Haßloch: Open-Air-Kino 2022 vom 28. bis 30. Juli

Haßloch – Vom 28. bis 30. Juli 2022 findet das Open-Air-Kino auf der Haßlocher Pferderennbahn statt. Das Freiluftkino hat bereits Tradition und erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Die idyllisch gelegene Pferderennbahn bietet schließlich den perfekten Rahmen für das besondere Frischluft-Kino-Gefühl. Das Organisationsteam verspricht drei Tage lang Sommerkino vom Feinsten mit Filmen für jeden Geschmack und jede Altersklasse. Einlass ist an allen drei Abenden bereits ab 19:00 Uhr. Start der Filmvorführung ist stets bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21:30 Uhr.

Welche Filme laufen in 2022?

Donnerstag, 28. Juli 2022: „Wunderschön“

Der Film zeigt mit Humor und Feingefühl in loser Verknüpfung fünf Frauen im Spannungsfeld zwischen angekratztem Selbstbild und vermeintlich notwendiger Selbstoptimierung. Mit einem Einspielergebnis von über 2 Millionen Euro war der Film im Februar dieses Jahres auf Platz eins der deutschen Kinocharts und damit der erfolgreichste deutsche Neustart seit Beginn der Pandemie im März 2020. Regisseurin und Hauptdarstellerin ist Karoline Herfurth.

Freitag, 29. Juli 2022: „The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“

Der Film ist eine hochkarätig besetzte Actionkomödie mit Sandra Bullock, Channing Tatum und Daniel Radcliffe in den Hauptrollen. Sandra Bullock spielt darin eine Autorin, die Liebes- und Abenteuerromane schreibt. Auf einer Werbetour für ihr neues Werk wird sie entführt und vom Entführer genötigt, ihn zur verlorenen Stadt aus ihrem letzten Roman zu führen.

Samstag, 30. Juli 2022: „King Richard“

Der Film war dieses Jahr für insgesamt sechs Oscars nominiert, von denen Will Smith den Oscar in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ mit nach Hause nahm. Bei „King Richard“ handelt es sich um eine Filmbiographie über Richard Williams sowie seine Töchter Venus und Serena Williams, die heute lebende Tennislegenden sind. Der Film erzählt den steinigen Weg zum Erfolg und legt dabei einen Schwerpunkt auf Richard Williams, der seine Töchter selbst trainierte.

Kartenvorverkauf startet Anfang Juli

Der Kartenvorverkauf startet 02. Juli 2022 in altbewährter Form. Einzelkarten zum Preis von 8,00 Euro und Kombitickets zum Preis von 20,00 Euro sind in der Tourist-Information Haßloch erhältlich. Zudem gibt es Karten beim Chaoskeller in Haßloch, bei Satzwerk & Dubbeglas Shop in Meckenheim und bei Schreibwaren Titz in Böhl-Iggelheim.

Darüber hinaus stehen 16 Logen zur Verfügung, die ebenfalls gebucht werden können (ausschließlich über die Tourist-Information). Eine Loge bietet Platz für vier Personen und kostet 40,00 Euro.

Für Kurzentschlossene gibt es auch an der Abendkasse noch Tickets (vorausgesetzt die Vorstellungen sind nicht bereits im Vorfeld ausverkauft).

Speisen, Getränke, Rahmenprogramm

Der HCV unterstützt das Open-Air-Kino-Team und bietet als Caterer jede Menge Speisen und Getränke, zudem gibt es Popcorn und Nachos. Auch eine Sektbar wird Teil des Angebots sein und hat Sekt, Secco sowie Aperol Sprizz, Hugo und Lillet im Angebot.

Selbstverständlich können sich Kinobesucher gerne Snacks und Getränke von zu Hause mitbringen. Auf die Mitnahme hochprozentiger Getränke und Spirituosen (z.B. Wodka oder Schnäpse) sollte allerdings verzichtet werden, da diese am Eingang konfisziert werden müssen.

Darüber hinaus wird es ein Rahmenprogramm geben, das sich derzeit in der finalen Ausarbeitung befindet. Das Organisationsteam verspricht aber unterschiedliche Angebote für Kinder und Erwachsene, die das Warten auf den Filmstart verkürzen.