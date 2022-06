Worms (ots) – Am Dienstag 28.06.2022 kam es zwischen 20-21 Uhr zu mehreren Betrügen an Autobahnauffahrten, wobei jeweils 2 Personen mit einem dunklen PKW mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen in der Nähe einer Autobahnauffahrt hielten. Die Täter versuchten sodann andere Fahrzeuge anzuhalten und baten um Bargeld zum Tanken, da sie angeblich liegengeblieben seien.

Nachdem sie von hilfsbereiten Bürgern Bargeld erhielten, fuhren sie jedoch nicht weiter, sondern versuchten weitere Autofahrer anzuhalten.

Daher rät Ihnen die Polizei Worms: