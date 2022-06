Haftbefehl auf Umwegen vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Die Vollstreckung eines Haftbefehls hat am Mittwoch 29.06.2022 im östlichen Stadtgebiet für Aufsehen gesorgt. Polizeibeamte waren zu der Wohnung eines 41-jährigen Mannes ausgerückt, weil ihm der Haftbefehl eröffnet werden sollte. Hintergrund war eine Geldstrafe, zu der der Mann wegen eines Betrugsdelikts verurteilt worden war, die er aber noch nicht bezahlt hatte. J etzt sollte er vor die “Wahl” gestellt werden: Entweder die Strafe zahlen, oder ersatzweise für drei Wochen ins Gefängnis gehen.

Der 41-Jährige war zwar zu Hause, weigerte sich jedoch, die Tür zu öffnen, und wollte auch nicht weiter mit den Polizisten sprechen. Den Beamten blieb schließlich nichts anderes übrig, als sich mit Unterstützung einer Spezialeinheit Zugang zur Wohnung zu verschaffen.

Der Mann konnte letztlich widerstandslos festgenommen werden. Weil er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte oder wollte, wurde er noch am Nachmittag ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht, wo er nun die Ersatzfreiheitsstrafe absitzt. |cri

Tasche von Fensterbank gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Wo waren Sie an Fronleichnam? Das war der Feiertag vor knapp zwei Wochen am 16. Juni. Wenn Sie an diesem Tag zufällig im Kaiserslauterer Stadtgebiet unterwegs waren und durch die Eisenstraße gekommen sind, sollten wir uns unterhalten. Vielleicht haben Sie dort eine Beobachtung gemacht?

An diesem Tag stand am Haus Nummer 8 auf einer Fensterbank im Erdgeschoss eine sogenannte “Shopper”-Tasche. Diese wurde im Laufe des Tages gestohlen und mit ihr Geldbeutel, Personalausweis, Führerschein, EC-Karte, Bargeld, diverse Lebensmittel und ein Schlüssel.

Dass die Tasche nicht mehr da ist, wurde erst Nachmittags kurz nach 15 Uhr bemerkt. Wann sie genau verschwand, ist unklar. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler sind für jeden Hinweis dankbar, Telefon 0631/369 – 2250. |cri

Roller manipuliert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lauterecken (ots) – Am Montag den 27.06.2022 erfolgte gegen 15:30 Uhr eine

Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades / Motorroller. Im Vorfeld wurde bereits

im Rahmen der Nachfahrt eine überhöhte Geschwindigkeit erhoben. Bei der

Kontrolle konnte der 16-Jährige Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis

vorweisen. Es musste festgestellt werden, dass ein Stecker der elektronischen

Drossel gezogen wurde, sodass das Gefährt eine deutlich höhere bauartbedingte

Höchstgeschwindigkeit aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es folgt ein

Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Mitteilung an die

Führerscheinstelle.

B 423 Alleinunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Glan-Münchweiler (ots) – Am Dienstag den 29.06.2022 kam es gegen 15:52 Uhr auf

der B 423 bei Glan-Münchweiler zu einem Alleinunfall mit einem Krad. Ein

22-jähriger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam

letztlich nach mehreren Metern in einem anliegenden Feld zum Still-stand. Der

Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber

abtransportiert. Im Zeitraum der Unfallaufnahme war die B 423 vor Ort gesperrt.

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort im Einsatz. |pikus

Wenn der Geldbeutel in der Mittelkonsole liegt…

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in

der Philippstraße zugeschlagen. Die Unbekannten machten sich an einem

abgestellten Elektroauto zu schaffen, drangen in den Wagen ein und stahlen einen

Geldbeutel, der in der Mittelkonsole lag. Darin befanden sich neben dem

Führerschein und den Fahrzeugpapieren des Halters auch Mitglieds- und

Versicherungskarten sowie eine Ladekarte für den Pkw.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen

Montagnachmittag, 13 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr.

Wie es den Tätern gelang, den Wagen zu öffnen, ist noch unklar. Der

Fahrzeugbesitzer war sich sicher, sein Auto verschlossen zu haben.

