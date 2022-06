Widerstand nach Verkehrsunfallflucht – Zwei Beamte leicht verletzt

Worms (ots) – Am Dienstag 28.06.2022 gegen 12:45 Uhr, touchiert eine 28-jährige PKW-Fahrerin in der Slevogtstraße eine Verkehrsinsel und verliert dabei ihr vorderes Kennzeichen. Anstatt den Verkehrsunfall zu melden, sammelt die Fahrerin ihr Kennzeichen ein und entfernt sich von der Unfallörtlichkeit.

Dies wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Eine Streifenwagenbesatzung stellte das Unfallfahrzeug und die Fahrerin im Bereich der Renzstraße fest. Im Rahmen der Kontrolle beleidigt und trat die 28-jährige Fahrerin die Polizisten, woraufhin sie zu Boden gebracht und fixiert wurde.

Durch weitere Personen, die sich mit der 28-Jährigen solidarisierten, entstand eine aggressive Stimmung vor Ort, weshalb weitere Polizeikräfte zur Kontrollörtlichkeit entsandt wurden. Während die 28-jährige Fahrerin zum Streifenwagen verbracht wurde, spuckte sie einen weiteren Beamten an.

Im Rahmen des Einsatzes wurden 2 Polizisten leicht verletzt. Die 28-jährige Fahrerin erwarten nun Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Die Wormser Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trunkenheitsfahrt mit knapp 2 Promille

Worms (ots) – Nach Hinweis auf einen Schlangenlinien fahrenden PKW konnte ein 44-jähriger Wormser am gestrigen Montagabend in der Brauereistraße durch eine Streife der Polizei Worms einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille.

Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob der 44-Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Worms

Worms (ots) – Am Montag, den 27.06.2022, wurde in der Zeit von 14:30-16:30 Uhr an der K9 zwischen Worms-Pfeddersheim und Worms-Pfiffligheim eine Kontrollstelle zur Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen eingerichtet.

Insgesamt konnten 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste gemessene PKW wurde bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 80 km/h mit 138 km/h gemessen. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 480 Euro, 2 Punkten und 1 Monat Fahrverbot rechnen.

Kreis Alzey-Worms

Schwerer Verkehrsunfall

Kettenheim (ots) – Am Montag 27.06.2022, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B271 in Höhe des Kühlen Grundes. Eine 82-jährige PKW-Fahrerin aus Alzey befuhr die Alzeyer Straße aus Richtung Wahlheim und hielt an der Einmündung zunächst an. Hiernach bog sie nach links in Richtung Alzey ab und missachtete die Vorfahrt einer aus Richtung Alzey fahrenden 59-jährigen Ober-Flörsheimerin.

Diese versuchte noch nach links auszuweichen. Dennoch fuhr ihr das Fahrzeug der Alzeyerin gegen die rechte Fahrzeugseite und stieß sie in den Seitenstreifen.

Infolge des Zusammenstoßes wurden die 59-Jährige und eine 35-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die 82-Jährige und ihr 82-jähriger Mitfahrer blieben augenscheinlich unverletzt. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in Krankenhäuser in der Umgebung eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR.

Reifen fängt Feuer

Alzey (ots) – Am Montag 27.06.2022, ging gegen 07.30 Uhr die Meldung über einen LKW mit brennendem Reifen bei der Polizei ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein LKW mit Hänger die Wilhelm-Leuchner-Straße auf dem Weg zu einem dortigen Verbrauchermarkt befuhr. Hier bemerkte der Fahrer, dass ein Reifen des Hängers Feuer gefangen hatte.

Die Feuerwehr Alzey löschte den Reifen und den Kotflügel. Während der Sperrung des Brandortes wendete ein 63-jährige Fahrer eines Motorrollers auf der Straße und kam hierbei mit dem Motorroller zu Fall. Hierbei zog sich der Rollerfahrer Schürfwunden zu.

Aus dem Motorroller auslaufende Betriebsstoffe konnten unmittelbar von der anwesenden Feuerwehr gebunden werden.