Mehrere Betrugsversuche im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots) – Derzeit kommt es im Bereich Ludwigshafen zu verschiedenen Betrugsmaschen, bei denen Unbekannte durch unterschiedliche Maschen versuchen, an ihr Geld zu kommen. Unter anderem geben sich die Täter via Telefon als Europol, Polizeibeamte, Bankangestellte oder Familienangehörige aus. Der Kreativität der Täter ist hierbei keine Grenze gesetzt.

Meist wird eine Notsituation oder ein Missbrauch von Ausweisdokumenten vorgegaukelt. Um aus dieser Situation zu kommen, wird man zur Zahlung eines Geldbetrags aufgefordert.

Seien Sie misstrauisch. Die Polizei oder Staatsanwaltschaft wird sie niemals am Telefon zur Zahlung eines Geldbetrages auffordern. Wenden sie sich bei Zahlungsaufforderungen der Bank an ihren Kundenbetreuer. Gehen Sie am Telefon oder über WhatsApp gegenüber vermeintlichen Familienangehörigen auf Nummer Sicher: suchen Sie den Kontakt mit denen ihnen bekannten Adressdaten zu der entsprechenden Person. Nutzen Sie nicht die ihnen angebotenen Kontakte, verwenden Sie die Ihnen bekannten.

Beachten Sie auch folgende Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – In den Morgenstunden des 28.06.2022 brachen Unbekannte in eine Gaststätte am Lagerplatzweg ein. Im Gastraum wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen, der Inhalt dieser wurde wie das Bediengeld entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.400 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 59-Jähriger fuhr am Dienstag 28.06.2022 gegen 05:30 Uhr, mit seinem E-Bike die Rohrlachstraße entlang. An der Kreuzung Rohrlachstraße/Seilerstraße stieß er mit einem 28-jährigen Autofahrer zusammen und stürzte.

Dabei wurde der 59-Jährige leicht verletzt.

Rollerfahrer verletzt sich leicht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 27.06.2022, fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorroller gegen 16:15 Uhr auf der Brunckstraße in Richtung Oppau. Er musste aufgrund des übrigen Verkehrs stark bremsen und kam hierdurch zu Fall.

Durch den Sturz wurde er leicht verletzt.

2x Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde von einem unbekannten Fahrzeug ein in der Otto-Stabel-Straße geparkter Audi beschädigt. Durch den Aufprall des Verursachers, schob sich der Audi auf einem vor ihm geparkten Renault, der ebenfalls beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel.0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de geben können, sich zu melden.

Ludwigshafen (ots) In den frühen Morgenstunden des 28.06.2022 befuhr ein PKW die Wattstraße in Richtung August-Heller-Straße. Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte die Mercedes A-Klasse mit einem Verkehrszeichen, kam ins Schleudern und beschädigte dann mehrere Leitpfosten. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle.

Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die über den Unfallhergang bzw. dem Fahrer Angaben machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.