Aufbruchspuren wurden an dem BMW jedoch nicht gefunden.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. |cri

Paket gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Kurt-Schumacher-Straße ein Paket

gestohlen. Die eigentliche Besitzerin des Paketes erstattete Anzeige. Die

27-Jährige befindet sich gerad im Umzug und hat sich selber Pakete mit ihrer

Habe nach Kaiserslautern geschickt. Eine befreundete Anwohnerin hatte die Pakete

am Dienstag gegen 14 Uhr angenommen. Da die Anwohnerin nicht alle Pakete auf

einmal tragen konnte, ließ sie eins an der Treppe zum Haus stehen. Als sie nach

fünf Minuten wieder kam, war das Paket verschwunden. Im Paket befand sich eine

Sony Kamera, eine Nintendo Switch sowie ein Drucker. Der Schaden beläuft sich

auf ca. 890 Euro. Hinweise auf mögliche Täter können der Polizeiinspektion 2

unter der Nummer 0631 369 – 2250 gemeldet werden. |elz

Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots) – Ein 25-jähriger Mann ist am Dienstag in der Fackelstraße

beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der Ladendetektiv beobachtete den Mann

dabei wie er eine Hose und ein T-Shirt entwendete. Bei der Durchsuchung der

Sachen, kamen weitere Kleidungsstücke eines anderen Geschäftes zum Vorschein.

Diese wurden nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter ebenfalls entwendet. Der

25-jährige Langfinger kann mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in den

betroffenen Läden dürfte ihm ebenfalls sicher sein. |elz

Manchmal läuft es anders als geplant

Kaiserslautern (ots) – Anders als geplant hat sich ein Einsatz am

Dienstagvormittag im Stadtgebiet entwickelt. Eigentlich waren die Polizisten

wegen eines Haftbefehls zu einer Adresse in der Innenstadt ausgerückt. Auf dem

Weg zu der fraglichen Wohnung in einem Mehrparteienhaus stieg den Beamten dann

allerdings ein „verräterischer Geruch“ in die Nase: Auf dem Flur roch es nach

Cannabis.

Nach Rücksprache mit der Justiz wurde für die Wohnung, aus der der Geruch

strömte, die Durchsuchung angeordnet. Weil die Bewohnerin aber offensichtlich

nicht zu Hause war, wurde der Hausmeister hinzugerufen, um den Beamten den

Zutritt zu dem Appartement zu verschaffen.

Wie sich herausstellte, hatten die „Spürnasen“ Recht: In der Wohnung fanden sie

mehrere Cannabispflanzen sowie eine Feinwaage mit weißen Anhaftungen. Die Sachen

wurden sichergestellt und der Bewohnerin eine Benachrichtigung hinterlassen, wer

in ihrer Abwesenheit „zu Besuch“ war und was mitgenommen wurde.

Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Der Traum vom „schnellen Geld“…

Kaiserslautern (ots) – Vom „schnellen Geld“ hat eine Frau aus der Westpfalz

geträumt und sich deshalb auf einen Online-Handel mit Kryptowährungen

eingelassen. – Ergebnis: Statt des in Aussicht gestellten fünfstelligen Gewinns

verlor die 36-Jährige einen vierstelligen Euro-Betrag.

Wie die Frau am Dienstag bei der Kripo anzeigte, war sie Anfang des Monats von

einer angeblichen Bitcoin-Brokerin kontaktiert worden. Die Unbekannte machte der

36-Jährige eine Investition schmackhaft und versprach, dass sich ihre Geldanlage

innerhalb von 24 bis 48 Stunden vervielfachen würde.

Die Frau ließ sich darauf ein und überwies der angeblichen Broker-Gesellschaft

einen vierstelligen Betrag. In den folgenden Tagen erhielt sie Informationen zur

„Entwicklung“ ihrer Anlage. Als sie vergangene Woche dann versuchte, den

mittlerweile angeblich erreichten fünfstelligen Betrag wieder abzuheben, flog

der Betrug auf – das Geld war nicht mehr da. Die 36-Jährige entschloss sich

deshalb nun, Anzeige zu erstatten. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte

ermittelt. |cri

Dubiose Verkaufsangebote auf offener Straße

Kaiserslautern (ots) – Weil ihr das „Angebot“ komisch vorkam, hat eine Frau am

Dienstagabend die Polizei informiert. Die 20-Jährige war kurz nach 18 Uhr an der

„Mall“ von zwei unbekannten Männern angesprochen worden, die ihr Parfüm,

Kopfhörer und ein Handy verkaufen wollten. Die Frau vermutete, dass hier etwas

nicht mit rechten Dingen zugeht – und lag damit vollkommen richtig. Die

alarmierte Polizeistreife stellte vor Ort mehrere gefälschte Parfüms, Handys,

Kopfhörer sowie Bargeld, das die Männer bei sich hatten, sicher.

