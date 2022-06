Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Raub in mehreren Fällen – Personengruppe schlägt mehrmals zu; Kriminalpolizeidirektion hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gleich viermal soll eine Gruppe von 10-15

Personen am Samstagabend in Sinsheim zugeschlagen haben – dabei forderten die

bislang unbekannten Täter von den Betroffenen Bargeld, Schmuck und

Wertgegenstände. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

noch in der Nacht aufgenommen und sucht weitere Zeugen oder Betroffene.

Bereits kurz vor 21 Uhr soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im

Hauptbahnhof gekommen sein, wobei die Personengruppe mehrere Jugendliche mit

Schlägen und Tritten anging. Letztlich flüchteten die Täter mit den Geldbörsen

der Betroffenen. Noch während der Ermittlungen durch die Beamten des

Polizeireviers Sinsheim meldete sich wenig später ein weiterer Betroffener, der

von einer mehrköpfigen Gruppe in der Neulandstraße angesprochen und anschließend

körperlich angegriffen wurde. Dabei wurde dessen Halskette geraubt. Auch dessen

Begleiter wurden mit Schlägen attackiert und Wertgegenstände gefordert. In den

anschließenden Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenwägen und der

Unterstützung umliegender Dienststellen, wurden die Beamten auf weitere zwei

Betroffene aufmerksam, die ebenfalls von einer Personengruppe angesprochen und

angegriffen wurden. Allerdings gelang es den Tätern dabei nicht, Wertsachen zu

entwenden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Aufgrund der Täterbeschreibungen ist davon auszugehen, dass es sich in allen

vier Fällen um die dieselben Täter handelt die im Zeitraum von 20.45 Uhr bis

21.45 Uhr agierte. Der Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die

Betroffenen wurden teilweise durch die Angriffe leicht verletzt.

Ein Teil der Tätergruppe kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 17 bis 18 Jahre alt, 1,75m groß, kurzes weißes T-Shirt, dunkelbraune

Haare, Goldkette

Männlich, 19 Jahre alt, Tatoos am Hals mit Tiermotiv und Unterarm mit

Schriftzug, Tatoo mit Zahl am Körper

Männlich, zwischen 16 und 18 Jahren alt, etwa 1,80m groß, trug eine schokobraune

Basecap umgedreht auf dem Kopf, sprach Deutsch mit arabisch klingenden Wörtern

Männlich, zwischen 16 bis 18 Jahre alt, ca. 1,83m bis 1,86m groß, schwarze Haare

vorne lockig und seitlich kurz, hatte eine silberne Zahnspange mit Brackets

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach weiteren Zeugen, die

möglicherweise ebenfalls am Samstagabend von einer Personengruppe angesprochen

wurden, Hinweise zu den Geschehnissen oder den Tätern geben können. Diese werden

gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Waghäusel, Rhein-Neckar-Kreis: 21-jähriger VW-Bus-Fahrer fährt unter Drogeneinfluss und gefährdet andere Autofahrer beim Überholen; Zeugenaufruf

Waghäusel, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Dienstagabend, kurz nach 20

Uhr, überholte ein 21-jähriger Fahrer eines weißen VW-Busses mit Kennzeichen

„MTK“ (für den Main-Taunus-Kreis) auf der L560 mindestens drei Fahrzeuge, die

stark abbremsen und ausweichen mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu

vermeiden. Im weiteren Verlauf überholte der zunächst unbekannte Fahrer im

Überholverbot auf Höhe der Abfahrt zum Einkaufszentrum noch weitere Fahrzeuge.

Aufgrund der telefonischen Verständigung eines 30-jährigen Autofahrers konnte

eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Hockenheim den VW-Bus auf Höhe der

Ausfahrt Hockenheim-Mitte aufnehmen und im Industriegebiet Talhaus

kontrollieren.

Bei der polizeilichen Kontrolle konnten bei dem Fahrer Hinweise auf

Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest

reagierte auf Tetrahhydrocannabinol (THC) als Hinweis für die Einnahme

berauschender Mittel. Der Fahrer räumte daraufhin auch ein, am Vortag „Cannabis“

geraucht zu haben.

Bei der Polizeiwache wurde durch einen Polizeivertragsarzt eine Blutentnahme

durchgeführt. Der bulgarische Führerschein des 21-Jährigen wurde polizeilich

sichergestellt und bis auf Weiteres darf der Mann kein führerscheinpflichtiges

Fahrzeug fahren. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt Vorlage einer Anzeige

an die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Zeugen und möglicherweise weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer

gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim,

Telefonnummer 06205 2860-0, in Verbindung zu setzen.

Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis: 22-jähriger Autofahrer räumt Unfallflucht ein; Fahrer stand vermutlich unter Drogeneinfluss

Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr

fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Skoda auf der Schwetzinger Straße. Er kam nach

rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen Baum und einen Poller.

Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht als

Unfallverursacher nachgekommen zu sein.

Eine Anwohnerin hatte das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen können und

verständigte die Polizei. Kurze Zeit später rief der 22-jährige Unfallflüchtige

von seiner Arbeitsstelle aus Oftersheim bei der Polizei an und meldete den

Unfall.

Während der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des

Polizeireviers Schwetzingen Ausfallerscheinungen bei dem Unfallverursacher fest,

die auf die Einnahme illegaler Drogen hinwies.

Ein später durchgeführter Drogenvortest verlief ergebnislos und reagierte nicht

auf die Beeinflussung illegaler Drogen.

Dennoch wurden bei dem 22-Jährigen auf der Polizeiwache aufgrund der Hinweise

eine Blutentnahme durch einen Polizeivertragsarzt durchgeführt. Der Führerschein

wurde sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt die Vorlage einer

Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen

Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Ladenburger via WhatsApp betrogen; Vorsicht vor WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 72-jährige wurde am Montag Opfer

einer Betrugsmasche, die in den letzten Wochen trotz vieler öffentlicher

Bekanntmachungen und Warnmeldungen dennoch immer weiter Verbreitung findet.

Gegen 10:30 Uhr erhielt die Frau eine Whats-App Nachricht, welche angeblich von

ihrer Tochter mit einer „neuen“ Nummer geschickt wurde. Die angebliche Tochter

bat im Laufe des Chats an, dass angeblich ein offener Rechnungsbetrag beglichen

werden müsse und bat deshalb um Hilfe. Im Glauben daran, ihrer Tochter zu

helfen, überwiesen die Eltern daraufhin einen Betrag von mehreren hundert Euro

an ein Konto, dass der Betrüger ihnen mitteilte.

Als das Ehepaar am Abend mit der echten Tochter telefonierte, stellten diese den

Betrug fest.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und raten zu

Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten.

Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht

antworten.

Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern

geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige

handelt.

Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes

Konto zu überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich

bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.