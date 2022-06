Oberaula: 6.000,- Euro Sachschaden bei Diebstahl von Stromkabeln

Oberaula: Diebstahl von Kabel Tatzeit: Dienstag, 28.06.2022, 17:10 Uhr bis 29.06.2022, 06:50 Uhr In der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen stahlen unbekannte Täter verschiedene Stromkabel im Wert von 250,- Euro. Die Täter begaben sich zu einer Baustelle an der L 3175, ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang von Oberaula in Richtung Hausen. Hier betraten sie die dortige Baustelle und schnitt bei einem Kran, einem Stromkasten und einen Baucontainer Stromkabel ab und entwendete diese. Der angerichtete Sachschaden beträgt 6.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Fritzlar-Geismar: Unbekannte Täter beschädigen Gartenpavillon

Fritzlar-Geismar: Sachbeschädigung von Gartenpavillon Tatzeit: 28.06.2022, 07:20 Uhr bis 14:00 Uhr Im Verlauf des gestrigen Tages beschädigten unbekannte Täter „Am Falter“ einen Gartenpavillon. Die Täter verschoben im Garten eines Grundstücks den Pavillon und beschädigten diesen sowie zwei Leuchten. Der Gesamtschaden beträgt 700,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660