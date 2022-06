Raub im Supermarkt

Frankenthal (ots) – Am Dienstagabend 28.06.2022 gegen 18.30 Uhr, bedrohte eine männliche, unbekannte Person eine Kassiererin mit vorgehaltener Pistole in einem Supermarkt in der Straße “Am Kanal” und verlangte den Inhalt der Kasse. Anschließend flüchtete die Person mit der Beute fußläufig. Die Kassiererin kam mit dem Schrecken davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

schwarze Haare, weiße Kappe, bekleidet mit blauen Jeans und weißem Pulli.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 28.06.2022 gegen 07.50 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Frankenthal den Ziegelhofweg in Richtung IGS. In der Höhe der Hausnummer 5 trat unvermittelt ein 7-jähriger Junge aus Frankenthal hinter einem geparkten Pkw auf die Straße und wurde von dem Pkw des 47-jährigen Mannes erfasst.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Junge leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus in Ludwigshafen verbracht. Am Pkw entstand nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich kein Schaden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.