Friedberg (ots) – Sommerzeit ist Reisezeit. Kurz vor Beginn der Sommerferien beschäftigen sich daher auch viele Besitzer von Wohnmobilen und Wohnwagen mit der Ausgestaltung ihrer Urlaubsreise. Nicht zu kurz kommen sollten neben der Wahl des geeigneten Urlaubsziels und der passenden Routen auch die Fragen rund um die Sicherheit des Fahrzeugs:

Was ist bei der Ladungssicherung zu bedenken? Ist die mit Anstrengung vollbrachte Anbringung sämtlicher Fahrräder vorschriftsgemäß? Wie wird nun noch der Vierbeiner verstaut? Was ist genau mit der vorhandenen Führerscheinklasse erlaubt? Wie schwer darf der Anhänger dabei sein und was genau ist bei der Achslast zu bedenken? Was muss beim Transport von Gasflaschen bedacht werden?

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau nehmen sich diesen Fragen an und laden dafür zu einer kostenlosen Aktion ein, bei der für den Urlaub beladene Wohnmobile und Gespanne mit Wohnwagen begutachtet werden. Dabei zeigen sie mögliche Schwachstellen auf, geben konkrete Tipps zur Verbesserung und stehen für Fragen zur Verfügung.

Auch das Wiegen der Fahrzeuge ist Teil des Angebots. Unterstützung erhalten sie dabei von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ADAC und der DEKRA. Ebenso wird ein Brandschutzbeauftragter des Polizeipräsidiums Mittelhessen anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Auch das Ablöschen eines kleinen Brandes wird Besuchern ermöglicht.

Die Aktion findet am Samstag 09.07.2022 zwischen 09-14 Uhr auf dem Gelände des Polizeizentrums in Butzbach, Roter Lohweg 29, statt.

Eine Terminvereinbarung ist notwendig und kann bis zum 6. Juli werktags zwischen 8.30-15 Uhr unter der Telefonnummer 06033/7043-1418 erfolgen. Es wird darum gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zum Termin mitzubringen und diese bei Unterschreitung des Mindestabstands zu tragen.