Die beiden 22 und 34 Jahre alten Männer wurden mit zur Dienststelle genommen und

ihre Personalien überprüft. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden

sie schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide müssen mit Strafanzeigen

wegen Betrugs rechnen. |cri

Angebranntes Essen ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines angebrannten Essens sind am Dienstag

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die

Alex-Müller-Straße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus schlug ein Rauchmelder

am frühen Morgen Alarm. In der betroffenen Wohnung trafen die Einsatzkräfte

einen 26-Jährigen an. Der Mann hatte sich Essen zubereitet und es auf dem

eingeschalteten Herd vergessen. Die Mahlzeit kokelte an und Rauch löste den

Alarm aus. Verletzt wurde niemand. Sachschaden ist nicht entstanden. Die

Feuerwehr sorgte für eine Belüftung der Wohnung. |erf

51-Jährige macht ihrem Ärger Luft gemacht

Kaiserslautern (ots) – Ihrem Ärger machte eine 51-Jährige in der Nacht zum

Mittwoch auf der Barbarossastraße Luft. Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei

mit, dass eine Frau wahllos Gegenstände umherwirft. Vor Ort trafen die Beamten

eine frustrierte 51-Jährige an. Sie warf mit ihren persönlichen Sachen um sich.

Über was sich die Frau ärgerte ist nicht bekannt. Sie hielt sich aus beruflichen

Gründen in Kaiserslautern auf. Nachdem sie ihre Habe wieder eingesammelt hatte,

kam die 51-Jährige in einem Hotel unter. Durch die umherfliegenden Gegenstände

wurde niemand verletzt, fremdes Eigentum wurde nicht beschädigt. |erf

Polizei überwacht Schulweg auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Einsatzkräfte des Altstadtreviers haben auch heute

Schulwegkontrollen durchgeführt (wir berichteten: https://s.rlp.de/EwRyb). In

der Kantstraße legten die Ordnungshüter ein besonderes Augenmerk auf das

Halteverbot im Wendehammer vor der Grundschule. Durch „Elterntaxis“ kann es dort

schnell zu unübersichtlichen und für Schulkinder schwer einschätzbare oder

gefährliche Verkehrssituationen kommen. Heute stellten die Beamten eine Mutter

fest, die verbotswidrig im Wendehammer parkte, um ihr Kind aussteigen zu lassen.

Mit der Frau hatten die Beamten ein ernstes Wort zu reden. |erf

Zu schnell: Polizei hält Autofahrer an

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Dienstag in der

Oberen Lauterstraße die Einhaltung des Tempolimits überwacht. Auf der

Kreisstraße gilt außerorts eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern

pro Stunde. Die Beamten kontrollierten 16 Fahrzeuge, neun davon waren zu schnell

unterwegs. Drei der Fahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen, die anderen kamen

mit einer Verwarnung davon. Der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit 106

Stundenkilometern unterwegs. |erf

Unfall mit Spülmaschine

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Unfall sind am Dienstagnachmittag in der

Mainzer Straße zwei Autos und eine Spülmaschine beschädigt worden. Eine

24-Jährige parkte ihren Wagen auf der Straße, ohne jedoch die Handbremse

anzuziehen. Das Auto machte sich selbstständige und rollte auf den Pkw eines

32-Jährigen. Während man aus seinem Fahrzeug eine Spülmaschine auslud und hinter

dem Pkw abstellte, krachte am anderen Ende des Autos der Wagen der 24-Jährigen

gegen den Pkw des 32-Jährigen. Eine Kettenreaktion folgte: Das Auto des

32-Jährigen machte wegen des Aufpralls einen Satz und beschädigte die hinterm

Kofferraum stehende Spülmaschine. Den gesamten Unfallschaden schätzt die Polizei

auf mindestens 1.000 Euro. Die Beamten informierten die Unfallverursacherin über

das Malheur. Ein Verwarnungsgeld wurde fällig. |erf

Unfall: Viel Blechschaden und Leichtverletzte

An der Einmündung Galappmühler Straße / Neue Straße hat es am Dienstag gekracht. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Eine 26-Jährige fuhr am Abend aus Richtung Waschmühle kommend auf der Galappmühler Straße. An der Einmündung zur Landstraße nach Morlautern missachtete die Frau die Vorfahrt eines 30-jährigen Autofahrers. Obwohl der Mann noch bremste, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Autos kollidierten im Einmündungsbereich. Hierbei wurden die 26-Jährige und der 30-Jährige leicht verletzt. Der Wagen des 30-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Das Auto wurde abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden gebunden. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 12.000 Euro. |erf