Verkehrsunfallflucht für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfall

Künzell. Bei einem Unfall am Dienstag (28.06.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 10.40 Uhr den Kreisel aus Richtung Schulstraße kommend und verließ ihn in Richtung Edelzeller Weg. Danach wechselte er nach derzeitigen Erkenntnissen beim Herausfahren vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem VW eines 68-Jährigen, welcher den Kreisel in gleiche Richtung befuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW und der Lkw touchierte dessen gesamte linke Seite.

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda. Ein weißer Skoda-Fabia wurde in der Zeit von Montag (27.06.), gegen 19 Uhr, bis Dienstag (28.06.), gegen 15 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Pkw war zur Unfallzeit am rechten Fahrbahnrand des Zieherser Weges in Höhe der Hausnummer 28 ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher die Fahrertür des Skoda beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Fulda. In der Zeit von Dienstag (28.06.), 8 Uhr, bis Mittwoch (29.06.), 8 Uhr, wurde ein silberner Hyundai-Matrix von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Hyundai war zu Unfallzeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Mehlerstraße zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher den Hyundai am linken Fahrzeugheck beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Linienbus – Sechs Personen leichtverletzt

Rotenburg-Mündershausen. Am Mittwochvormittag (29.06.), gegen 9.10 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Busfahrer aus Bebra mit einem Linienbus die L 3336 aus Rotenburg-Mündershausen kommend in Richtung Rotenburg. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen musste der Fahrer das Fahrzeug dabei stark abbremsen und verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Bus. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam auf der Straße „Alte Landkaute“ zum Stehen. Im Bus befanden sich fünf Schulkinder im Alter von 11 bis 14 Jahren – alle aus Rotenburg -, die leichtverletzt mit Rettungswägen in Krankenhäuser verbracht wurden. Der 34-jährige Fahrer wurde ebenfalls leichtverletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Bus musste abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 13.000 Euro.

Unfall beim Ausparken

Rotenburg. Zur Unfallzeit am Dienstag (28.06.), gegen 14.15 Uhr, parkte ein Mercedes-Kombi-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Mündershäuser Straße. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bebra parkte seinen Golf gegenüber des Parkplatzes am rechten Fahrbahnrand. Beim Ausparken stieß die Fahrerin mit dem Heck gegen die Fahrerseite des Golfs. Es entstand Gesamtschaden von circa 16.000 Euro.

VB

Unfallflucht

Schotten. In der Nacht zu Montag (27.06.) parkte ein Fahrer seinen Audi A6 in der Straße „Vor der Warte“ gegenüber der Hausnummer 19. Als er gegen 9:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er Beschädigungen an der vorderen linken Stoßstange und am Radkasten. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06044/98909-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schotten. In der Zeit von Sonntagvormittag (26.06.), gegen 11 Uhr, bis Montagmorgen (27.06.), gegen 8:30 Uhr, parkte die Fahrerin eines Beförderungsunternehmens einen Ford Transit Kleinbus auf einem Abstellplatz in der Straße „Am Lindenhof“ gegenüber der Hausnummer 7. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Schrammen an der vorderen rechten Stoßstangenecke. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06044/98909-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (28.06.) in ein Einfamilienhaus im Iltisweg ein. Die Täter verschafften sich über die Haustür Zutritt zum Gebäude und stahlen persönliche Gegenstände, einen Fernseher sowie einen Laptop im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Neuhof. Unbekannte stahlen zwischen Sonntagmittag (26.06.) und Dienstagmorgen (28.06.) einen grauen VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen FD-T 1308 im Wert von circa 10.000 Euro vom Hinterhof einer Gaststätte in der Marktstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel-Diebstahl

Fulda. In der Sickelser Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (28.06.) mehrere hundert Liter Kraftstoff im Wert von circa 600 Euro von einer Baustelle. Die Täter hebelten dazu ein Dieselfass auf und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versicherungskennzeichen gestohlen

Neuhof. Im Bereich einer Schule in der Straße „Am Opperzer Berg“ stahlen Unbekannte am Dienstag (28.06.), zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, das Versicherungskennzeichen 035 LST von einem Roller. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schwimmbad

Alsfeld. Ein Schwimmbad in der Straße „An der Bleiche“ wurde in der Nacht zu Dienstag (28.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch das Zerstören eines Glaseinsatzes einer Zugangstür zum Eingangsgebäude gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Täter hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geschäftseinbruch

Bad Hersfeld. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (28.06.) in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Weinstraße. Anschließend entwendeten die Langfinger einen Tresor und flüchteten in unbekannte Richtung. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

LKW-Unfall auf der BAB 7

In den frühen Morgenstunden des 29.06. gegen 03 Uhr fuhr ein Lkw auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg kurz vor der Abfahrt Fulda Mitte in die Leitplanke. Der Lkw aus Illertissen war offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers in die Leitplanke geraten. Dabei wurde der Tank der Zugmaschine beschädigt. Aus Sicherheitsgründen wurde die rechte Fahrbahn gesperrt. Für die Bergung des Lkw wird eine Vollsperrung des Autobahnabschnitts erfolgen. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt, aber aufgrund seines Gesundheitszustandes mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.