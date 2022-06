Grötzingen – Tödlicher Badeunfall – 73-Jähriger durch Rettungskräfte tot geborgen

Karlsruhe (ots) – Ein 73-Jähriger Badegast ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr nach

einem offensichtlichen Badeunfall im Baggersee Grötzingen tragischerweise ums

Leben gekommen.

Nach ersten Ermittlungen schwamm der 73-Jährige wohl neben seinem kleineren

Schlauchboot zunächst auf den See. Zeugen beobachteten wie der Mann mehrmals

unvermittelt untertauchte bevor er unterging. Die umgehend verständigten

Rettungskräfte der Feuerwehr und der DLRG konnten den 73-Jährigen lediglich tot

bergen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Bruchsal

Bruchsal (ots) – Am späten Dienstagabend (28. Juni) ist es am Bahnhof Bruchsal

zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Der

Tatverdächtige verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam.

Gegen 21:50 Uhr griff ein 45-jähriger iranischer Staatsbürger den Geschädigten

unvermittelt an. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung

zwischen den beiden Personen.

Drei Reisende schritten couragiert ein und trennten die beiden Männer

voneinander. Sie fixierten den 45-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen

der Polizei.

Ein Helfer verletzte sich derart, dass er sich im weiteren Verlauf in ärztliche

Behandlung begab.

Eine Streife des Polizeipräsidiums Karlsruhe nahm den Tatverdächtigen daraufhin

vorläufig fest.

Aufgrund des Aggressionspotenzials sowie der Alkoholisierung des

Tatverdächtigen, verbrachte dieser die Nacht im Gewahrsam der Bundespolizei am

Hauptbahnhof Karlsruhe.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang hat die Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe aufgenommen.

Karlsruhe – Echtes Happy End: Hund sorgt für kurze Vollsperrung auf der A8 und wird von Polizist adoptiert

Karlsruhe (ots) – Ein junger Hund hat am Dienstagvormittag für eine Vollsperrung

der Autobahn A8 bei Grünwettersbach gesorgt. Glücklicherweise hat er seinen

Ausflug gut überstanden und konnte bei der Polizei sogar ein neues Zuhause

finden.

Kurz nach 11 Uhr wurde der Polizei ein Hund auf dem Seitenstreifen der A8

gemeldet und offenbar versuchten Verkehrsteilnehmer bereits, den Vierbeiner

einzufangen. Umgehend wurden daher Verkehrswarnmeldungen veröffentlicht und eine

Vollsperrung der Autobahn in beide Fahrtrichtungen in die Wege geleitet.

Nach wenigen Minuten konnte der verängstigte Hund schließlich durch im Stau

stehende Verkehrsteilnehmer eingefangen und an eine Streife des

Autobahnpolizeireviers übergeben werden. Diese nahmen die Fellnase mit auf die

Dienststelle und die Sperrung der Autobahn konnte aufgehoben werden.

Bei den anschließenden Ermittlungen zu den Hundebesitzern konnte zunächst anhand

des Chips in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei dem Vierbeiner um eine

etwa 10 Monate alte Kokoni-Hündin mit Namen „Floh“ handelt. Der Leiter des

Autobahnpolizeireviers war derweil auf den tierischen Besucher auf seiner

Dienststelle aufmerksam geworden, nahm sich der Hündin an und versorgte sie bei

sich zu Hause.

Einige Stunden später konnte anhand der Suchanzeige einer Tierschutzorganisation

in den Sozialen-Netzwerken diese als Besitzer von Floh ermittelt werden. Hier

konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Organisation die junge Hündin erst

vor Kurzem aus Griechenland gerettet hatte. In den vergangenen zwei Wochen wurde

Floh nacheinander an zwei Familien vermittelt, die beide jedoch nach wenigen

Tagen die junge Hündin nicht behalten wollten. Als Floh am Montag dann von einer

Mitarbeiterin der Tierschutzorganisation wieder abgeholt werden sollte,

entwischte sie leider der Tierschützerin und rannte davon. Die Nacht hatte die

Hündin dann offenbar im Freien verbracht, bevor sie sich schließlich am Dienstag

auf die Autobahn verirrte.

Diese Leidensgeschichte von Floh ließ unseren Kollegen natürlich nicht kalt –

erst recht, nachdem sie sich schon ein wenig „beschnuppern“ konnten. In

Absprache mit der Tierschutzorganisation wird Floh daher auch weiterhin bei

unserem Kollegen bleiben können und hat so nun endlich ein Zuhause gefunden.

Graben-Neudorf – Alkoholisierte Golffahrerin beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge

Karlsruhe (ots) – Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin fuhr Dienstagabend gegen 21:40

Uhr stark alkoholisiert durch die Wendelinusstraße in Graben-Neudorf und

touchierte hierbei zwei geparkte Fahrzeuge.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Philippsburg stellten im Rahmen der

Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der 30-Jährigen fest. Ein bei ihr

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die

Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben, außerdem wurde ihr Führerschein von den

eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt.

An den beschädigten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000

Euro.

Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Brückenverglasung

Karlsruhe (ots) – Unbekannte zerstörten offenbar mutwillig 12 Glasscheiben einer

Fußgängerbrücke in Grötzingen im Bereich des Krappmühlenweges. Der Schaden wird

auf etwa 150.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie zu der

noch unbekannten Tatzeit, hat das Polizeireviers Durlach übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/49070 an die Polizei zu

wenden.

Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zur Festnahme im Phänomen „falsche Polizeibeamte“ – Kriminalpolizei nimmt zwei Verdächtige vorläufig fest

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 17.30 Uhr erfolgte in Karlsruhe im Bereich der

Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd die vorläufige Festnahme zweier 22 und 40

Jahre alter Männer, die verdächtigt werden an Betrugsfällen mit der

Begehungsweise „falsche Polizeibeamte“ beteiligt gewesen zu sein. Seit April

2022 führt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg umfangreiche

Ermittlungen wegen bandenmäßigen Betrugs und kam so den beiden Tatverdächtigen

auf die Spur. Die vorläufige Festnahme wurde durch ein mobiles Einsatzkommando

des Polizeipräsidiums Einsatz durchgeführt, nachdem die beiden Tatverdächtigen

nach derzeitigen Ermittlungen zuvor in Ettlingen bei einem Ehepaar im Alter von

65 und 74 Jahren bereitgelegte Edelmetalle abgeholt haben sollen. Der 74 Jahre

alte Mann sei nachmittags telefonisch von einem angeblichen Polizeibeamten

kontaktiert worden, der dem Senior glaubhaft habe machen können, dass nach einem

Raubüberfall in der Nachbarschaft auch der 74-Jährige Ziel einer solchen Tat

werden könne. Da auch ein Bankmitarbeiter in diese Machenschaften verstrickt

sei, solle er die Wertgegenstände aus seinem Bankschließfach entnehmen und vor

die Hauseingangstür stellen, wo sie von der „Polizei“ abgeholt würden. Im Zuge

der vorläufigen Festnahme wurde in der von den Tatverdächtigen genutzten

Mercedes A-Klasse eine Tasche mit Goldbarren, Münzen und Schmuck festgestellt,

die dem Ehepaar aus Ettlingen zugeordnet werden konnte. Die Beute sowie der

Mercedes wurden beschlagnahmt. Die Männer wurden im weiteren Verlauf in einer

Gewahrsamseinrichtung des Polizeipräsidiums Karlsruhe untergebracht und auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag einem Haftrichter beim

Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Gegen den 22 Jahre alten, deutschen

Tatverdächtigen und auch den 40-jährigen, aus Kroatien stammenden Mann wurden

Haftbefehle wegen des Verdachts des Betrugs erlassen und in Vollzug gesetzt.

Anschließend wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingewiesen. Währenddessen

wurden die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen durchsucht. Beweismittel wie

beispielsweise Handys wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Karlsruhe – Berauschte 22-Jährige leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend hat sich eine stark berauschte junge Frau

zunächst aggressiv gegenüber dem Rettungsdienst verhalten und sich anschließend

gegen die Maßnahmen der hinzugerufenen Polizei gewehrt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen lag die 22-Jährige gegen 22:30 Uhr

augenscheinlich bewusstlos in einer Straßenbahn an der Endhaltestelle des

Albtalbahnhofs, weswegen von einem Zeugen der Rettungsdienst verständigt wurde.

Gegenüber den Rettungskräften verhielt sich die inzwischen wach gewordene junge

Frau jedoch auffällig und zum Teil aggressiv, weswegen die Polizei zur

Unterstützung gerufen wurde.

Beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt befand

sich die äußerst aufgebrachte 22-Jährige auf den Abstellgleisen des

Albtalbahnhofs und zeigte keinerlei Verständnis für die rettungsdienstlichen

Maßnahmen und die Anwesenheit der Polizei. Aufgrund ihres offenbar stark

berauschten Zustandes sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Dagegen setzte

sie sich massiv zur Wehr, beleidigte die eingesetzten Beamten und versuchte,

diese zu schlagen, zu treten und zu beißen. Dabei wurde ein Polizist durch einen

Biss leicht verletzt, seine Kollegin blieb unverletzt. Die 22-Jährige konnte von

den Polizisten überwältigt und fixiert werden. Anschließend wurde sie zur

Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam verbracht.

Im Rucksack der jungen Frau fanden die Beamten zusätzlich mehrere Gramm diverser

Betäubungsmittel. Sie wird sich daher gleich wegen mehrerer Straftaten

verantworten müssen.

Stutensee – Hund von Besitzer gequält – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine Zeugin meldete der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe am

Montag gegen 19:00 Uhr telefonisch, dass sie gegen 18:30 Uhr in der Hauptstraße

in Stutensee-Blankenloch einen Mann gesehen hätte, der seinen Hund quälte. Nach

den Angaben der Zeugin wurde der Mann mehrfach handgreiflich gegen das Tier bis

dieses aufheulte und winselte.

Der Mann war circa 180 cm groß, zwischen 30-40 Jahre alt, hatte eine kräftige

Statur, trug eine Glatze und Tattoos auf beiden Armen. Sein Hund schien noch

jung zu sein, hatte schwarzes Fell und sah gemäß der Zeugin einer deutschen

Dogge ähnlich.

Personen die Hinweise zur Tat oder zum mutmaßlichen Täter geben können, werden

gebeten, sich mit der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe unter 0721 6633980 in

Verbindung zu setzen.