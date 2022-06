Polizeistreife bricht Verfolgungsfahrt ab

Fürth (ots) – Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation Heppenheim in der Nacht zum Mittwoch 29.06.2022 gegen 0.50 Uhr, auf der Bundesstraße 38 kontrollieren. Der Wagenlenker missachtete allerdings die Anhaltesignale der Polizei und gab Gas. Aufgrund der anschließend sehr hohen Geschwindigkeit bei der Flucht vor der Streife, brachen die Ordnungshüter die Verfolgung aus Sicherheitsgründen ab.

Im Rahmen der folgenden Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Polizisten das Auto im Ortsbereich von Fürth. Eine Halterabfrage führte sie in der Folge zum Fahrzeugeigentümer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm der 16-jährige Sohn ohne Wissen des Vaters die Schlüssel an sich und fuhr mit dessen Wagen davon.

Ein Drogentest bei dem Jugendlichen reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den 16-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Darmstadt

Handtasche aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots) – Wenige Minuten reichten einem Kriminellen am Mittwoch 29.6.2022 aus, um sich gewaltsam Zugang zu einem am Breslauer Platz geparkten Renault Twingo zu verschaffen und dort eine zurückgelassene Handtasche zu entwenden. In der kurzen Abwesenheit der Beisitzerin, zwischen 10-10.25 Uhr, schlug er kurzerhand die Scheibe ein und schnappte sich die begehrte Beute.

Mit der Tasche fielen dem noch unbekannten Täter persönliche Dokumente und Geld in die Hände. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Festnahmen von drei tatverdächtigen Fahrraddieben

Darmstadt (ots) – Drei junge Männer im Alter zwischen 14-19 Jahren werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Montag 27.6.2022 strafrechtliche verantworten müssen. Das Trio steht derzeit im Verdacht am vergangenen Wochenende, in der Nacht zum Samstag 24.06.-25.06.2022 ein Fahrrad in der Borsdorffstraße entwendet zu haben. Als der Besitzer den Diebstahl feststellte, startete er einen Aufruf und stellte einen Finderlohn in Aussicht.

Hierauf meldeten sich die jungen Männer und gaben zunächst vor das Fahrrad gefunden zu haben. Doch in ihrer Geschichte zeigten sich auffallende Unstimmigkeiten und auch der Ort des Geschehens war ihnen ohne vorherige Beschreibung bekannt. Hierauf verständigte der aufmerksame Radbesitzer sofort die Polizei. Die Beamten eilten zum Übergabeort, nahmen die mutmaßlichen Diebe fest und stellten das Fahrrad bei ihnen sicher.

Im Anschluss mussten alle mit zur Wache und dort eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nach Erstattung der Anzeige, Einleitung des Verfahrens und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Hause entlassen.

Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut und für Zeugenhinweise, die das Tatgeschehen in der Nacht zum Samstag betreffen, unter Tel. 06151/9690, zu erreichen.

Rentnerin durchschaut Enkeltrick / Polizei nimmt 2 Tatverdächtige nach Geldübergabe fest / Ermittlungen dauern an

Darmstadt (ots) – Eine 76 Jahre alte Rentnerin aus Darmstadt hat sich gestern nicht hinters Licht führen lassen und einen dreisten Enkeltrick sofort durchschaut. Ihre umsichtige und unmittelbare Reaktion mündete am Nachmittag schlussendlich in Festnahmen und Wohnungsdurchsuchungen. Gegen 15 Uhr hatte das Telefon der Dame erstmalig geklingelt.

Mit der Schockgeschichte, dass ihr Enkel einen schlimmen Unfall verursacht habe und nun das Amtsgericht für seine Freilassung eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro benötige, hatte die Stimme am Telefon versucht, die Seniorin zur Herausgabe des Geldes zu bewegen. Doch weit gefehlt.

Zum Schein ließ sich die aufmerksame 76-Jährige auf die Geschichte ein und alarmierte parallel die Polizei. Gegen 16 Uhr klickten dann die Handschellen bei einer 30-jährige Tatverdächtigen, die an der Haustür der Dame auftauchte und das Geld entgegennahm sowie bei ihrem 32-jährigen Begleiter, der in einem Auto unweit der Anschrift auf sie fluchtbereit wartete.

Nach den erfolgreichen Festnahmen wurden zudem die Wohnungen der Tatverdächtigen sowie einer weiteren 29-jährigen Verdächtigen in Lindenfels durchsucht. Diese Maßnahmen basierten auf einer mündlichen richterlichen Anordnung. Als Beweismittel wurde ein Mobiltelefon sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen nach Hause entlassen.

Die Kriminalinspektion Zentrale Ermittlungen 40 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie weiteren möglichen Mittätern dauernd derzeit an.

Zahlreiche Hauswände und Garagentüren mit Farbe beschmiert

Darmstadt (ots) – Auf mehrere Hauswände und Garagentore hatten es noch unbekannte Täter offenbar in der Zeit zwischen Montag 27.6.2022 und Dienstag 28.6.2022 im Stadtgebiet Arheilgen abgesehen. Der Polizei sind derzeit 13 Fälle der Sachbeschädigung bekannt, bei denen die Täter unter anderem Hauswände in der Wixhäuser Straße, sowie in der Gute-Garten-Straße mit Farbe beschmierten.

Hierbei wurde ein Schaden verursacht, der sich aktuell bereits auf mindestens 1.000 Euro beläuft. Das Kommissariat 43 des 3. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Fahrzeugbrand in Münster

Münster (ots) – Am Dienstagnachmittag 28.06.2022 um kurz nach 17:00 Uhr, wurden der Polizei über Notruf durch Verkehrsteilnehmer schwarzer Rauch aus dem Bereich Münster Ortsteil Breitefeld gemeldet. Die sofort alarmierten und eingesetzten Feuerwehren aus Münster, Altheim und Eppertshausen konnte den Brandort auf einem Gelände in der Munastraße ausmachen. Dort brannte ein mit Schrott beladener Sattelauflieger.

Durch das Feuer wurden auch zwei weitere Sattelauflieger, eine Sattelzugmaschine und einen Kleintransporter beschädigt. Die eingesetzten Wehren konnte den Brand zügig unter Kontrolle bekommen und löschen. Dabei wurde niemand verletzt.

Nach ersten Schätzungen dürfte ein Sachschaden im mittleren 5-stelligen Eurobereich entstanden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann zum derzeitigen Sachstand Brandstiftung nicht ausschließen.

Deshalb bittet die Polizei Personen, die im Bereich des Brandortes vor, während und nach dem Brand eventuell verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt, Kommissariat 10, unter der Tel. 06151 / 969-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Motorrad umgekippt – Polizei sucht Zeugen

Höchst (ots) – Ein auf einem Schotterparkplatz am Ärztehaus im Centallmenweg abgestelltes schwarzes Motorrad, wurde am Mittwoch (29.06.), in der Zeit zwischen 9.00 und 13.30 Uhr, auf nicht bekannte Weise umgekippt. Auf der linken Seite entstand hierbei ein Schaden von rund 500 Euro.

Die Maschine wurde anschließend von Unbekannten wieder aufgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163/9410.

