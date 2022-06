Seniorin in Wohnung beraubt,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, 28.06.2022, 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend ist eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Sonnenberger

Straße durch einen unbekannten Mann beraubt worden. Der Unbekannte drang

zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung der

Geschädigten ein, während diese zu Hause war. Im weiteren Verlauf ging der Täter

rabiat vor, durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen und entwendete Schmuckstücke

sowie Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Räuber anschließend in unbekannte

Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Sie wurde in

ein Krankenhaus gebracht. Beschrieben wird der Täter als ca. 40 Jahre alt, etwa

1,80 Meter groß, und muskulös. Er soll ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze

Hose, eine Sturmhaube und Handschuhe getragen haben. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Teure Armbanduhr entwendet – Trickdieb unterwegs, Wiesbaden, Mühlgasse,

28.06.2022, 13.30 Uhr,

(pl)Ein Trickdieb hat am Dienstagmittag in der Mühlgasse einen 87-jährigen Mann

bestohlen und dabei eine wertvolle Armbanduhr erbeutet. Der Senior wurde gegen

13.30 Uhr vor einem Blumengeschäft von einem fremden Mann angesprochen und nach

Wechselgeld gefragt. Als der hilfsbereite 87-Jährige daraufhin nach Wechselgeld

schaute, nutzte der Trickdieb den Moment der Ablenkung, um unbemerkt die am

Handgelenk getragene Uhr des Geschädigten zu entwenden. Der Täter soll etwa

40-45 Jahre alt sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und eine schlanke,

sportliche Statur, dunkle kurze im Ansatz leicht graue Haare sowie einen

gräulichen Dreitagebart gehabt haben. Er habe eine hellgraue Jeans sowie ein

helles Hemd getragen, gebrochenes Deutsch gesprochen und eine gepflegte

Erscheinung gehabt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu

melden.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 27.06.2022, 21.00 Uhr bis 28.06.2022, 17.00 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag waren in Wiesbaden Einbrecher

unterwegs. Die Täter brachen in der Nacht zum Dienstag zum einen in der

Taunusstraße und zum anderen in der Bahnhofstraße in ein Hotel ein und

durchsuchten jeweils den Rezeptionsbereich nach Wertsachen. Über das mögliche

Diebesgut ist in beiden Fällen noch nichts bekannt. In der Schiersteiner Straße

wurde am Dienstagmorgen ein Schnellrestaurant von einem Einbrecher heimgesucht.

Der Täter hatte gegen 07.50 Uhr eine Fensterscheibe des Restaurants eingeworfen.

Durch das beschädigte Fenster drang er in die Räumlichkeiten ein, verwüstete den

Kassenbereich und ergriff anschließend jedoch offensichtlich die Flucht, ohne

etwas entwendet zu haben. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro

geschätzt. Der Einbrecher war ca. 17-20 Jahre alt sowie dünn und hatte kurze

braune Haare mit einem Undercut sowie einem Mittelscheitel. Getragen hatte er

ein weißes T-Shirt, eine weiße Bauchtasche, schwarze Schuhe, eine blaue Jeans

und eine weiße Mundnasenbedeckung. Am Dienstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, wurde

bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rheingaustraße Bargeld

gestohlen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mutmaßlichen Drogenhändler erwischt, Taunusstein,

Mühlfedstraße, Mittwoch, 29.06.2022, 00:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierte die Polizei in

Taunusstein einen Mann, der typische Drogenhändler-Utensilien bei sich hatte,

und fand dann in dessen Wohnung Rauschgift. Eine Streife der Polizei

kontrollierte gegen 00:30 Uhr ein auffälliges Pärchen in der Mühlfeldstraße.

Während die weibliche Person schnell aus der Kontrolle entlassen werden konnte,

fanden die Beamten Betäubungsmittelreste und typische Drogenhändler-Utensilien,

wie eine Feinwaage und mehrere Mobiltelefone, bei dem 18-Jährigen. Der Mann

wurde festgenommen und auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde im Anschluss die Wohnung des

Tatverdächtigen durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine nicht

geringe Menge illegaler Betäubungsmittel, teilweise in Portionen verpackt. Zudem

stellten sie eine Schusswaffe und einen Schlagstock sicher. Im Anschluss wurde

der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen.

Mülltonne brennt am Friedhof,

Oestrich-Winkel, Friedhofstraße, Dienstag, 28.06.2022, 20:50 Uhr

(wie) Am Dienstagabend brannte ein Mülleimer am Friedhof Oestrich. Feuerwehr und

Polizei wurden gegen 20:50 Uhr in die Friedhofstraße gerufen, da dort eine große

Mülltonne in Brand stand. Die Feuerwehr konnte das bereits angeschmolzene

Müllbehältnis ablöschen. Bei der Durchsicht der Brandüberreste fielen

weggeworfene Grablichter auf. Diese hatten das Feuer wahrscheinlich ausgelöst.

Die Polizei geht nicht von einer Brandstiftung aus.

Autos in Eltville beschädigt,

Eltville, Balduinstraße, Samstag, 25.06.2022, 16:00 Uhr bis Dienstag,

28.06.2022, 16:30 Uhr

(wie) In Eltville wurden in den letzte Tagen Autos mutwillig beschädigt. Die

Besitzer eines Mini Countryman und eines Opel Zafira bemerkten am

Dienstagnachmittag, dass ein unbekannter Täter in der Balduinstraße ihre

Fahrzeuge beschädigt hatte. Der Vandale hatte offenbar mit einem spitzen

Gegenstand die Beifahrerseiten der Fahrzeuge mutwillig zerkratzt. Der Schaden

wird auf 3.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06123/

9090-0 um Hinweise.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, Bad Schwalbach, Landesstraße 3374,

Dienstag, 28.06.2022, 15:00 Uhr

(wie) Bei Bad Schwalbach stürzte ein Motorradfahrer am Dienstag und verletzte

sich dabei. Der 46-Jährige war mit einer Yamaha zwischen Langenseifen und der B

260 unterwegs. Kurz vor der Zufahrt geriet er nach eigenen Angaben auf einen

Bitumenstreifen, rutschte und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der

Motorradfahrer und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das

Motorrad war durch den Sturz stark beschädigt worden und musste abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf 1.500 EUR geschätzt.

Rollerfahrer stürzt mit Sozia,

Hünstetten-Strinz Trinitatis, Scheidertalstraße, Dienstag, 28.06.2022, 21:10 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurden bei einem Sturz mit einem Motorroller in Strinz

Trinitatis ein Mann und eine Frau verletzt. Ein 42-Jähriger war mit einem

Piaggio-Motorroller auf der Scheidertalstraße ortsauswärts unterwegs. Mit auf

dem Roller saß eine 33-Jährige. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann mit

dem Zweirad ins Schleudern und stürzte. Hierbei wurden der 42-Jährige und seine

Mitfahrerin verletzt. Zur Untersuchung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer, Idstein, Waldweg, Montag,

27.06.2022, 15:45 Uhr

(wie) Bei Idstein verletzte sich eine Frau bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad am

Montagnachmittag schwer. Die 31-Jährige war mit einem Fahrrad auf einem Waldweg

zwischen Eschenhahn und Idstein unterwegs. In der Nähe der Zufahrt zur A 3 an

der B 275 muss sie auf dem unbefestigten Weg gestürzt sein. Hierbei verletzte

sie sich schwer und konnte sich an den Unfallhergang nicht erinnern. Die Frau

wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad nahm die Polizei

mit zur Dienststelle.