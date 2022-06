Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Audi beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.06.2022 gegen 15:00 Uhr wurde durch die Fahrerin eine Beschädigung an ihrem auf dem Wurstmarkparkplatz in Bad Dürkheim abgestellten Audi festgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- Aussteigen den Audi A4 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Beifahrertür entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Mit Roller geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.06.2022 gegen 17:00 Uhr sollte der Fahrer eines Rollers in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer die Haltezeichen bemerkte, beschleunigte und bog in die Mannheimer Straße ab, wo er in Richtung Bahnhof und den dahinterliegenden Bahnsteig davonfuhr. Aufgrund der dort befindlichen Straßenpoller konnten die eingesetzten Beamten dem Roller nicht unmittelbar folgen. Schließlich konnte der Roller zwischen Am Obstmarkt und den Bahnhofgleisen abgestellt festgestellt werden. Der Rollerfahrer hatte seinen Helm in ein Gebüsch geworden und sich laut Angaben von Zeugen in Richtung Bahngleisen entfernt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht mehr angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Rollers konnte festgestellt werden, dass an diesem ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht war. Weiterhin ergaben Ermittlungen, dass das Versicherungskennzeichen niemals auf den Roller ausgegeben wurde. Gegen den bislang unbekannten Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Deidesheim: Betrügern aufgesessen

Deidesheim (ots) – „Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer; bitte abspeichern“. So oder so ähnlich beginnt eine mittlerweile gängige Betrugsmasche, bei der dem Empfänger weisgemacht werden, dass diese Nachricht vom eigenen Kinde stammt. Dann folgt in der Regel die Bitte, eine Zahlung zu leisten, weil die Banking-App noch nicht funktioniere. So schenkte ein Mann aus Deidesheim einer Whatsapp-Nachricht glauben und überwies 833,- Euro. Erst als er Kontakt zu seiner richtigen Tochter hatte, fiel der Betrug auf. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Deidesheim: Unfall auf B 271 mit schwerverletzter Person

Grünstadt: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots) – Am Montag, 27.06.2022 gegen 20:20 Uhr, sollte ein 31-Jähriger Audi-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer versuchte, sich der Kontrolle durch Wegrennen zu entziehen. Als er wenige Minuten später auf die Beamten traf, gab er an, nicht gefahren zu sein. Der beschuldigte Fahrer ist den Beamten kein unbekannter, da er bereits mehrfach wegen des Fahrens ohne Führerschein aufgefallen ist und konnte durch diese eindeutig identifiziert werden. Bei einer Durchsuchung konnten beim Beschuldigten zudem ein Führerschein einer anderen Person sowie der Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden. Der Audi S7 wurde vor Ort beschlagnahmt und abgeschleppt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da Halterin des Fahrzeugs die Ehefrau ist, wurde ein weiteres Verfahren wegen des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis gegen die Ehefrau eingeleitet.

Grünstadt: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Grünstadt (ots) – Bei einer am Sonntag, 26.06.2022 gegen 13:15 Uhr, durchgeführten Personenkontrolle in Grünstadt fanden die kontrollierenden Beamten bei der männlichen Person in einer Bauchtasche eine geringe Menge Marihuana, Amphetamin und Haschisch. Zuvor versuchte der Beschuldigte, die Bauchtasche unbemerkt wegzuwerfen. Nach der Sicherstellung der Drogen wurde gegen den 27-jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kirchheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 26.06.2022 gegen 21:00 Uhr wurde eine 39-jährige Fahrerin eines VW Polo in der Bissersheimer Straße in Kirchheim/Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrerin erzählte den kontrollierenden Beamten, dass sie ihren Führerschein zuhause vergessen habe. Es konnte schnell ermittelt werden, dass die Frau keinen Führerschein mehr hat, da dieser ihr bereits entzogen wurde. Weiterhin konnten bei der Westpfälzerin drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Schnelltest verlief gleich auf mehrere Stoffgruppen positiv. Der Frau wurden die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Es wurde schließlich auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen sowie diverse Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Freinsheim: Wenn der Vater mit dem Sohne…

Freinsheim (ots) – Am Abend des 25.06.2022 bat eine Hochzeitsgesellschaft in Freinsheim die Polizei aufgrund verbaler Belästigungen durch zwei Männer um Hilfe. Vor Ort stellte sich heraus, dass Vater und Sohn, 79 und 53 Jahre alt, die Gäste einer Hochzeit belästigten. Als dem deutlich alkoholisierten Vater-Sohn-Gespann (1,48 Promille und 3,41 Promille) durch die Beamten ein Platzverweis für den Bereich und das Umfeld der Hochzeitsfeier ausgesprochen wurde, äußerten beide Männer, dieser Aufforderung nicht nachkommen zu wollen. Unbekümmert von dem polizeilichen Erscheinen, bedrohte der 79-jährige einen der Beamten und sein Sohn beleidigte zwei der Hochzeitsgäste. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurden beide Männer gefesselt und über Nacht in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die polizeilichen Maßnahmen führten bei den Störern zu keinerlei Einsicht. Während der Verbringung zur Dienststelle äußerte sich der 53-Jährige abfällig über die polizeilichen Maßnahmen und die eingesetzten Beamten.

Ellerstadt: Reifenstecher unterwegs!

Ellerstadt (ots) – In der Nacht vom 24.06.2022 auf den 25.06.2022, stachen bisher unbekannte Täter in der Bahnstraße und in der Georg-Fitz Straße in Ellerstadt gleich an zwei PKW jeweils einen Reifen platt. Glücklicherweise bemerkten die Autobesitzer die plattgestochenen Reifen noch vor dem Fahrtantritt. Da die Einstichstelle an beiden Reifen gleichgroß war, ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Anwohner oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06322 963-0 mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen, sollten sie Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können.

Niederkirchen: Vandalismus am Pfarramt

Niederkirchen (ots) – Bereits am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (25./26. Juni)zwei Glasscheiben am Eingangsportal des Pfarramts. Der Schaden wird auf 600,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Deidesheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Weisenheim am Sand: Diebstahl von zwei E-Mountainbikes

Weisenheim am Sand (ots) – In der Nacht vom 25.06.-26.06.2022 zwischen 20:00 – 00:45 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter zwei hochwertige E-Mountainbikes der Firma Haibike und Fischer in einer Feldgemarkung in Weisenheim/Sand, welche zuvor mittels Faltschloss an einen Wingertspfosten geschlossen wurden. Die Polizeiinspektion Grünstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weisenheim am Sand: Auto zerkratzt

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 25.06.2022 21:00 Uhr bis 26.06.2022, 23:00 Uhr wurde ein, in der Luisenstraße in Weisenheim am Sand abgestellter Mercedes von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die Fahrertür des Mercedes E-Klasse wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Friedelsheim: Vom Pfeil getroffen

Friedelsheim (ots) – Am 26.06.2022 gegen 16:00 Uhr wurde ein Fahrradfahrer in der Hauptstraße in Friedelsheim versehentlich von einem Pfeil getroffen und dabei verletzt. Bei der Einstellung eines Wettkampfbogens im Garten eines Anwesens löste sich versehentlich ein Pfeil und flog auf die Straße. Dort wurde ein 62-Jähriger Fahrradfahrer, der gerade an dem Anwesen vorbeifuhr, von dem 80 cm langen Wettkampfpfeil am Oberschenkel getroffen. Der Radfahrer wurde verletzt und vom DRK in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Pfeilschützen wird nun wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Da dieser sichtlich unter Schock stand, wurde er ebenfalls durch das DRK versorgt.

