Mannheim-Innenstadt: Unfall zwischen zwei Radfahrern; Unfallverursacher flüchtet; verbotswidrige Handynutzung als Unfallursache; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt, -Neckarstadt (ots) – An Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr,

fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer auf dem Fahrradweg auf der Kurpfalzbrücke

in Richtung Neckarstadt entgegen der Fahrtrichtung.

Beim Fahren nutzt er sein Handy und war vermutlich derart abgelenkt, dass er

frontal mit einem entgegenkommenden 68-jährigen anderen Radfahrer zusammenstieß.

Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seiner

Feststellungspflicht nachgekommen zu sein, von der Unfallstelle.

Der 68-jährige Radfahrer war zu Boden gestürzt und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte wurden angefordert und führten an der Unfallstelle noch die

medizinische Erstversorgung durch. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war

nicht erforderlich.

Der flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Alter 30 – 40 Jahre,

süd/ südosteuropäisches Erscheinungsbild; dunkle Haare; Dreitagebart;

Bekleidung: schwarze Steppjacke, schwarze Jogginghose ADIDAS mit weißen seitlich

längs verlaufenden Streifen, schwarze Turnschuhe. Beschreibung des Fahrrads:

Mountainbike, Silber, Marke: Decathlon, Gepäckträger.

Zeugen und der beteiligte Radfahrer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Telefonnummer 0621 3301-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Schönau: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich

Mannheim (ots) – Am Mittwochvormittag kam es im Kreuzungsbereich der

Königsberger Allee und dem Viernheimer Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei

dem Zusammenstoß, dessen Hergang noch nicht vollends geklärt ist, überschlug

sich um 9:40 einer der beteiligten Pkw und blieb auf dem Dach liegen. In dem

Dacia wurde eine Person verletzt. Die Fahrerin des beteiligten Mercedes erlitt

ebenfalls Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund

der Fahrbahnverunreinigung durch auslaufende Betriebsstoffe der Pkw musste die

Unfallörtlichkeit anschließend gereinigt werden.

Während der Behandlung der Verletzten durch die Rettungskräfte vor Ort, wurde

ebenfalls ein Rettungshubschrauber angefordert. Beide Beteilgiten kamen

anschließend in umliegende Krankenhäuser. Über die Schwere der Verletzungen

sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang keine Aussage

getroffen werden.

Mannhim-Feudenheim: Kupferkabel von Baustelle entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr

verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt auf eine Baustelle Am Aubuckel und

entwendeten ein knapp 100 Meter langes Kupferkabel, das der Stromversorgung der

Bauarbeiten diente. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro. Wer Hinweise

geben kann oder beobachtet hat wie sich ein oder mehrere Personen Zutritt zur

gesicherten Baustelle verschafften, werden gebeten, sich unter 0621 718490 zu

melden.

Spechbach, Rhein-Neckar-Kreis: Zweijähriges Kind tot in Gartenteich gefunden

Spechbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem tragischen Tod eines

Zweijährigen am Samstag sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu den Hintergründen des Unglücks

beinahe abgeschlossen.

Demnach gelang es dem Jungen am frühen Samstagmorgen das Haus trotz

kindgerechter Sicherheitsvorkehrungen und während die Eltern schliefen alleine

zu verlassen. Hiernach ging das Kleinkind wenige hundert Meter zu Fuß und

gelangte letztlich in einen Garten eines Wohnhauses, wo das Kind später tot in

einem Gartenteich gefunden wurde.

Die Eltern des Kleinkindes hatten gegen 7.30 Uhr das Verschwinden des 2-Jährigen

festgestellt und daraufhin umgehend die Polizei alarmiert. Eine sofort

eingeleitete Fahndung, bei der die Polizei von einem Polizeihubschrauber, der

Feuerwehr und der gesamten Anwohnerschaft unterstützt wurde, führte wenig später

zum Auffinden des Kindes. Der leblose Körper des Zweijährigen wurde kurz nach 9

Uhr von einem Anwohner in einem Gartenteich entdeckt und unverzüglich den

Rettungskräften übergeben. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen der bereits

in der Suchaktion eingebundenen Rettungskräfte blieben allerdings erfolglos.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben bislang keinen Verdacht auf eine

Sorgfaltspflichtverletzung, vielmehr ist von einem tragischen Unglücksfall

auszugehen.