit den Armen vor den Polizeibeamten herumfuchtelte, wurde er aus Eigenschutzgründen gefesselt.

Auch auf der Dienststelle ging das unkooperative, aggressive und respektlose Verhalten des jungen Mannes weiter.

Da er auch ankündigte, trotz der Gewaltschutzverfügung seiner Lebensgefährtin erneut einen Besuch abzustatten, wurde der 22-Jährige schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. |cri