Mann mit Glasflasche verletzt

Speyer (ots) – Am Dienstag 28.06.2022 gegen 07:40 Uhr ist die Polizeiinspektion Speyer wegen einer verletzten Person in den Schwarzen Weg gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten unter anderem auf 3 Männer, wovon ein 32-Jähriger eine Platzwunde oberhalb des rechten Auges aufwies. Nach anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten ergab sich der Verdacht, dass die anderen beiden Männer (34 und 50 Jahre) den 32-Jährigen angegriffen hatten.

Dabei wurde auch eine vor Ort nicht mehr auffindbare Glasflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt. Das Motiv ist bisher unklar und bedarf im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung weiterer Ermittlungen.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte der 32-Jährige ab.

Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots) – Am Dienstag 28.06.2022 gegen 17:50 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Kaufhauses den 46-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie er mehrere Flaschen Parfüm in eine Tasche steckte und das Geschäft dann ohne zu bezahlen verließ.

Nach Ansprache durch den Ladendetektiv flüchtete der Mann in die Korngasse, wo er vom Ladendetektiv eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Das eingesteckte Parfüm hatte einen Gesamtwert von rund 344 Euro. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

LKW beschädigt Baukonstruktion der Fußgängerbrücke über B 39

Speyer (ots) – Am Dienstag 28.06.2022 um 06:15 Uhr befuhr ein Sattelzug, mutmaßlich ein Holztransporter, die B39 in Fahrtrichtung Baden-Württemberg und touchierte die Unterseite des Baustellenbauwerks, welches als Tragegerüst für die Fertigung der künftigen Fußgängerbrücke am Priesterseminar dient. Dabei beschädigte der LKW eine Sicherungsstange und verlor 2 Spanngurtbefestigungen.

Die maximale Durchfahrtshöhe an dieser Stelle beträgt 4 Meter und es wird durch Verkehrszeichen auf sie hingewiesen. Der LKW entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 200 Euro.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Einbruch in Werksgelände mit hohem Schaden

Speyer (ots) – In der Nacht vom 27.06. auf den 28.06.2022 zwischen 22-06:00 Uhr durchtrennten unbekannte Täter den Zaun eines Werksgeländes in der Brunckstraße und entwendeten von dort 4 Paletten Metall. Zum Abtransport muss ein Fahrzeug genutzt worden sein.

Beim Diebesgut handelt es sich im Einzelnen um mehrere Paletten mit insgesamt 180.000 Stanzfedern im Gesamtwert von ca. 15.500 Euro Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.